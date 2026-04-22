วิกฤตเชื้อเพลิงการบินในยุโรป - ส่งผลอย่างไรต่อสายการบินและผู้โดยสาร ✈️

ภาคการบินยุโรปกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงเครื่องบิน ซึ่งอาจกระทบฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์อย่างรุนแรง โดยช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งเชื้อเพลิงเครื่องบินราว 25–35% ของโลก ถูกปิดเกือบทั้งหมดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่ายุโรปอาจมีปริมาณสำรองเชื้อเพลิงเครื่องบินเพียงพอไม่ถึง 6 สัปดาห์ ขณะที่แม้มีการประกาศขยายเวลาหยุดยิงจากทรัมป์ แต่สถานการณ์ยังไม่ช่วยบรรเทาตลาด เนื่องจากเส้นทางเดินเรือยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
สถานการณ์สต็อกเชื้อเพลิงการบินในยุโรป
มี 3 กรณีที่แสดงให้เห็นว่ายุโรปอาจใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินหมดเร็วแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ โดยในกรณีเลวร้ายที่สุด สต็อกอาจลดลงสู่ระดับวิกฤตภายในเพียง 8–9 สัปดาห์
แหล่งที่มา: XTB
Hedging - ป้องกันได้บางส่วน ไม่ใช่ทั้งหมด
Wizz Air ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ต่ำสุดในกลุ่มสายการบินยุโรป
ระดับการทำ hedging สำหรับปี 2026:
🟢 Ryanair — 80% (กันชนสูง)
🟡 Lufthansa — 77%
🟡 EasyJet — ~70%
🟠 IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus) — 62%
🔴 Wizz Air — 55% (กันชนต่ำมาก)
ระดับการทำ Fuel Hedging ของสายการบินยุโรปในปี 2026
ช่องว่างด้านการ hedging ในอุตสาหกรรมถือว่าสูงมาก โดย Ryanair ที่มีการป้องกันความเสี่ยงถึง 80% มี “กันชน” มากกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ Wizz Air ที่มีเพียง 55% ซึ่งต้องเผชิญความเสี่ยงขาดทุนจากเที่ยวบินที่ไม่ได้ hedge หากราคาน้ำมันพุ่งขึ้น
แหล่งที่มา: XTB
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้อาจสร้างความรู้สึกปลอดภัยที่ “หลอกตา” ได้ เพราะการ hedging เป็นเพียงสัญญาล็อกราคา ไม่ใช่การรับประกันว่ามีเชื้อเพลิงใช้จริง
หากน้ำมันเครื่องบิน (kerosene) ขาดแคลนในสนามบินยุโรป การ hedge ราคาจะไม่มีความหมายทันที นอกจากนี้ ยุโรปก็ไม่ได้มีคลังสำรองเชื้อเพลิงเครื่องบินในระดับเดียวกับน้ำมันดิบเชิงยุทธศาสตร์ และเนื่องจาก kerosene เป็นผลิตภัณฑ์กลั่น ทำให้การกักเก็บในปริมาณมากทำได้ยากกว่ามาก
ความเสี่ยงจากต้นทุนเชื้อเพลิง — ส่วนที่ไม่ได้ทำ Hedging
แม้จะมีการทำ hedging ในระดับสูง แต่ต้นทุนเชื้อเพลิงส่วนที่ไม่ได้ hedge ยังคงสร้างความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่าระดับ “พันล้านยูโรต่อปี” โดย
- Lufthansa และ IAG เผชิญความเสี่ยงรวมสูงสุดในเชิงมูลค่า
- Wizz Air มีความเสี่ยงสูงสุดเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท
แหล่งที่มา: XTB
ทำไมราคา Jet Fuel พุ่งแรงกว่าน้ำมันดิบ
ปัญหาหลักไม่ใช่แค่ “การขาดแคลน” แต่รวมถึง “ราคาที่พุ่งแรง” โดยราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่านับตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง ขณะที่น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 1 ใน 3
ความไม่สมดุลนี้สะท้อนถึง “คอขวดในภาคโรงกลั่น” (refinery bottleneck) เนื่องจากยุโรปได้ปิดหรือปรับลดกำลังการผลิตโรงกลั่นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (energy transition)
วิกฤตครั้งนี้จึงเผยให้เห็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าเดิม นั่นคือการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปมากขึ้น ไม่ใช่แค่น้ำมันดิบ และปัญหานี้จะไม่หายไป แม้ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง
พลวัตราคา: Jet Fuel vs น้ำมันดิบ
ส่วนต่างราคาที่ขยายตัวระหว่าง kerosene กับน้ำมันดิบ (พื้นที่สีแดง) สะท้อน “คอขวดเชิงโครงสร้างของโรงกลั่น” ในยุโรป ทำให้แม้ราคาน้ำมันดิบเริ่มทรงตัว แต่ราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินอาจยังอยู่ในระดับสูงไปอีกหลายเดือน
