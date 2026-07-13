หุ้น Vodafone พุ่ง 13% หลัง Xavier Niel ลงทุน 4.4 พันล้านปอนด์ แล้วหุ้นจะไปต่อหรือไม่?

Vodafone (VOD.UK) พุ่งกว่า 11% หลัง Xavier Niel เข้าลงทุน 4.4 พันล้านปอนด์ แล้วหุ้นจะไปต่อหรือไม่?
หุ้น Vodafone (VOD.UK) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 11% ในวันศุกร์ หลังมีการประกาศหนึ่งในธุรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยุโรปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
Vega ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนที่ควบคุมโดยครอบครัวของ Xavier Niel มหาเศรษฐีด้านโทรคมนาคมชาวฝรั่งเศส ตกลงเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 16.2% ของ Vodafone ที่ถือโดย Emirates Telecommunications Group (e&) มูลค่าประมาณ 4.4 พันล้านปอนด์ (5.1 พันล้านยูโร หรือราว 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ในมุมมองแรก การตอบรับเชิงบวกของตลาดอาจดูเหมือนเกิดจากราคาซื้อที่สูงกว่าราคาตลาดเดิมเท่านั้น แต่สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ธุรกรรมนี้สะท้อนมากกว่านั้น เพราะถือเป็น สัญญาณความเชื่อมั่นครั้งสำคัญจากหนึ่งในนักลงทุนโทรคมนาคมที่มีประสบการณ์มากที่สุดในยุโรป และบ่งชี้ว่า Vodafone อาจยังมีมูลค่าที่ตลาดประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง
นี่ไม่ใช่เพียงการซื้อหุ้นล็อตใหญ่ทั่วไป
หลังได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล Vega จะกลายเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Vodafone แทนที่ e& ซึ่งกำลังถอนการลงทุนทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม Xavier Niel ยืนยันว่า ไม่มีแผนเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ Vodafone
ภายใต้กฎ Takeover Code ของสหราชอาณาจักร Vega ระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ระยะยาวในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของ Vodafone ไม่ใช่เพื่อเข้าควบคุมบริษัท
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ เพราะตลาดมักให้มุมมองต่อนักลงทุนทางการเงินระยะสั้นแตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมายาวนาน
สำหรับ Vodafone การได้ Xavier Niel เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นถือเป็นการเพิ่มพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในยุโรป
ราคาซื้อสะท้อนว่า Vodafone อาจถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป
หุ้น Vodafone ถูกซื้อที่ราคาประมาณ 110.5 เพนนีต่อหุ้น รวมเงินปันผลสุดท้ายของบริษัท
เมื่อเทียบกับราคาปิดก่อนหน้าที่ 97.76 เพนนี
ส่วนต่างของราคาที่สูงกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้นักลงทุนตั้งคำถามว่า ตลาดอาจประเมินมูลค่าของ Vodafone ต่ำเกินไปหรือไม่
นี่เป็นเหตุผลที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าใกล้ระดับราคาของธุรกรรมหลังประกาศข่าว
Xavier Niel คือใคร และทำไมตลาดจึงให้ความสำคัญ?
สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ตัวตนของผู้ซื้อมีความสำคัญมากกว่าค่า Premium ของดีลเสียอีก
Xavier Niel ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการและนักลงทุนด้านโทรคมนาคมที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุโรป
ผ่านกลุ่มธุรกิจของครอบครัว Niel เขาถือครองสินทรัพย์โทรคมนาคมใน 26 ประเทศทั่วภูมิภาคยุโรปและละตินอเมริกา ให้บริการลูกค้าประมาณ 139 ล้านราย มีพนักงานราว 45,000 คน และสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 24 พันล้านยูโร พร้อม EBITDAaL มากกว่า 9 พันล้านยูโร
พอร์ตโฟลิโอของเขาประกอบด้วยบริษัท เช่น iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 และ Millicom
กลยุทธ์การลงทุนของ Niel มุ่งเน้นไปที่การค้นหาสินทรัพย์โทรคมนาคมที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เขามองว่า Vodafone มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์คุณภาพสูง ตำแหน่งผู้นำในหลายตลาด และมีศักยภาพเติบโตระยะยาว โดยการปรับโครงสร้างองค์กรที่กำลังดำเนินอยู่จะช่วยให้บริษัทเข้าสู่ช่วงใหม่ของการเติบโตและผลประกอบการที่ดีขึ้น
Vodafone กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนหรือไม่?
