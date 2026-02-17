ฮอลลีวูดตึงเครียด: การต่อสู้รอบใหม่เพื่อควบคุม Warner Bros

🎬 Warner Bros. Discovery – การต่อสู้รอบใหม่
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวรอบ Warner Bros. Discovery เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน
-
บอร์ดบริหาร ตัดสินใจ เปิดเจรจากับ Paramount อีกครั้ง หลังได้รับการยกเว้นชั่วคราวจาก Netflix ให้สามารถเจรจาจำกัดได้
-
พร้อมกันนั้น บอร์ดปฏิเสธข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้วของ Paramount ก่อนหน้านี้ และกำหนด เส้นตาย 23 กุมภาพันธ์ สำหรับการส่งข้อเสนอสุดท้าย
บอร์ดยังคงแนะนำให้ผู้ถือหุ้น รับข้อเสนอของ Netflix โดยชี้ว่าให้ความแน่นอนสูงกว่าและโอกาสปิดดีลมากกว่า
💰 ข้อเสนอของ Paramount
-
พร้อมยกระดับเป็น ประมาณ 31 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากเดิม 30 ดอลลาร์ → มูลค่ากิจการรวมเกิน 108 พันล้านดอลลาร์ (รวมหนี้สิน)
-
ครอบคลุม พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ของ Warner Bros. Discovery รวมถึงทีวีและข่าว
-
เพิ่ม มาตรการชดเชยผู้ถือหุ้น หากปิดดีลล่าช้า และรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมยกเลิก 2.8 พันล้านดอลลาร์ ให้ Netflix
-
โดยนามธรรม ข้อเสนอ Paramount ดูน่าสนใจกว่า
📺 ข้อเสนอของ Netflix
-
ราคา ประมาณ 27.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น, มูลค่ารวม 82–83 พันล้านดอลลาร์
-
เน้น การซื้อกิจการสตูดิโอและสตรีมมิ่ง เป็นหลัก
-
แม้ราคาต่อหุ้นต่ำกว่า แต่โครงสร้างเป็น เงินสดและเงื่อนไขที่ตกลงไว้ก่อนหน้า → ทำให้โปร่งใสและมีความแน่นอนสูงกว่า
-
การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลอาจง่ายกว่า เพราะ Paramount ต้องเผชิญ การตรวจสอบการแข่งขันทางการค้าเต็มรูปแบบ
📈 ผลกระทบต่อหุ้นและตลาด
-
ตลาดยังมีความ ไม่แน่นอนสูงและความผันผวนเพิ่มขึ้น
-
นักลงทุนกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่ Paramount จะเสนอข้อเสนอที่ดีกว่าข้อเสนอที่แนะนำอยู่
-
สัญญาณจาก Paramount ที่ชัดเจนว่าเสนอเงื่อนไขดีกว่า → อาจหนุนราคาหุ้น Warner Bros. Discovery และกดดัน Netflix
🔑 ปัจจัยสำคัญระยะกลาง
-
ระดับและโครงสร้างสุดท้ายของข้อเสนอ Paramount
-
การประเมินของบอร์ดว่าดีกว่าข้อเสนอ Netflix หรือไม่
-
ท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแล
-
หาก Paramount ไม่สามารถเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจกว่าอย่างชัดเจน → ตลาดอาจกลับสู่กรณีฐาน: การทำข้อตกลงกับ Netflix
-
หากมีข้อเสนอที่สูงและมีการระดมทุนครบถ้วน → บอร์ดอาจเปลี่ยนคำแนะนำและเกิด รอบเจรจาใหม่
⚖️ มุมมองเชิงกลยุทธ์
-
สถานการณ์นี้สะท้อนความตึงเครียดคลาสสิก ระหว่างการเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุด vs ลดความเสี่ยงการดำเนินการ
-
นักลงทุนบางรายเน้น มูลค่าสูงจากข้อเสนอ Paramount
-
นักลงทุนอื่นเน้น ความมั่นคงและความแน่นอนของดีล Netflix
จนกว่าจะมี การตัดสินขั้นสุดท้ายและลงคะแนนผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2026 ความผันผวนและการตอบสนองแรงของตลาดต่อข่าวใหม่จากการเจรจานี้คาดว่าจะยังคงสูง
ไมเคิล เบอร์รี่ และ Palantir: นักวิเคราะห์ชื่อดังตั้งข้อกล่าวหาหนัก
ข่าวเด่นวันนี้ 19 ก.พ.
หุ้นของ Western Digital พุ่งขึ้น 8% ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล 📈
Analog Devices (ADI) ไตรมาสแข็งแกร่งและแนวโน้มสถิติใหม่ 📈