ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉

- ตลาดกังวล Fed คนใหม่ → เงินดอลลาร์แข็งค่า กดดันสินทรัพย์เสี่ยง
- หุ้นยุโรป Outperform ขณะ Wall Street เข้าโหมด Risk-off
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจของประธานาธิบดี Trump เกี่ยวกับประธาน Fed คนใหม่
ตลาดเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นว่า Kevin Warsh จะเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังมีรายงานว่าเขาอาจเป็นตัวเลือกของ Trump
ในทางกลับกัน ตลาดหุ้นยุโรปกลับเคลื่อนไหวแข็งแกร่ง โดย
-
ดัชนี DAX เยอรมนี +0.5% ได้แรงหนุนจากหุ้น Adidas รีบาวด์ +4%
-
FTSE อังกฤษ และ CAC40 ฝรั่งเศส ปรับขึ้นเล็กน้อย
ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ อ่อนตัวลง:
-
S&P 500 futures -1%
-
Nasdaq 100 futures -1.2%
-
Dow futures -0.7%
สะท้อนภาวะ Risk-off โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้:
-
US PPI เวลา 12:30 GMT
-
Chicago PMI เวลา 13:45 GMT
🔹 Warsh กับแนวโน้ม Fed
Warsh ถูกมองว่า ค่อนข้างสายเหยี่ยว (Hawkish) มีจุดยืนเข้มงวดต่อเงินเฟ้อ แม้ช่วงหลังจะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยบางส่วนให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Trump
มีรายงานว่า Trump พบ Warsh ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสฯ และเตรียมประกาศตัวเลือกประธาน Fed ในเช้าวันศุกร์
-
ดอลลาร์แข็งค่า
-
บอนด์ยีลด์ปรับสูงขึ้น (พันธบัตร 30 ปี +5 bps)
🔹 สินทรัพย์ปลอดภัยโดนเทขาย
แรงเทขายกดดันโลหะมีค่าอย่างหนัก หลังจากก่อนหน้าปรับขึ้นแรงเกินไป
-
ทองคำ -4% ถึง -7% ระหว่างวัน
-
เงิน (Silver) ร่วงมากกว่า -10%
-
แพลทินัม ลดลงกว่า -10%
-
Bitcoin และคริปโตส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน
🔹 มุมมองโบรกเกอร์ / หุ้นยุโรป
-
Peel Hunt เริ่มแนะนำ Aviva (Buy)
-
Oddo BHF อัปเกรด Worldline → Neutral
ข่าวบริษัทเด่น:
-
Adidas กำไร Q4 ดีกว่าคาด
-
Swatch กำไรต่ำกว่าคาด
-
Signify ยอดขายต่ำเป้า
-
Raiffeisen เงินปันผลดีกว่าคาด
-
CaixaBank เพิ่มเป้าหมายปี 2025–27 และเสนอปันผล €0.3321/หุ้น
มีความเคลื่อนไหวเด่นในหุ้น SKF, Electrolux, Scatec, Airtel Africa และอื่น ๆ
🔹 ความตึงเครียดการค้า
Trump ขู่:
-
เก็บภาษีนำเข้าเครื่องบินจากแคนาดา 50%
-
อาจเพิกถอนการรับรองเครื่องบินใหม่จาก Bombardier
-
เตรียมภาษีประเทศที่ส่งออกน้ำมันให้คิวบา (เม็กซิโกเสี่ยงโดนด้วย)
🔹 Big Tech และหุ้นสหรัฐฯ
-
Apple ทรงตัว แม้กำไรดีกว่าคาด แต่ CEO เตือนปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำอาจกระทบมาร์จิ้น
-
Sandisk พุ่ง +20% หลังงบแข็งแกร่ง ได้แรงหนุนดีมานด์ AI/Data Center
ผลประกอบการสำคัญวันนี้:
Exxon, Chevron (ก่อนเปิดตลาด)
American Express, Verizon
🔹 ภาพรวมตลาด
แม้ผันผวน ดัชนีหลักสหรัฐฯ ยังบวกเมื่อเทียบรายสัปดาห์ และยังรักษากำไรเดือนมกราคมได้ (Dow อ่อนสุด)
Perplexity เซ็นดีลคลาวด์ 3 ปี มูลค่า $750 ล้าน กับ Microsoft Azure ขยายจาก AWS
สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026