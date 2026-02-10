อ่านเพิ่มเติม
08:26 · 10 กุมภาพันธ์ 2026

Wall Street ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง; ดัชนี US100 รีบาวด์มากกว่า 1% 📈

บรรยากาศการลงทุนช่วงท้ายตลาดยุโรปและในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายที่ Wall Street ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยสัญญา US100 พุ่งขึ้นแล้วมากกว่า 1% ขณะที่ US500 และ US2000 เพิ่มขึ้น 0.7% และ 0.8% ตามลำดับ

แรงหนุนหลักของการปรับตัวขึ้นในวันนี้มาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยหุ้นอย่าง Oracle, Palantir และ AppLovin ปรับตัวขึ้นราว +7% ถึง +15% ขณะเดียวกัน Nvidia บวก 3.5% และ Broadcom เพิ่มขึ้น 5.4%

Source: xStation

ดัชนี US100 ได้เปลี่ยนมุมมองแนวโน้มหลังการเปิดตลาด Wall Street โดยแรงซื้อเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน และล่าสุดสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (EMA 100 – เส้นสีม่วง) ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญของแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟหลายครั้ง

ยิ่งราคาสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นานเท่าใด โอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมจะขยายตัวต่อก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

 

Source: xStation

