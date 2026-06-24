หุ้น Volkswagen ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2010 📉 หลัง Citi ปรับลดราคาเป้าหมาย

Volkswagen (VOW1.DE) shares fell more than 2.5%, dropping to their lowest levels in 16 years after Citi lowered both its financial forecasts and price target for the German automaker. The main driver behind the downgrade is the continued deterioration of Volkswagen's sales performance in China, where demand is weakening faster than analysts had previously anticipated. Citi reduced its price target from €110 to €94 per share, compared with the current market price of just under €80. At the same time, the bank maintained its Buy rating. Despite the positive recommendation, however, analysts acknowledge that the company's operating outlook continues to deteriorate.
China Remains the Biggest Problem
ทำไมหุ้น Volkswagen ถึงร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2010?
ตามมุมมองของ Citi ความอ่อนแอของตลาดจีนกำลังส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ Volkswagen มากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าบริษัทจะเคยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในจีน แต่การแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตรถยนต์ท้องถิ่น โดยเฉพาะในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังบั่นทอนส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ Citi จึงปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ของ Volkswagen ดังนี้
- ปี 2026 ลดลง 18%
- ปี 2027 ลดลง 16%
- ปี 2028 ลดลง 7%
การปรับลดดังกล่าวสะท้อนถึงทั้งยอดขายรถยนต์ที่คาดว่าจะต่ำลง และอัตรากำไรที่อ่อนแอลง
อัตรากำไรอาจต่ำกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้
Citi คาดว่า EBIT Margin ของ Volkswagen ในปีงบประมาณ 2026 จะลดลงเหลือเพียง 3.9% ซึ่งต่ำกว่ากรอบคาดการณ์ขั้นต่ำของบริษัทเอง
นอกจากนี้ Citi ยังประเมินว่า Free Cash Flow จะอยู่ที่ประมาณ 3.5 พันล้านยูโร ซึ่งใกล้เคียงกับระดับล่างสุดของเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารวางไว้
สิ่งนี้สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มมองปัญหาของ Volkswagen ไม่ใช่เพียงอุปสรรคระยะสั้นตามวัฏจักรเศรษฐกิจ แต่เป็นความท้าทายเชิงโครงสร้างที่อาจกดดันธุรกิจไปอีกหลายปี
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น
- Citi ระบุว่าปัญหาของ Volkswagen ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความต้องการรถยนต์ที่ชะลอตัว
- ธนาคารชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าและมาตรการภาษีของสหรัฐฯ โดยมองว่าผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกำลังพึ่งพาการตัดสินใจด้านนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลในแต่ละประเทศมากขึ้น
- ประเด็นนี้ยิ่งสำคัญสำหรับ Volkswagen เนื่องจากบริษัทมีเครือข่ายการผลิตและการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ทั่วโลก
ตลาดมอง Volkswagen แย่เกินไปหรือไม่?
- แม้จะปรับลดประมาณการ แต่ Citi ก็ชี้ให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่า Volkswagen กำลังซื้อขายที่ระดับมูลค่าต่ำสุดในรอบหลายปี
- Citi ประเมินว่ามูลค่าการถือหุ้นของ Volkswagen ใน Porsche เพียงอย่างเดียว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 65 ยูโรต่อหุ้น Volkswagen
- ขณะที่ธุรกิจ Financial Services ของกลุ่มมีส่วนของผู้ถือหุ้นราว 47 พันล้านยูโร หรือคิดเป็นประมาณ 94 ยูโรต่อหุ้น Volkswagen
- ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าสินทรัพย์บางส่วนของ Volkswagen อาจถูกตลาดประเมินมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่แท้จริง
แล้วต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร?
Citi ยังคงมองว่ามูลค่าหุ้น Volkswagen มีความเป็นไปได้หลายกรณี
• กรณีดีที่สุด (Bull Case): 120 ยูโรต่อหุ้น
• กรณีแย่ที่สุด (Bear Case): 65 ยูโรต่อหุ้น
แม้ว่าฝ่ายบริหารจะเดินหน้าลดต้นทุนและพยายามปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร แต่บรรดานักวิเคราะห์มองว่ารายการความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันหุ้น Volkswagen ซื้อขายต่ำกว่า 80 ยูโรต่อหุ้นเล็กน้อย หรือมีค่า P/E เพียงประมาณ 7 เท่า อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต่ออัตรากำไรและการเติบโตของยอดขายยังคงเป็นความกังวลสำคัญ
ดังนั้น ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้าทายเชิงโครงสร้าง ต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนของตลาดจีน ค่า P/E ที่ต่ำเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้หุ้น Volkswagen กลายเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในเวลานี้
Source: xStation5
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