ข่าวเด่น: ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวเล็กน้อย หลังประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังสหรัฐฯ

- EIA สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ตัวเลขจริง -3.832M (คาดการณ์ -1M, ก่อนหน้า -1.934M)
- EIA สต็อกน้ำมันดีเซล ตัวเลขจริง 5.594M (คาดการณ์ 1.1M, ก่อนหน้า 4.977M)
- EIA สต็อกน้ำมันเบนซิน ตัวเลขจริง 7.702M (คาดการณ์ 2M, ก่อนหน้า 5.845M)
ข้อมูล DOE แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยที่ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลนี้ เนื่องจากข้อมูล API ได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมากของสต็อกน้ำมันดิบแล้ว
ในขณะเดียวกัน ตลาดยังตอบสนองต่อสถานการณ์ในเวเนซุเอลา และความเป็นไปได้ในระยะยาวของการเพิ่มการผลิตน้ำมันจากประเทศนั้น
