08:40 · 6 กุมภาพันธ์ 2026

Volvo ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่

ประเด็นหลัก
-
-
  • นี่คือจุดสิ้นสุดของแบรนด์ระดับไอคอนหรือไม่?

หุ้นของ ผู้ผลิตรถยนต์ Volvo Cars ดิ่งลงมากกว่า 20% ในวันเดียว ถือเป็นหนึ่งในความลดลงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยช่วงต่ำสุด หุ้นลดลงถึง 28% อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรสังเกตคือ การขายครั้งนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับ Volvo Cars ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะการผลิตรถยนต์นั่ง ส่วน Volvo ที่ผลิตรถบรรทุกและรถโดยสารไม่ตอบสนองต่อข่าวร้ายในตลาดล่าสุด

สิ่งที่ทำให้นักลงทุนกังวล

ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ถือว่าหนักหน่วงอย่างยิ่ง:

  • กำไรลดลงมากกว่า 60% เมื่อเทียบปีต่อปี และต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์อย่างมาก

  • EPS อยู่ที่ 0.43 SEK เทียบกับความคาดหวัง 1.52 SEK

รายได้ก็ทำผลงานน่าผิดหวังเช่นกัน แม้ไม่รุนแรงเท่ากำไร รายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบปีต่อปี รวม 94.4 พันล้าน SEK ต่ำกว่าที่คาดการณ์ราว 100 พันล้าน SEK

ฝ่ายบริหารไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ ที่ช่วยปรับความเชื่อมั่นนักลงทุนได้ โปรแกรมสนับสนุนรถ EV หลายรายการได้สิ้นสุดลง ขณะที่อัตรากำไรและยอดขายยังคงถูกกดดันจากการแข่งขันต่างประเทศและสงครามการค้า ตัวแทนบริษัทไม่ปกปิดว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากลำบาก และ ปี 2026 ก็ยังคงไม่สดใสนัก

VOLVCARB.SE (D1)

 

ที่มา: xStation5

หุ้น Volvo Cars อยู่ใน แนวโน้มขาลงต่อเนื่องหลายปี เพิ่งจะฟื้นตัวเล็กน้อยและมีสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม แต่หลังจากผลประกอบการล่าสุด ส่วนใหญ่ของกำไรที่ทำได้ก็ถูกลบออกไป

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนฝั่งกระทิงยังคงมีแรงหนุนจากค่าเฉลี่ย EMA ซึ่งช่วยสร้างแรงสนับสนุนให้ราคาหุ้นในเชิงเทคนิคอยู่บ้าง

