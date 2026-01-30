อ่านเพิ่มเติม
00:54 · 31 มกราคม 2026

ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉

  • ตลาดกังวล Fed คนใหม่ → เงินดอลลาร์แข็งค่า กดดันสินทรัพย์เสี่ยง
  • หุ้นยุโรป Outperform ขณะ Wall Street เข้าโหมด Risk-off

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจของประธานาธิบดี Trump เกี่ยวกับประธาน Fed คนใหม่

ตลาดเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นว่า Kevin Warsh จะเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังมีรายงานว่าเขาอาจเป็นตัวเลือกของ Trump

ในทางกลับกัน ตลาดหุ้นยุโรปกลับเคลื่อนไหวแข็งแกร่ง โดย

  • ดัชนี DAX เยอรมนี +0.5% ได้แรงหนุนจากหุ้น Adidas รีบาวด์ +4%

  • FTSE อังกฤษ และ CAC40 ฝรั่งเศส ปรับขึ้นเล็กน้อย

ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ อ่อนตัวลง:

  • S&P 500 futures -1%

  • Nasdaq 100 futures -1.2%

  • Dow futures -0.7%

สะท้อนภาวะ Risk-off โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้:

  • US PPI เวลา 12:30 GMT

  • Chicago PMI เวลา 13:45 GMT

🔹 Warsh กับแนวโน้ม Fed

Warsh ถูกมองว่า ค่อนข้างสายเหยี่ยว (Hawkish) มีจุดยืนเข้มงวดต่อเงินเฟ้อ แม้ช่วงหลังจะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยบางส่วนให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Trump

มีรายงานว่า Trump พบ Warsh ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสฯ และเตรียมประกาศตัวเลือกประธาน Fed ในเช้าวันศุกร์

  • ดอลลาร์แข็งค่า

  • บอนด์ยีลด์ปรับสูงขึ้น (พันธบัตร 30 ปี +5 bps)

🔹 สินทรัพย์ปลอดภัยโดนเทขาย

แรงเทขายกดดันโลหะมีค่าอย่างหนัก หลังจากก่อนหน้าปรับขึ้นแรงเกินไป

  • ทองคำ -4% ถึง -7% ระหว่างวัน

  • เงิน (Silver) ร่วงมากกว่า -10%

  • แพลทินัม ลดลงกว่า -10%

  • Bitcoin และคริปโตส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน

🔹 มุมมองโบรกเกอร์ / หุ้นยุโรป

  • Peel Hunt เริ่มแนะนำ Aviva (Buy)

  • Oddo BHF อัปเกรด Worldline → Neutral

ข่าวบริษัทเด่น:

  • Adidas กำไร Q4 ดีกว่าคาด

  • Swatch กำไรต่ำกว่าคาด

  • Signify ยอดขายต่ำเป้า

  • Raiffeisen เงินปันผลดีกว่าคาด

  • CaixaBank เพิ่มเป้าหมายปี 2025–27 และเสนอปันผล €0.3321/หุ้น

มีความเคลื่อนไหวเด่นในหุ้น SKF, Electrolux, Scatec, Airtel Africa และอื่น ๆ

🔹 ความตึงเครียดการค้า

Trump ขู่:

  • เก็บภาษีนำเข้าเครื่องบินจากแคนาดา 50%

  • อาจเพิกถอนการรับรองเครื่องบินใหม่จาก Bombardier

  • เตรียมภาษีประเทศที่ส่งออกน้ำมันให้คิวบา (เม็กซิโกเสี่ยงโดนด้วย)

🔹 Big Tech และหุ้นสหรัฐฯ

  • Apple ทรงตัว แม้กำไรดีกว่าคาด แต่ CEO เตือนปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำอาจกระทบมาร์จิ้น

  • Sandisk พุ่ง +20% หลังงบแข็งแกร่ง ได้แรงหนุนดีมานด์ AI/Data Center

ผลประกอบการสำคัญวันนี้:
Exxon, Chevron (ก่อนเปิดตลาด)
American Express, Verizon

🔹 ภาพรวมตลาด

แม้ผันผวน ดัชนีหลักสหรัฐฯ ยังบวกเมื่อเทียบรายสัปดาห์ และยังรักษากำไรเดือนมกราคมได้ (Dow อ่อนสุด)

Perplexity เซ็นดีลคลาวด์ 3 ปี มูลค่า $750 ล้าน กับ Microsoft Azure ขยายจาก AWS

 

Source: xStation5

 

Source: xStation5

31 มกราคม 2026, 00:59

