วอลล์สตรีทและยุโรปลดลง ตลาดรอการปรากฏตัวของทรัมป์ที่ดาวอส

แผนที่ความผันผวนของตลาด FX ณ ปัจจุบัน (ที่มา: xStation)
- ช่วงการซื้อขายในยุโรปค่อนข้างอ่อนแอ โดยสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงต้นถูกลบออกอย่างรวดเร็ว เวลา 13:30 น. ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวลดลง 0.95% CAC40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.33% และ FTSE100 ของอังกฤษลดลง 0.2%
- ความอ่อนแอยังส่งผลต่อหุ้นในโปแลนด์ โดยดัชนีหลัก WIG20 ลดลง 1.33% ทำให้เป็นผู้นำการขาดทุนในทวีปยุโรป
- หุ้น Danone ร่วง 5% หลังจากผลิตภัณฑ์นมผงทารก Dumex Dulac 1 ถูกถอนจากตลาดสิงคโปร์ เนื่องจากพบสารพิษ cereulide toxin ในน้ำมัน ARA นี่เป็นการปรับตัวลดลงในหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 6 ปี ซึ่งยิ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทในกลุ่มโภชนาการทวีความรุนแรง
- หุ้น Barry Callebaut ปรับตัวขึ้น หลังการแต่งตั้ง Hein Schumacher (อดีต CEO ของ Unilever) ขึ้นเป็นหัวหน้าบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดในโลก ผู้นำคนใหม่ถูกคาดหวังว่าจะช่วยให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตในตลาดโกโก้ได้
- หุ้น Burberry ปรับขึ้น 5.3% หลังผลประกอบการช่วงเทศกาลวันหยุดออกมาดีกว่าคาด แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแบรนด์สินค้าหรูแม้เผชิญแรงกดดันในภาคนี้
- หัวข้อหลักของการซื้อขายวันนี้คือ คำปราศรัยของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่การประชุมในรีสอร์ตดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ (เวลา 14:30 น. CET)
- Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐาน หลังจากปรับตัวลงมากกว่า 30% ในไตรมาส 4 โดยความกลัวความเสี่ยงและความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นจำกัดศักยภาพการขึ้นของมัน ความสนใจจึงเปลี่ยนไปที่ดาวอส ซึ่งการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐฯ (CLARITY Act) เป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงอย่างเข้มข้น
- อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักร เร่งตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยแตะ 3.4% ต่อปีในเดือนธันวาคม เทียบกับ 3.2% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้เล็กน้อย (3.3%) การขึ้นของราคาส่วนใหญ่เกิดจากภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่สูงขึ้นและค่าตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น
- สกุลเงินในภูมิภาคแอนติโปเดียน (AUD/NZD) กำลังทำผลงานดีที่สุดในตลาด FX ขณะที่ ปอนด์อังกฤษและดอลลาร์สหรัฐ กำลังอ่อนค่า
- NATGAS ปรับขึ้น 22% ในวันนี้ ท่ามกลางคลื่นความหนาวที่ยังคงดำเนินต่อในสหรัฐฯ ข้อมูลสภาพอากาศที่อัปเดตเมื่อวานนี้ยืนยันแนวโน้มการเย็นลงที่ชี้ไว้ตั้งแต่วันจันทร์
- น้ำมัน กำลังกลับมายืนได้ โดย WTI ปรับขึ้น 1.5% นักลงทุนจะจับตาข้อมูล API ที่จะเผยแพร่ในคืนนี้ เพื่อหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันสำรองในสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ทองคำ ยังคงทำผลงานได้ดี โดยสัญญา GOLD ปรับขึ้น 2.2% ในวันนี้ ท่ามกลางความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาใหม่
- Bitcoin ยังคงปรับฐาน โดยอยู่ต่ำกว่า 89,000 ปอนด์
สรุปข่าวเช้า 23 มกราคม 2026
