แรงขาย VIX รุนแรงขึ้น ท่ามกลางการฟื้นตัวของตลาดวอลล์สตรีท 📉

กระแสความเชื่อมั่นเชิงบวกบนวอลล์สตรีทกำลังกดดันให้สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี CBOE VIX ปรับตัวลดลง ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ VIX พุ่งขึ้นราว 25% ภายในวันเดียว ก่อนจะปิดลดลงประมาณ 15% ในวันถัดมา โดยในเชิงสถิติ รูปแบบลักษณะนี้มักเกิดขึ้นก่อนที่ผลตอบแทนของทั้ง S&P 500 และ Nasdaq 100 จะอ่อนแอลงในช่วงวันต่อมา โดยเฉพาะในกรอบเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
- อย่างไรก็ตาม วันนี้ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อ ความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ รวมถึงการตัดสินใจระงับการบังคับใช้อัตราภาษีเพิ่มเติม 10% กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 8 ประเทศ ได้ช่วยลดความกังวลของตลาด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สะท้อนความเสี่ยงของการยกระดับสงครามการค้าไปแล้ว
- จากมุมมองของ dealer gamma ระดับ positive gamma ที่สำคัญของออปชัน S&P 500 เมื่อวานนี้อยู่บริเวณประมาณ 6,875 ขณะที่ระดับ gamma flip — จุดที่ดีลเลอร์จำเป็นต้อง “ไล่ตาม” ตลาดและเข้าซื้อเมื่อราคาปรับขึ้น — อยู่ใกล้ระดับ 6,847
หากแนวโน้มขาขึ้นของดัชนีหุ้นยังคงอยู่ VIX อาจปรับตัวลงต่อไปใกล้โซน 16 แต่ในทางกลับกัน หากความเชื่อมั่นกลับทิศอย่างรุนแรงและแรงขายในตลาดหุ้นสหรัฐทวีความรุนแรงขึ้น ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ VIX จะกลับไปทดสอบโซน 21 ได้อีกครั้ง (ขอบบนของกรอบราคา)
ดัชนี VIX (กรอบเวลา H1)
Source: xStation5
ดัชนี VIX (กรอบเวลา H1)
เมื่อพิจารณาดัชนี VIX ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการย่อตัวลงอย่างรุนแรงมักเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นของความผันผวนอย่างฉับพลัน
Source: xStation5
