Infineon หลังประกาศงบ: เติบโตแรงตามคำมั่นสัญญาใหญ่! 🚀

Infineon Technologies หนึ่งในผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรป และเป็นบริษัทเยอรมันไม่กี่แห่งที่มีขนาดระดับโลก รายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทออกมาต่ำกว่าความคาดหวังของนักลงทุนทั้งในแง่รายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) แต่ราคาหุ้นกลับพุ่งขึ้นกว่า 6% — เพราะอะไรนักลงทุนถึงตอบรับเชิงบวกเช่นนั้น?
รายได้: 3.7 พันล้านยูโร (คาด 3.72 พันล้านยูโร)
EPS: 0.22 ยูโร (คาด 0.33 ยูโร)
ครึ่งหนึ่งของรายได้มาจากอุตสาหกรรมยานยนต์
แม้ผลประกอบการประจำปีจะต่ำกว่าคาด (รายได้ 14.6 พันล้านยูโร เทียบกับที่คาด 14.8 พันล้านยูโร) และอัตรากำไรขั้นต้นคงที่ที่ 40% แต่ อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) กลับเพิ่มขึ้นเป็น 18% จากที่ตลาดคาดไว้เพียง 15% สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี
สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนคือ “คำมั่นสัญญาอนาคต” มากกว่าผลลัพธ์ในอดีต —
บริษัทตั้งเป้ารายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณใหม่เกิน 3.6 พันล้านยูโร พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่อย่างน้อย 40% และอัตรากำไรสุทธิในระดับ “สูงหลักสิบ”
Infineon ยังเผยโมเดลการดำเนินงานเป้าหมายใหม่ ตั้งเป้าเติบโตของรายได้ปีต่อปีที่ 10% และอัตรากำไรสุทธิสูงถึง 25%
บริษัทจะเดินหน้าลงทุนขนาดใหญ่ในโรงงานที่ Dresden และ Villach เพื่อรองรับการขยายกำลังผลิต
นอกจากนี้ บริษัทมองประเด็น “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Climate Neutrality) ไม่ใช่เป็นอุปสรรค แต่เป็น โอกาสเชิงกลยุทธ์ สำหรับการเติบโตในยุโรป
อย่างไรก็ตาม ตลาดในตอนนี้กำลังเชื่อมั่นใน “วิสัยทัศน์ที่กล้าแกร่ง” ของ Infineon แต่หากผลประกอบการไตรมาสถัดไป โดยเฉพาะอัตรากำไรสุทธิ ออกมาต่ำกว่าคาด ก็อาจนำไปสู่แรงขายทำกำไรและการปรับฐานของราคาหุ้นได้