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายสำหรับ Vodafone
บริษัทดำเนินโครงการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ทั้งการขายธุรกิจบางส่วน ลดความซับซ้อนขององค์กร และมุ่งเน้นทรัพยากรไปยังตลาดที่มีศักยภาพมากขึ้น
หนึ่งในความคืบหน้าสำคัญคือ การขายธุรกิจในอิตาลีเสร็จสิ้น และแผนควบรวมกิจการระหว่าง Vodafone UK และ Three UK ซึ่งคาดว่าจะสร้าง Synergy ด้านต้นทุนจำนวนมาก และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวัง เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยุโรปยังเผชิญกับการเติบโตที่จำกัด การแข่งขันด้านราคา และต้นทุนลงทุนสูงจากการขยายโครงข่าย Fiber และ 5G
ด้วยเหตุนี้ บริษัทโทรคมนาคมยุโรปจำนวนมากยังคงซื้อขายด้วย Valuation ที่ค่อนข้างต่ำ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงการดำเนินงานแล้วก็ตาม
การเข้าลงทุนของครอบครัว Niel จึงอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดยังไม่ได้สะท้อนศักยภาพเต็มที่ของการปรับโครงสร้าง Vodafone รวมถึงโอกาสในการเติบโตของกำไรและกระแสเงินสดในระยะยาว
ความเสี่ยงยังคงมีอยู่
การลงทุนครั้งนี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง
Vodafone ยังคงอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างค่อนข้างต่ำ และต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
การขยายเครือข่าย Fiber การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5G และการแข่งขันทางธุรกิจ ต้องใช้เงินลงทุนหลายพันล้านปอนด์ ขณะที่แรงกดดันจากกฎระเบียบและการแข่งขันด้านราคายังคงจำกัดโอกาสในการเพิ่มอัตรากำไร
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ ภาระหนี้ของ Vodafone และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระอย่างต่อเนื่อง
การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญทั้งต่อการลงทุนในอนาคตและการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น
ท้ายที่สุด ความสำเร็จของแผนปรับโครงสร้างจะขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายบริหารสามารถเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้กลายเป็นกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้หรือไม่
นักลงทุนควรจับตาอะไรต่อ?
ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า นักลงทุนจะให้ความสนใจกับ:
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การดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
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ความร่วมมือระหว่างทีมบริหาร Vodafone และผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใหม่
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สัญญาณแรกของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนของ Xavier Niel
คำถามสำคัญ 3 ข้อคือ:
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Vodafone จะสามารถเพิ่มการสร้าง Free Cash Flow ได้ต่อเนื่องหรือไม่?
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การปรับโครงสร้างจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนหรือไม่?
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ประสบการณ์ด้านโทรคมนาคมของ Xavier Niel จะช่วยปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจ Vodafone ทั่วทั้งยุโรปและแอฟริกาได้หรือไม่?
แม้ว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นในวันศุกร์ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจาก Premium ในราคาซื้อ แต่ความสำคัญระยะยาวของดีลนี้อาจมีมากกว่านั้น
ตลาดไม่ได้เพียงสะท้อนมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น แต่ยังสะท้อนความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนที่เคยพิสูจน์ความสามารถในการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
หาก Vodafone สามารถเปลี่ยนการปรับโครงสร้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้กลายเป็นการเติบโตของกำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ดีลนี้อาจถูกจดจำว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่นักลงทุนกลับมาประเมินศักยภาพระยะยาวของบริษัทอีกครั้ง
มุมมองทางเทคนิค (VOD.UK, Daily)
หลังการลงทุนของ Xavier Niel หุ้น Vodafone สามารถทะลุขึ้นเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential 200 วัน (EMA200) ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าหุ้นกำลังพยายามกลับตัวจากแนวโน้มขาลงระยะยาว
สำหรับสถานการณ์ขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป หุ้นจำเป็นต้องรักษาระดับเหนือบริเวณ 105 เพนนี ซึ่งเป็นจุดที่มีทั้ง Gap จากการ Breakout ล่าสุดและเส้นค่าเฉลี่ย EMA50 ทำหน้าที่เป็นแนวรับ
หากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่บริเวณ 117 เพนนี ซึ่งเป็นแนวต้านทางเทคนิคสำคัญแรก
Source: xStation 5
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