08:29 · 5 มกราคม 2026

Wall Street เปิดปี 2026 บวก 🗽 US100 พุ่ง 1%

Wall Street เปิดปี 2026 ด้วยสีเขียว 📈

  • Nasdaq 100 Futures (US100): +1.1%

  • S&P 500 Futures (US500): +0.7%

  • Dow Jones Futures (US30): +0.4%

🌏 เอเชีย:

  • ดัชนีหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น +1.7% (ญี่ปุ่นปิดทำการ)

  • Hang Seng ฮ่องกง: พุ่งเกือบ +2.8% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี

💻 แนวโน้มในสหรัฐฯ:

  • จุดสนใจยังคงอยู่ที่ หุ้นเทคโนโลยี

  • AI ยังคงเป็นธีมการลงทุนสำคัญของปี 2026

📊 มุมมองทางเทคนิค:

  • ดัชนียืนแนวรับได้ใกล้ 25,450 จุด (EMA50 – เส้นส้ม)

  • ปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวขึ้น ใกล้ 25,750 จุด

  • RSI อยู่ในโซนกลาง แต่ ปริมาณซื้อยังต่ำ ก่อนเปิดตลาดจริงในนิวยอร์ก

💡 ปัจจัยพื้นฐาน:

  • ตลาดเห็น ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยยังต่ำ

  • Donald Trump คาดว่าจะมีท่าทีที่ ผ่อนคลายต่อ Fed

  • Kevin Hassett เป็นตัวเต็งที่อาจเข้ามาแทน Jerome Powell

Source: xStation5

