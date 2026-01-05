Wall Street เปิดปี 2026 บวก 🗽 US100 พุ่ง 1%

Wall Street เปิดปี 2026 ด้วยสีเขียว 📈
Nasdaq 100 Futures (US100): +1.1%
S&P 500 Futures (US500): +0.7%
Dow Jones Futures (US30): +0.4%
🌏 เอเชีย:
ดัชนีหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น +1.7% (ญี่ปุ่นปิดทำการ)
Hang Seng ฮ่องกง: พุ่งเกือบ +2.8% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี
💻 แนวโน้มในสหรัฐฯ:
จุดสนใจยังคงอยู่ที่ หุ้นเทคโนโลยี
AI ยังคงเป็นธีมการลงทุนสำคัญของปี 2026
📊 มุมมองทางเทคนิค:
ดัชนียืนแนวรับได้ใกล้ 25,450 จุด (EMA50 – เส้นส้ม)
ปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวขึ้น ใกล้ 25,750 จุด
RSI อยู่ในโซนกลาง แต่ ปริมาณซื้อยังต่ำ ก่อนเปิดตลาดจริงในนิวยอร์ก
💡 ปัจจัยพื้นฐาน:
ตลาดเห็น ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยยังต่ำ
Donald Trump คาดว่าจะมีท่าทีที่ ผ่อนคลายต่อ Fed
Kevin Hassett เป็นตัวเต็งที่อาจเข้ามาแทน Jerome Powell
