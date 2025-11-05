อ่านเพิ่มเติม
09:17 · 5 พฤศจิกายน 2025

🚀 AMD ยืนยันแนวโน้ม AI ด้วยผลประกอบการแข็งแกร่งและคำแนะนำมั่นใจ

ประเด็นหลัก
AMD
หุ้น
AMD.US, Advanced Micro Devices Inc
-
-
ประเด็นหลัก

  • รายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ & การเติบโตเร่งตัว: AMD ทำรายได้ 9.25 พันล้านดอลลาร์ใน Q3 และให้คำแนะนำ เติบโต 25% YoY ใน Q4 ยืนยันว่าบริษัทสามารถ หลุดจากจุดชะงักของการเติบโต

  • ความหลากหลายช่วยลดความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานของกลุ่ม Client & Gaming แข็งแกร่ง (+73% YoY) ชดเชยการเติบโตที่ช้าของ Data Center ทำให้ พอร์ตโฟลิโอมีความเสี่ยงต่ำลง

  • การลงทุนและความมุ่งมั่น: การใช้จ่าย R&D จำนวนมาก และคำสั่งซื้อแน่นจาก OpenAI และ Oracle ชี้ไปที่การ เน้นการดำเนินงานตามแผนรายได้ระยะยาว มากกว่าความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

ภาพรวมเชิงกลยุทธ์

AMD ชี้ชัดว่า อนาคตของ AI อยู่กับผู้ที่สามารถส่งมอบจริง ไม่ใช่แค่สัญญา เช่นเดียวกับ Nvidia, AMD ให้ ฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติ AI ในปัจจุบัน

  • รายได้ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 9.25 พันล้านดอลลาร์

  • การเติบโตยืนยันในทุกเซ็กเมนต์ ตั้งแต่ Data Center ไปจนถึง Gaming

  • ขณะที่ SMCI ประสบความผิดหวังจากการเลื่อนคำสั่งซื้อ AMD มีรายได้ที่คาดว่าจะเร่งตัวต่อเนื่อง จาก คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของ OpenAI, Oracle และรัฐบาลสหรัฐฯ

  • Wall Street แยกชัดเจนว่า ไม่ใช่ทุกชิป AI เท่ากัน

  • การปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังตลาดปิด (after-hours) เป็นผลจากความอ่อนแอของตลาดโดยรวม แต่ AMD ปรับลดน้อยกว่าผู้เล่นหลักอื่น ๆ เช่น SMCI หรือ Arista Networks

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025

หมวด ผลประกอบการ คาดการณ์ เบี่ยงเบน
รายได้ $9.25B (สูงสุดประวัติการณ์) $8.74B +5.8%
Adjusted EPS $1.20 $1.17 +2.6%
Adjusted Operating Income $2.24B $2.15B +4.2%
Adjusted Gross Margin 54% 54.5% พลาดเล็กน้อย
R&D Expenditure $2.14B $1.96B +9.2%
รายได้ Q3 YoY +36%

คำแนะนำล่วงหน้า – การหลุดจากจุดชะงัก

  • Q4 2025 Revenue Guidance: $9.3–9.9B (Midpoint $9.6B) vs $9.21B คาดการณ์

  • สะท้อน การเติบโตแบบ Sequential 4% และ YoY 25%

  • ยืนยันว่า AMD หลุดจาก growth plateau และเร่งตัวต่อเนื่อง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม – การกระจายพอร์ตและการแปลงรายได้

  • Data Center: $4.3B, +22% YoY (แข็งแกร่ง แต่ต่ำกว่าคาด)

  • Client & Gaming: $4B, +73% YoY

    • Ryzen: $2.8B, +46% YoY

    • Gaming: +181% YoY (ขับเคลื่อนโดยกราฟิกการ์ดและคอนโซลแบบ Semi-Custom)

  • การกระจายรายได้ชัดเจน ทำให้ AMD ไม่พึ่งพา Data Center เพียงอย่างเดียว

  • การลงทุน R&D จำนวนมากเน้น ชิปรุ่นถัดไป MI450 GPUs

  • คำสั่งซื้อจาก OpenAI และ Oracle สำหรับ MI450 จะถูกรับรู้ใน 4–6 ไตรมาสต่อไป

  • Gross Margin 54% แสดงถึงขาดแรงกดดันด้านราคา และชิป AMD ได้รับเลือกเพราะ ประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานระดับพรีเมียม

การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ความเสี่ยง

AMD เปลี่ยนจากความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด เป็นความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการในการส่งมอบคำสั่งซื้อ

  • การสนับสนุนจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ช่วยเสริมความมั่นใจ

  • การลดลงเพียง 0.6% หลังตลาดปิด แตกต่างจาก SMCI และ Arista อย่างชัดเจน

  • AMD มุ่งเน้น การแปลงอัตรากำไรและการแทรกซึมตลาดระดับแอปพลิเคชัน ในการแข่งขันกับ NVIDIA

 

 

4 พฤศจิกายน 2025, 08:21

ภาพรวมก่อนประกาศผลของ Palantir: การเติบโตที่พุ่งแรงแต่มูลค่าหุ้นเริ่มตึงตัว
31 ตุลาคม 2025, 09:18

US OPEN: Powell, MAG7 และ Trump ผสมความรู้สึกนักลงทุน
31 ตุลาคม 2025, 09:13

Apple Preview: ตลาดเอเชียจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหรือไม่?
30 ตุลาคม 2025, 09:55

Microsoft รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 โดยตัวเลขทางการเงินยังแข็งแกร่ง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก