ข่าวเด่น: USDCAD ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังตัวเลขเงินเฟ้อจากแคนาดา 💡

08:47 17 กันยายน 2025

01:30 PM BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม

  • CPI ไม่ปรับฤดูกาล (M/M): -0.1% (คาด 0.0%, ก่อนหน้า 0.3%)

  • CPI (Y/Y): 1.9% (คาด 2.0%, ก่อนหน้า 1.7%)

  • CPI Core – Median (Y/Y): 3.1% (คาด 3.1%, ก่อนหน้า 3.1%)

  • CPI Core – Trim (Y/Y): 3.0% (คาด 3.0%, ก่อนหน้า 3.0%, ก่อนหน้าปรับปรุง 3.1%)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม จาก 1.7% ในเดือนกรกฎาคม ราคาน้ำมันเบนซินลดลงน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม (-12.7%) เทียบกับเดือนกรกฎาคม (-16.1%) ทำให้เงินเฟ้อ headline ปรับตัวขึ้นเร็วขึ้น หากไม่รวมราคาน้ำมัน CPI ปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือนสิงหาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 2.5% ในสามเดือนก่อนหน้า

ราคาที่ลดลงสำหรับทัวร์ท่องเที่ยวและผลไม้สดเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ช่วยชะลอการเร่งตัวของ CPI ทุกหมวด

CPI ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อปรับตามฤดูกาลแล้ว ปรับตัวขึ้น 0.2%

18.09.2025
17:27

⌚GBPUSD ขยับขึ้นก่อนการตัดสินใจ BoE

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4%ในการประชุมวันนี้ และอาจส่งสัญญาณลดขนาดโครงการ Quantitative Tightening (QT) จาก 100 พันล้านปอนด์ เหลือ...

 17:26

ตลาดเด่นวันนี้ - BITCOIN

บิทคอยน์พุ่งกว่า 1% ทะลุ $117,000 ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า และตลาดกำลังให้น้ำหนักว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก...

 17:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เคลมว่างงานสหรัฐฯ & การตัดสินใจ BoE

ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี...
