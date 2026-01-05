การวิเคราะห์ทางเทคนิค - USDIDX

- What is the technical situation on USDIDX?
จุดสูงสุดท้องถิ่นเกิดขึ้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2025 หลังจากนั้นเราเห็นการเคลื่อนไหว ขาลงอย่างต่อเนื่อง ราคาลดลงไปถึง 97.50 ซึ่งถูกทดสอบสองครั้งกลางเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยัง ไม่มีสัญญาณที่เชื่อถือได้ของการกลับตัวของแนวโน้ม
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคาฟื้นตัวขึ้นจาก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (100-period moving average) ซึ่งทำเครื่องหมายด้วย เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ และยังเจอ แรงต้านจากระดับ Fibonacci 23.6% อีกด้วย
ดังนั้น จึงดูเหมือนว่า ตราบใดที่ราคายังไม่ทะลุเหนือระดับ 98.15 แนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไป และอาจมีการ ทดสอบระดับ 97.50 อีกครั้ง
ในทางกลับกัน หากราคาสามารถ ทะลุเหนือ 98.15 ได้ อาจเกิดการปรับตัวขึ้น (correction) ไปยัง 98.87 ซึ่งควรสังเกตระดับ Fibonacci 38.2%
อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง
USDIDX – D1 interval | Source: xStation5
