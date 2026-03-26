16:43 · 26 มีนาคม 2026

🚩 VIX พุ่งขึ้น 2.5% ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น

CBOE VIX ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเกือบ 2.5% ในวันนี้ ท่ามกลางการปรับตัวลงรอบใหม่ของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน (OIL) ซึ่งกลับมายืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อีกครั้ง ความผันผวนระหว่างวันของตลาดอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา สะท้อนว่าความไม่แน่นอนของนักลงทุนยังอยู่ในระดับสูงเป็นพิเศษ

  • ความผันผวนภายในวันของฟิวเจอร์ส VIX ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยตัวชี้วัดนี้สะท้อนการแกว่งตัวของราคาในระหว่างวันด้วยช่วงเวลา 15 นาที ปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 4 เท่า ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนกอย่างรุนแรง
  • ในขณะเดียวกัน ความผันผวนทางอ้อม (implied volatility) ของ S&P 500 ซึ่งสะท้อนการคาดการณ์การเคลื่อนไหวรายวันของดัชนี ได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.77% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีเพียง 2 ครั้งเท่านั้นที่ตลาดเคลื่อนไหวมากกว่า 1.75% ซึ่งสะท้อนว่าตลาดฟิวเจอร์สและออปชันกำลัง “ตั้งราคา” ความผันผวนไว้สูงกว่าการเคลื่อนไหวจริงของ S&P 500 อย่างมีนัยสำคัญ

VIX (กรอบเวลา D1)

ดัชนีความผันผวน VIX กำลังกลับมาเดินหน้าขาขึ้นอีกครั้ง และได้ดีดตัวจากแนวรับบริเวณขอบล่างของเส้นแนวโน้มขาขึ้น หากสามารถทะลุระดับ 26 ได้ จะเพิ่มโอกาสการขึ้นไปทดสอบบริเวณ 28 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ VIX ได้เบรกออกไปเมื่อสัปดาห์ก่อน หากโมเมนตัมขาขึ้นกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง อาจเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้นและขยายไปเหนือระดับ 30 ได้อีกด้วย

Source: xStation5

เมื่อพิจารณาพลวัตของดัชนี VIX แบบ spot จะพบว่า การพุ่งขึ้นของความผันผวนในอดีตที่มีลักษณะคล้ายกัน มักเกิดขึ้นพร้อมกับ “โอกาสในการเข้าซื้อ” ของดัชนี S&P 500 ในกรอบเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้นสำคัญ เช่น ช่วงกุมภาพันธ์ 2020 และธันวาคม 2021 ซึ่งตลาดไม่ได้ฟื้นตัวตามรูปแบบดังกล่าว

