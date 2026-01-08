อ่านเพิ่มเติม
08:49 · 8 มกราคม 2026

ข่าวเด่น: ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวเล็กน้อย หลังประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังสหรัฐฯ

OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

 

  • EIA สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ตัวเลขจริง -3.832M (คาดการณ์ -1M, ก่อนหน้า -1.934M)
  • EIA สต็อกน้ำมันดีเซล ตัวเลขจริง 5.594M (คาดการณ์ 1.1M, ก่อนหน้า 4.977M)
  • EIA สต็อกน้ำมันเบนซิน ตัวเลขจริง 7.702M (คาดการณ์ 2M, ก่อนหน้า 5.845M)

ข้อมูล DOE แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยที่ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลนี้ เนื่องจากข้อมูล API ได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมากของสต็อกน้ำมันดิบแล้ว
ในขณะเดียวกัน ตลาดยังตอบสนองต่อสถานการณ์ในเวเนซุเอลา และความเป็นไปได้ในระยะยาวของการเพิ่มการผลิตน้ำมันจากประเทศนั้น

 

 

9 มกราคม 2026, 17:06

Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
9 มกราคม 2026, 15:42

สรุปข่าวเช้า
9 มกราคม 2026, 08:58

NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎
9 มกราคม 2026, 08:52

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง 📉 Ripple ร่วง แม้มีความร่วมมือกับ Amazon

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก