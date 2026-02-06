📈 วอลล์สตรีทฟื้นตัว ดัชนี VIX ลดลง 5% 🗽 ฤดูกาลรายงานผลกำไรของสหรัฐฯ บอกอะไรเรา?

-
ความรู้สึกของตลาดในเซสชันวันศุกร์ชัดเจนว่ามีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้น ดัชนีความผันผวน VIX ปรับตัวลดลงเกือบ 10% จากจุดสูงสุดในพื้นที่ และลดลงประมาณ 5% นับตั้งแต่เที่ยงคืน ฟิวเจอร์ส US500 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.7% ขณะที่ US100 ขยับขึ้นประมาณ 1.3%
ตลาดเอเชียกลับมามีเสถียรภาพหลังจากปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันศุกร์ แม้นักลงทุนยังคงระมัดระวังอย่างชัดเจนต่อภาคเทคโนโลยี หุ้น Amazon ลดลงราว 11% ในการซื้อขายนอกเวลาของสหรัฐฯ แต่การปรับตัวลดลงนี้ได้แคบลงเหลือประมาณ 7% บริษัทมีแผนที่จะลงทุน 200 พันล้านดอลลาร์ในปัญญาประดิษฐ์ในปีนี้ และได้ประกาศผลกำไรและรายได้ที่นักลงทุนมองว่าไม่ตรงตามความคาดหวัง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ดูเหมือนจะช่วยให้ตลาดมี "พื้นที่หายใจ" สหรัฐฯ ยังคงเจรจากับอิหร่านที่โอมาน และนักลงทุนมองว่าการที่การเจรจายังคงดำเนินอยู่เป็นสัญญาณที่น่ากลัว—ช่วยลดการเปิดตำแหน่งที่เสี่ยงต่อความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับเตหะราน
ในฝั่งยุโรป เครมลินระบุว่าการหารือล่าสุดเกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียมีความหมายและสร้างสรรค์ ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุว่ารอบการเจรจาครั้งต่อไปอาจจัดขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งอาจบ่งบอกว่าทั้งสองฝ่ายกำลังใกล้ถึงการประนีประนอม โดยอย่างน้อยในประเด็นสำคัญหนึ่ง
US500 และ VIX (D1)
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวลดลงมาประมาณ 100 จุดต่ำกว่า EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) การปรับฐานจากจุดสูงสุดยังถือว่าไม่มากนัก และดัชนียังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 300 จุด
Source: xStation5
ฤดูกาลรายงานผลกำไรของสหรัฐฯ (ข้อมูล FactSet ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์)
แม้จะมีการปรับฐานล่าสุด แต่ S&P 500 ยังคงแสดงตัวเลขที่มักสนับสนุนตลาดกระทิง: การเติบโตของกำไรแบบสองหลัก ซึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน (จนถึงตอนนี้) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงสัปดาห์เดียว อัตราการเติบโตของ EPS ผสมไตรมาส 4 ปรับตัวขึ้นจาก 8.2% เป็น 11.9% หากตัวเลขนี้ยังคงอยู่ จะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ Q4 2017–Q4 2018 ที่ดัชนีมีการเติบโตของกำไรแบบสองหลักต่อเนื่อง 5 ไตรมาสเทียบปีต่อปี
สิ่งที่สำคัญคือ การปรับปรุงนี้สะสมมาตั้งหลายเดือน:
-
วันที่ 30 กันยายน การเติบโตของกำไรไตรมาส 4 ถูกประเมินที่ประมาณ 7.2%
-
วันที่ 31 ธันวาคม อยู่ที่ 8.3%
-
ปัจจุบัน อัตราการเติบโตแบบผสมอยู่ที่ 11.9%
กล่าวคือ ฤดูกาลรายงานผลกำไรนี้ได้ค่อยๆ ปรับมาตรฐานของดัชนีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มาของการเติบโตของกำไร
การเร่งตัวของกำไรส่วนใหญ่เกิดจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบสูง:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), อุตสาหกรรม (Industrials), และบริการสื่อสาร (Communication Services) — เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการปรับประมาณการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
-
อุตสาหกรรม (Industrials): การเปลี่ยนแปลงเรื่องราวใหญ่ที่สุด แต่มีปัจจัยพิเศษแฝงอยู่
การเติบโตของกำไรแบบผสมของกลุ่มนี้ปรับตัวจาก -0.3% เป็น +25.6% ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ส่วนใหญ่เกิดจากเซอร์ไพรส์สำคัญสองรายการ:
-
Boeing: $9.92 เทียบกับ -$0.44 ที่คาด
-
GE Vernova: $13.48 เทียบกับ $2.93 ที่คาด
จุดสำคัญ: ทั้งสองตัวเลขได้รับอิทธิพลมากจากรายการพิเศษ (กำไรครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย์ของ Boeing และผลประโยชน์ทางภาษีจำนวนมากของ GE Vernova) ซึ่งช่วยยกระดับตัวเลขฤดูกาลนี้ แต่ไม่ได้สะท้อนความแข็งแกร่งของกำไรพื้นฐานทั้งหมด
-
-
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology): สนับสนุนดัชนีอย่างมีคุณภาพ
กลุ่มนี้ช่วยยกระดับการเติบโตของกำไรผสมจาก 25.8% เป็น 29.8% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีส่วนสำคัญจาก:
-
Apple: $2.84 เทียบกับ $2.67
-
Microsoft: $4.14 เทียบกับ $3.91
-
-
บริการสื่อสาร (Communication Services): Meta ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อน
อัตราการเติบโตของกลุ่มนี้ปรับจาก 6.2% เป็น 10.2% โดยมีผู้นำคือ:
-
Meta Platforms: $8.88 เทียบกับ $8.21
-
แนวโน้มข้างหน้า
ตลาดยังคงประเมินว่าการเติบโตของกำไรแบบสองหลักจะดำเนินต่อไปหลัง Q4 การคาดการณ์โดย consensus สำหรับ 4 ไตรมาสถัดไปยังคงสูง ชี้ให้เห็นว่าพื้นฐาน — อย่างน้อยในแง่ของกำไร — ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของมูลค่าตลาด ฤดูกาล Q4 จนถึงตอนนี้กำลังทำงานได้ตามเป้า
-
Q1 2026: 11.7%
-
Q2 2026: 14.9%
-
Q3 2026: 15.2%
-
Q4 2026: 15.4%
