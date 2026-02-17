อ่านเพิ่มเติม
22:32 · 17 กุมภาพันธ์ 2026

ฮอลลีวูดตึงเครียด: การต่อสู้รอบใหม่เพื่อควบคุม Warner Bros

🎬 Warner Bros. Discovery – การต่อสู้รอบใหม่

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวรอบ Warner Bros. Discovery เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน

  • บอร์ดบริหาร ตัดสินใจ เปิดเจรจากับ Paramount อีกครั้ง หลังได้รับการยกเว้นชั่วคราวจาก Netflix ให้สามารถเจรจาจำกัดได้

  • พร้อมกันนั้น บอร์ดปฏิเสธข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้วของ Paramount ก่อนหน้านี้ และกำหนด เส้นตาย 23 กุมภาพันธ์ สำหรับการส่งข้อเสนอสุดท้าย

บอร์ดยังคงแนะนำให้ผู้ถือหุ้น รับข้อเสนอของ Netflix โดยชี้ว่าให้ความแน่นอนสูงกว่าและโอกาสปิดดีลมากกว่า

💰 ข้อเสนอของ Paramount

  • พร้อมยกระดับเป็น ประมาณ 31 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากเดิม 30 ดอลลาร์ → มูลค่ากิจการรวมเกิน 108 พันล้านดอลลาร์ (รวมหนี้สิน)

  • ครอบคลุม พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ของ Warner Bros. Discovery รวมถึงทีวีและข่าว

  • เพิ่ม มาตรการชดเชยผู้ถือหุ้น หากปิดดีลล่าช้า และรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมยกเลิก 2.8 พันล้านดอลลาร์ ให้ Netflix

  • โดยนามธรรม ข้อเสนอ Paramount ดูน่าสนใจกว่า

📺 ข้อเสนอของ Netflix

  • ราคา ประมาณ 27.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น, มูลค่ารวม 82–83 พันล้านดอลลาร์

  • เน้น การซื้อกิจการสตูดิโอและสตรีมมิ่ง เป็นหลัก

  • แม้ราคาต่อหุ้นต่ำกว่า แต่โครงสร้างเป็น เงินสดและเงื่อนไขที่ตกลงไว้ก่อนหน้า → ทำให้โปร่งใสและมีความแน่นอนสูงกว่า

  • การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลอาจง่ายกว่า เพราะ Paramount ต้องเผชิญ การตรวจสอบการแข่งขันทางการค้าเต็มรูปแบบ

📈 ผลกระทบต่อหุ้นและตลาด

  • ตลาดยังมีความ ไม่แน่นอนสูงและความผันผวนเพิ่มขึ้น

  • นักลงทุนกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่ Paramount จะเสนอข้อเสนอที่ดีกว่าข้อเสนอที่แนะนำอยู่

  • สัญญาณจาก Paramount ที่ชัดเจนว่าเสนอเงื่อนไขดีกว่า → อาจหนุนราคาหุ้น Warner Bros. Discovery และกดดัน Netflix

🔑 ปัจจัยสำคัญระยะกลาง

  1. ระดับและโครงสร้างสุดท้ายของข้อเสนอ Paramount

  2. การประเมินของบอร์ดว่าดีกว่าข้อเสนอ Netflix หรือไม่

  3. ท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแล

  • หาก Paramount ไม่สามารถเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจกว่าอย่างชัดเจน → ตลาดอาจกลับสู่กรณีฐาน: การทำข้อตกลงกับ Netflix

  • หากมีข้อเสนอที่สูงและมีการระดมทุนครบถ้วน → บอร์ดอาจเปลี่ยนคำแนะนำและเกิด รอบเจรจาใหม่

⚖️ มุมมองเชิงกลยุทธ์

  • สถานการณ์นี้สะท้อนความตึงเครียดคลาสสิก ระหว่างการเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุด vs ลดความเสี่ยงการดำเนินการ

  • นักลงทุนบางรายเน้น มูลค่าสูงจากข้อเสนอ Paramount

  • นักลงทุนอื่นเน้น ความมั่นคงและความแน่นอนของดีล Netflix

จนกว่าจะมี การตัดสินขั้นสุดท้ายและลงคะแนนผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2026 ความผันผวนและการตอบสนองแรงของตลาดต่อข่าวใหม่จากการเจรจานี้คาดว่าจะยังคงสูง

 

19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:41

