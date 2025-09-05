Wall Street ขึ้นแม้ ISM-ADP ขัดแย้ง

วอลล์สตรีทปรับขึ้น แม้ตัวเลข ISM และ ADP ขัดแย้ง 🗽 US100 +0.5%
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ แม้ข้อมูล ADP และ ISM Services จะแสดงผลขัดแย้งกัน US100 ปรับขึ้นมากกว่า 0.5% ขณะที่ฟิวเจอร์ส Dow Jones (US30) ปรับขึ้นเกือบ 0.7% ก่อนรายงานสำคัญ NFP ที่จะประกาศพรุ่งนี้เวลา 12:30 PM GMT ตลาดยุโรปก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย DAX ปิดเพิ่ม 0.72% ขณะที่ FTSE 100 และ Euro Stoxx 50 ปรับขึ้นมากกว่า 0.4%
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
บนวอลล์สตรีท หุ้น Alphabet อ่อนตัว ขณะที่ Amazon นำกลุ่ม Big Tech ขึ้นเกือบ 4% ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ Taiwan Semiconductor อ่อนแรงอย่างชัดเจน แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมยังแข็งแกร่ง หลังปิดตลาด Broadcom (AVGO.US) จะรายงานผลประกอบการ โดยสื่อรายงานว่า Microsoft น่าจะเลี่ยงค่าปรับของ EU ด้วยการเสนอแยก Teams ออกจากแพ็กเกจ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดยังแสดงแรงกดดันด้านราคาสูงในภาคบริการ แม้ดัชนี ISM Prices Paid ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย แต่ยังคงใกล้ระดับ 70 ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานมีสัญญาณการเย็นตัว โดยทั้ง ADP และดัชนีย่อย ISM Employment อ่อนแรง
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ
-
ISM Services Index: 52 (คาด 51; ก่อนหน้า 50.1)
-
Business Activity Index: 55 (คาด 53; ก่อนหน้า 52.6)
-
Employment Index: 46.5 (ก่อนหน้า 46.4)
-
Prices Paid Index: 69.2 (ก่อนหน้า 69.9)
-
Jobless Claims: 237K (คาด 230K; ก่อนหน้า 229K)
-
Trade Balance: –78.30B USD (คาด –77.70B; ก่อนหน้า –59.10B)
-
ADP Employment Change: 54K (คาด 73K; ก่อนหน้า 104K)
ในกลุ่มเทคโนโลยี Salesforce นำการปรับตัวลด ร่วงเกือบ 6% หลังออกแนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด แม้ EPS และยอดขายรายไตรมาสสูงกว่าคาด นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับการเติบโตชะลอตัว ซึ่งบางคนกลัวอาจสัญญาณตลาดหดตัว CEO Marc Benioff ลดทอนความกังวลเรื่อง AI โดยยืนยันว่าเทคโนโลยีไม่ใช่ภัยคุกคาม ส่วน GitLab ร่วงมากกว่า 7% หลังเปลี่ยน CFO และแนวโน้มอ่อน
ในภาพรวมเศรษฐกิจ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่า ดัชนีดอลลาร์เพิ่มเกือบ 0.3% ตลาดคริปโตยังอ่อนแรง — Bitcoin ลดเกือบ 2% และ Ethereum ลดกว่า 3% โลหะมีค่าก็ถูกกดดัน ทองคำ ลดกว่า 0.5% และ เงิน ลดเกือบ 2% ส่วนโลหะอุตสาหกรรมแทบไม่ผันผวน
สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานก็อ่อนตัว น้ำมันดิบลดกว่า 1% หลังรายงาน EIA inventories ผสม ขณะที่ก๊าซธรรมชาติทรงตัว หลังรายงานการเก็บสำรองเพิ่ม 55 BCF เป็นไปตามคาด
รายงาน EIA
-
Crude Oil Inventories: 2.415M (คาด -1.9M; ก่อนหน้า -2.392M)
-
Gasoline Inventories: -3.795M (คาด -1.4M; ก่อนหน้า -1.236M)
-
Cushing Inventories: 1.590M (ก่อนหน้า -0.838M)
จาก Fed John Williams มีท่าทีค่อนข้างอ่อนโยน เตือนว่าเงินเฟ้อสหรัฐอาจไม่กลับสู่เป้าหมายจนถึงปี 2027
-
เน้นว่านโยบายการเงินยังเข้มงวด
-
เตือนความเสี่ยงการชะลอตัวของตลาดแรงงาน
-
บอกว่าเงินเฟ้อบริการถือว่า “เป็นที่ยอมรับ” และกำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ถูกต้อง