ตลาดรายวัน - USDIDX

สงครามทางการเมืองเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันอเมริกัน โดยดอลลาร์กลายเป็นผู้ประสบภัยรายแรก การสอบสวนของอัยการต่อ เจอโรม พาวเวลล์ และภัยคุกคามการถูกฟ้องในข้อหากล่าวเท็จเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารของธนาคารกลางที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นการพยายามข่มขู่ธนาคารกลางโดยแท้จริง ทำลายความเชื่อมั่นต่อความเป็นอิสระของนโยบายการเงินสหรัฐฯ พาวเวลล์เองระบุอย่างชัดเจนว่านี่เป็นเพียงข้ออ้าง สิ่งที่เดิมพันอยู่คือว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามข้อมูลจริงหรือแรงกดดันทางการเมืองจากประธานาธิบดี ซึ่งฟังดูเหมือนสัญญาณเตือนแดงสำหรับนักลงทุน จึงไม่น่าแปลกใจที่เงินทุนกำลังไหลเข้าสู่ “ที่หลบภัย” ทองคำทำสถิติใหม่ ฟรังก์สวิสแข็งค่า และดอลลาร์ปรับตัวลงหลังจากการฟื้นตัวล่าสุด สำหรับตลาด FX นี่เป็นสัญญาณว่าพรีเมียมสำหรับเสถียรภาพสถาบันของสหรัฐฯ ถูกกัดกร่อนโดยนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่ประธานธนาคารกลาง
แถลงการณ์จากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม เอช. พาวเวลล์ – คณะกรรมการธนาคารกลาง – สามารถดูแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของประธานพาวเวลล์ได้ที่นี่
บริบทพื้นฐานยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์ ในทางหนึ่ง เศรษฐกิจกำลังแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่ง – การจ้างงานนอกภาคเกษตรเริ่มคงที่ อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย และกฎของ Sahm ไม่ชี้ไปยังภาวะถดถอยอีกต่อไป ดังนั้นธนาคารกลางจึงไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอย่างเร่งด่วน ในทางตรงข้าม ทำเนียบขาวพยายามหลีกเลี่ยงธนาคารกลาง: แนวคิดอย่างการซื้อ MBS มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์โดย Fannie และ Freddie หรือจำกัดค่าคอมมิชชั่นบัตรเครดิตไม่เกิน 10% เป็นเหมือน QE กึ่งการคลังและการแทรกแซงทางการเมืองในพื้นที่ที่ตามปกติเป็นของธนาคารกลาง ตลาดจึงมองเห็นภาพผสม: เส้นทางดอกเบี้ยที่เข้มงวดขึ้น ความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และนโยบายก่อนเลือกตั้งของทรัมป์ที่ยิ่ง “สร้างสรรค์” มากขึ้น – ตั้งแต่ความก้าวร้าวต่อพาวเวลล์และลิซ่า คุก จนถึงการแสวงหาความ “ชนะ” ทางทหารและการคลังก่อนการเลือกตั้ง ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ดอลลาร์จึงไม่ใช่กษัตริย์ที่ชัดเจนของ G10 อีกต่อไป เพราะนักลงทุนเริ่มประเมินไม่เพียงแค่อัตราดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงที่การเมืองจะเริ่มควบคุมธนาคารกลางเหมือนเป็นกระทรวงหนึ่งอีกด้วย
ในช่วงต้นสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์ USDIDX ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (เส้นสีม่วงบนกราฟ) และกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ) ขณะนี้ แนวโน้มขาลงจะยังคงมีอิทธิพลทางเทคนิคบนกราฟจนกว่าดัชนีจะกลับขึ้นเหนือจุดสูงสุดของวันศุกร์ ดัชนี RSI สำหรับค่าเฉลี่ย 14 วันกำลังกลับมาที่ประมาณ 54 จุด
แหล่งที่มา: xStation
