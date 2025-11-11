อ่านเพิ่มเติม
08:34 · 11 พฤศจิกายน 2025

US100 พุ่งขึ้น 1.5% 📈

US100
ดัชนี
-
-

US100 Futures พุ่งขึ้น ~1.5% ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ 📈

ดัชนี Nasdaq 100 Futures (US100) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.5% ก่อนเปิดการซื้อขายในสหรัฐฯ ฟื้นตัวบางส่วนจากการปรับตัวลดลงก่อนหน้า ท่ามกลาง ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการสิ้นสุดของภาวะปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ

  • วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ลงมติร่างงบประมาณชั่วคราว ทำให้การผ่านกฎหมายเพื่อเปิดทำการรัฐบาลใกล้ความสำเร็จมากขึ้น

  • ตลาดมองว่านี่เป็น สัญญาณเชิงบวกจริงจัง ที่อาจยุติการปิดหน่วยงานที่ยาวนานกว่า 40 วัน แม้กระบวนการทางกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมด

ในสภาพแวดล้อมนี้ นักลงทุนเลือกที่จะ “เข้าก่อน ไม่รอช้า” ปรับราคาตามสมมติฐานว่ารัฐบาลจะกลับมาเปิดทำการและความแน่นอนทางการคลังจะเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยหนุน มูลค่าทรัพย์สินในสหรัฐฯ

แรงหนุนเพิ่มเติมมาจากข่าวว่า จีนระงับข้อจำกัดการส่งออกโลหะแรร์เอิร์ธบางส่วนชั่วคราว
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก TSMC ที่แข็งแกร่งอย่างมากยังช่วยยืนยันตลาดว่าความต้องการที่ขับเคลื่อนโดย การพัฒนา AI ยังคงแข็งแกร่ง — ซึ่งเป็น ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตบน Wall Street

US100 (กรอบเวลา H1)
แนวโน้มระยะสั้นกำลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน ทดสอบแรงต้านสำคัญและมีโอกาสต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นในวันถัดไป


Source: xStation5
