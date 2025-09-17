ข่าวเด่น: USDCAD ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังตัวเลขเงินเฟ้อจากแคนาดา 💡

01:30 PM BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม
-
CPI ไม่ปรับฤดูกาล (M/M): -0.1% (คาด 0.0%, ก่อนหน้า 0.3%)
-
CPI (Y/Y): 1.9% (คาด 2.0%, ก่อนหน้า 1.7%)
-
CPI Core – Median (Y/Y): 3.1% (คาด 3.1%, ก่อนหน้า 3.1%)
-
CPI Core – Trim (Y/Y): 3.0% (คาด 3.0%, ก่อนหน้า 3.0%, ก่อนหน้าปรับปรุง 3.1%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม จาก 1.7% ในเดือนกรกฎาคม ราคาน้ำมันเบนซินลดลงน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม (-12.7%) เทียบกับเดือนกรกฎาคม (-16.1%) ทำให้เงินเฟ้อ headline ปรับตัวขึ้นเร็วขึ้น หากไม่รวมราคาน้ำมัน CPI ปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือนสิงหาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 2.5% ในสามเดือนก่อนหน้า
ราคาที่ลดลงสำหรับทัวร์ท่องเที่ยวและผลไม้สดเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ช่วยชะลอการเร่งตัวของ CPI ทุกหมวด
CPI ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อปรับตามฤดูกาลแล้ว ปรับตัวขึ้น 0.2%