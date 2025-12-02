ตลาดเด่น USDJPY (01.12.2025)

USDJPY เปิดเดือนธันวาคมด้วยการร่วงลง 0.5% หลังผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นส่ง tín hiệuชัดเจนเป็นครั้งแรกในรอบหลาย thángว่าอาจพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้
USDJPY หลุดลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 10 วัน (EMA10; สีเหลือง) ในวันนี้ ซึ่งเป็นระดับที่การปรับฐานรอบก่อนของแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมเคยชะลอตัวลงก่อนหน้านี้ ขณะนี้คู่เงินกำลังทดสอบระดับ Fibonacci 50% ของคลื่นขาขึ้นล่าสุด แม้ว่าแนวรับสำคัญที่บ่งชี้ถึงการกลับทิศของแนวโน้มจริง ๆ ยังคงอยู่ที่ 154.550 ซึ่งเป็นจุดที่ตรงกับ (1) โซนแนวต้านรองก่อนหน้า, (2) แท่งเทียน Hammer ที่เกิดก่อนการดีดตัวล่าสุด, (3) เส้น EMA 30 วัน (สีม่วงอ่อน) และ (4) Fibonacci 61.8%
Source: xStation5
อะไรเป็นปัจจัยกำหนดทิศทาง USDJPY วันนี้?
- ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น นายคาซูโอะ อุเอดะ กล่าวในวันนี้ว่า “BOJ กำลังพิจารณาข้อดีข้อเสียของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมที่จะถึงนี้” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่มีสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ย ก่อนหน้านี้ อุเอดะเน้นเพียงว่าการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อและกิจกรรมเศรษฐกิจที่ต้องพัฒนาไปตามคาดการณ์
- นอกจากนี้เขายังระบุว่า ผลกระทบจากภาษีนำเข้าสู่เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังมีน้อยมาก ถือเป็นการยุติช่วงที่ “ความไม่แน่นอน” ครอบงำภาพรวมก่อนหน้านี้
- เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงติดลบ และแรงกดดันด้านราคา (price pressure) ที่เพิ่มขึ้นกำลังผลักดันให้เกิดมุมมองที่ “เหยี่ยว” มากขึ้นภายใน BOJ แม้จะมีแรงกดดันด้านการสนับสนุนการเติบโตจากนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิชิ
- ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า เงินเฟ้อโตเกียวยังอยู่ที่ 2.8% สูงกว่าคาดการณ์ว่าลดลงสู่ 2.7% ขณะเดียวกัน รายงาน PMI วันนี้บ่งชี้ว่า ต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 5 เดือน ซึ่งอาจถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภคในไม่ช้า
- ความน่าจะเป็นจากตลาดที่คาดว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยขยับขึ้นสู่ 60% สำหรับการประชุมเดือนธันวาคม และ 90% สำหรับเดือนมกราคม โดยผลกระทบทันทีเห็นได้ในตลาดพันธบัตร เมื่อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ทำระดับสูงสุดใหม่ที่ 1.873%
