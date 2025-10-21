Waymo: แข่งกับหน่วยงานกำกับดูแล

-
การเติบโตของการใช้งานรถยนต์ไร้คนขับ (AV) นั้นโดดเด่นมาก และคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านกฎระเบียบยังคงเป็นอุปสรรคอยู่
รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles – AVs) เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของถนนจริงแล้ว โดยเฉพาะใน เอเชียและอเมริกาใต้ และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าเทคโนโลยีนี้จะหายไปจากท้องถนนในเร็ววัน อัตราการยอมรับและใช้งานที่เติบโตอย่างรวดเร็วช่วยสนับสนุนมุมมองของผู้ที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านมูลค่าของบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้น
นักวิเคราะห์จำนวนมากให้ความสนใจและครอบคลุมอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจัง โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า สัดส่วนการใช้งานรถยนต์ไร้คนขับจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งในเชิงจำนวนรถบนถนน และในโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่า เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ “ของเล่นจากโลกอนาคต” อีกต่อไป แต่เริ่มกลายเป็น เครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตจริง ทั้งสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและนักลงทุนในกลุ่ม Mobility
แม้ว่าในสายตาของใครหลายคน Tesla จะยังเป็นชื่อแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงรถยนต์ไร้คนขับ แต่กำลังมี คู่แข่งที่น่าจับตามองกำลังก้าวเข้ามาอย่างช้า ๆ แต่มั่นคง — นั่นคือ Waymo บริษัทลูกของ Alphabet (Google) ที่เลือกพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างเป็นระบบ ละเอียด และเฉพาะทางมากกว่า Tesla แนวทางแบบนี้อาจกลายเป็น ความท้าทายระยะยาวที่ Tesla ต้องรับมืออย่างจริงจัง
Source: Bloomberg Finance Lp
Source: Goldman Sachs
จากการวิเคราะห์ของ Bloomberg คาดว่าจำนวนการให้บริการโดยรถของ Waymo จะเพิ่มขึ้นแตะมากกว่า 6.5 ล้านเที่ยว
ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ประเมินว่า สัดส่วนรถยนต์ไร้คนขับในระบบจราจรทั้งหมดจะเกิน 7% ซึ่งหมายถึงมูลค่าตลาดอาจพุ่งสูงถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านกฎระเบียบยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ
แม้ในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นประเทศที่เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ แม้จะมีความเสี่ยง แต่พฤติกรรมของรถยนต์ไร้คนขับก็กำลังสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่ง สำนักงานความปลอดภัยบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐฯ (NHTSA) ต้องเปิดการสอบสวนรถของ Waymo เกือบ 2,000 คัน ซึ่งคิดเป็น “เกือบทั้งหมด” ของจำนวนรถที่บริษัทใช้งาน (แม้ Waymo จะไม่เปิดเผยจำนวนที่แน่ชัด)
การสอบสวนนี้เกิดขึ้นหลังได้รับรายงานว่า ระบบขับขี่อัตโนมัติมีพฤติกรรมเสี่ยงใกล้รถโรงเรียน ซึ่งถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องได้รับคำอธิบายโดยด่วน
ปฏิกิริยาของตลาดขณะนี้ยังคงนิ่ง
ก่อนตลาดเปิดยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวแรงในหุ้น Alphabet หรือแม้แต่ Tesla
แต่การเปิดสอบสวนของ NHTSA ถือเป็น ปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่นักลงทุนต้องนำไปคำนวณในการประเมินมูลค่าหุ้น
ในระยะยาว แรงกดดันด้านกฎระเบียบอาจกลายเป็นแหล่งความผันผวนสำคัญของอุตสาหกรรม AV
โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์เพิ่มเติมหรือมีคำสั่งจากหน่วยงานรัฐที่ชะลอการใช้งานเทคโนโลยีนี้ในวงกว้าง
หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับรถไร้คนขับ — โดยเฉพาะกับเด็ก
อาจทำให้ทัศนคติของสังคมและหน่วยงานกำกับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในระยะยาว
มาตรการเข้มงวดใหม่ ๆ และความต้องการที่ลดลงอาจทำให้ กำไรของบริษัทหดตัวหนัก และอาจถึงขั้น ปิดกั้นการเข้าสู่ตลาดในประเทศที่ไม่พร้อม “ทดลองบนความปลอดภัยบนถนน”