แหล่งที่มา: XTB
แม้สายการบินที่ hedge ดี ก็ยังป้องกันความเสี่ยงได้เพียงบางส่วน ยิ่งไปกว่านั้น หลายสายการบินไม่ต้องการทำสัญญา hedge ใหม่ในระดับราคาที่สูงผิดปกติ เพราะเท่ากับ “ล็อกต้นทุนแพง” ไปอีกหลายเดือน แต่หากไม่ hedge เลย ทั้งอุตสาหกรรมก็จะเปิดรับความเสี่ยงจากช็อกครั้งถัดไป
นี่คือปัญหาเชิงระบบแบบ coordination problem — สิ่งที่ดูสมเหตุสมผลในระดับบริษัท กลับกลายเป็นความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความผันผวนของกำไร (earnings volatility) ของสายการบินยุโรปในไตรมาสข้างหน้ามีแนวโน้มสูงเป็นประวัติการณ์
ตัดเส้นทางบิน & เดิมพันครึ่งปีหลัง
สายการบินยุโรปเริ่มลดเที่ยวบินอย่างหนักในเดือนเมษายน–พฤษภาคม โดย Lufthansa, Air France-KLM และ IAG ลดเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ขณะที่บางสายการบินเลื่อนแผนการบินจากไตรมาส 2 ไปไตรมาส 3 โดยหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง
นี่คือการเดิมพันว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายอย่างรวดเร็ว หากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ดีขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม สายการบินจะเผชิญสถานการณ์แย่ลง — ต้องรองรับดีมานด์ที่สะสม แต่ยังมีข้อจำกัดด้านเชื้อเพลิง ซึ่งอาจนำไปสู่ “ความโกลาหลของการยกเลิกเที่ยวบิน” ในช่วงพีคซัมเมอร์
ผลกระทบลูกโซ่ต่อเส้นทางยุโรป–เอเชีย
การปิดน่านฟ้าบางส่วนทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางบิน ส่งผลให้เที่ยวบินยุโรป–เอเชียใช้เวลานานขึ้น 1–3 ชั่วโมง
ผลกระทบไม่ได้มีแค่ใช้น้ำมันมากขึ้น แต่ยังสร้าง “โดมิโนเอฟเฟกต์”:
- จำนวนเที่ยวบินต่อวันต่อเครื่องลดลง
- ข้อจำกัดเวลาทำงานของลูกเรือ
- ต้องเพิ่มลูกเรือสำรอง
ในทางปฏิบัติ ทำให้ capacity บนเส้นทางที่ได้รับผลกระทบลดลง 10–15% แม้ว่าจะมีเชื้อเพลิงเพียงพอก็ตาม
EasyJet ได้เตือนนักลงทุนแล้วว่าราคาน้ำมันที่ผันผวนจะกดดันผลประกอบการในช่วงหลายเดือนข้างหน้า และเริ่มส่งผลลบต่อการจองของผู้โดยสารแล้ว
ผลกระทบจากการเปลี่ยนเส้นทางบิน Europe–Asia
การหลีกเลี่ยงน่านฟ้าที่ถูกปิดทำให้เที่ยวบินยุโรป–เอเชียใช้เวลานานขึ้นประมาณ 1.5–2.5 ชั่วโมง
ทุกชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นหมายถึง:
- ใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น
- จำนวนเที่ยวบินต่อเครื่องต่อวันลดลง
- ต้นทุนลูกเรือสูงขึ้น
ผลกระทบเหล่านี้ “ทวีคูณ” ไปทั้งเครือข่ายการบิน
แหล่งที่มา: XTB
Wizz Air — ตัวชี้นำความเสี่ยงของอุตสาหกรรม
Wizz Air เป็นสายการบินที่เสี่ยงที่สุดด้วย hedging เพียง 55% และโมเดลต้นทุนต่ำมาก (ULCC) ทำให้มีความเปราะบางสูง
เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 2 เท่าโดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยง:
- เที่ยวบินที่ไม่ได้ hedge จะขาดทุนทันที หรือ
- ต้องขึ้นราคาตั๋วแรง ซึ่งกระทบความต้องการผู้โดยสาร
บริษัทจึงอยู่ในภาวะ “ทางเลือกไม่มีดี” ระหว่างบินขาดทุน หรือ ลดเครือข่ายและเสียสล็อตสนามบินสำคัญ
และสิ่งที่เกิดกับ Wizz Air อาจเป็น “สัญญาณล่วงหน้า” ของทั้งอุตสาหกรรม เมื่อสัญญา hedge ของสายการบินอื่นทยอยหมดอายุในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ผลกระทบต่อผู้โดยสาร
สำหรับนักเดินทางช่วงซัมเมอร์ ผลกระทบไม่ได้มีแค่ราคาตั๋ว:
- อาจมี surcharge เชื้อเพลิงประกาศแบบกระทันหัน
- ความเสี่ยงยกเลิกเที่ยวบินแม้ใกล้วันเดินทาง
- คุณภาพบริการลดลงจากการตัดต้นทุน
- ราคาสูงขึ้น + เที่ยวบินลดลงในช่วงพีค
ภาพรวมความเสี่ยง
หากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซไม่คลี่คลายก่อนเดือนกรกฎาคม อุตสาหกรรมการบินยุโรปอาจเผชิญ “ฤดูร้อนที่ยากที่สุดนับตั้งแต่โควิด” แต่ต่างกันตรงที่ครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหา demand — แต่คือ “ความสามารถในการให้บริการไม่พอ” อย่างแท้จริง
— Mateusz Czyżkowski
Financial Markets Analyst
XTB HQ Poland
