🚀 AMD ยืนยันแนวโน้ม AI ด้วยผลประกอบการแข็งแกร่งและคำแนะนำมั่นใจ

รายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ & การเติบโตเร่งตัว: AMD ทำรายได้ 9.25 พันล้านดอลลาร์ใน Q3 และให้คำแนะนำ เติบโต 25% YoY ใน Q4 ยืนยันว่าบริษัทสามารถ หลุดจากจุดชะงักของการเติบโต
ความหลากหลายช่วยลดความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานของกลุ่ม Client & Gaming แข็งแกร่ง (+73% YoY) ชดเชยการเติบโตที่ช้าของ Data Center ทำให้ พอร์ตโฟลิโอมีความเสี่ยงต่ำลง
การลงทุนและความมุ่งมั่น: การใช้จ่าย R&D จำนวนมาก และคำสั่งซื้อแน่นจาก OpenAI และ Oracle ชี้ไปที่การ เน้นการดำเนินงานตามแผนรายได้ระยะยาว มากกว่าความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ภาพรวมเชิงกลยุทธ์
AMD ชี้ชัดว่า อนาคตของ AI อยู่กับผู้ที่สามารถส่งมอบจริง ไม่ใช่แค่สัญญา เช่นเดียวกับ Nvidia, AMD ให้ ฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติ AI ในปัจจุบัน
รายได้ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 9.25 พันล้านดอลลาร์
การเติบโตยืนยันในทุกเซ็กเมนต์ ตั้งแต่ Data Center ไปจนถึง Gaming
ขณะที่ SMCI ประสบความผิดหวังจากการเลื่อนคำสั่งซื้อ AMD มีรายได้ที่คาดว่าจะเร่งตัวต่อเนื่อง จาก คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของ OpenAI, Oracle และรัฐบาลสหรัฐฯ
Wall Street แยกชัดเจนว่า ไม่ใช่ทุกชิป AI เท่ากัน
การปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังตลาดปิด (after-hours) เป็นผลจากความอ่อนแอของตลาดโดยรวม แต่ AMD ปรับลดน้อยกว่าผู้เล่นหลักอื่น ๆ เช่น SMCI หรือ Arista Networks
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025
|หมวด
|ผลประกอบการ
|คาดการณ์
|เบี่ยงเบน
|รายได้
|$9.25B (สูงสุดประวัติการณ์)
|$8.74B
|+5.8%
|Adjusted EPS
|$1.20
|$1.17
|+2.6%
|Adjusted Operating Income
|$2.24B
|$2.15B
|+4.2%
|Adjusted Gross Margin
|54%
|54.5%
|พลาดเล็กน้อย
|R&D Expenditure
|$2.14B
|$1.96B
|+9.2%
|รายได้ Q3 YoY
|+36%
|–
|–
คำแนะนำล่วงหน้า – การหลุดจากจุดชะงัก
Q4 2025 Revenue Guidance: $9.3–9.9B (Midpoint $9.6B) vs $9.21B คาดการณ์
สะท้อน การเติบโตแบบ Sequential 4% และ YoY 25%
ยืนยันว่า AMD หลุดจาก growth plateau และเร่งตัวต่อเนื่อง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม – การกระจายพอร์ตและการแปลงรายได้
Data Center: $4.3B, +22% YoY (แข็งแกร่ง แต่ต่ำกว่าคาด)
Client & Gaming: $4B, +73% YoY
Ryzen: $2.8B, +46% YoY
Gaming: +181% YoY (ขับเคลื่อนโดยกราฟิกการ์ดและคอนโซลแบบ Semi-Custom)
การกระจายรายได้ชัดเจน ทำให้ AMD ไม่พึ่งพา Data Center เพียงอย่างเดียว
การลงทุน R&D จำนวนมากเน้น ชิปรุ่นถัดไป MI450 GPUs
คำสั่งซื้อจาก OpenAI และ Oracle สำหรับ MI450 จะถูกรับรู้ใน 4–6 ไตรมาสต่อไป
Gross Margin 54% แสดงถึงขาดแรงกดดันด้านราคา และชิป AMD ได้รับเลือกเพราะ ประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานระดับพรีเมียม
การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ความเสี่ยง
AMD เปลี่ยนจากความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด เป็นความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการในการส่งมอบคำสั่งซื้อ
การสนับสนุนจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ช่วยเสริมความมั่นใจ
การลดลงเพียง 0.6% หลังตลาดปิด แตกต่างจาก SMCI และ Arista อย่างชัดเจน
AMD มุ่งเน้น การแปลงอัตรากำไรและการแทรกซึมตลาดระดับแอปพลิเคชัน ในการแข่งขันกับ NVIDIA
