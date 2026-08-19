ยุโรปจะรับมือไหวก่อนฤดูหนาวมาถึงหรือไม่?

- ราคาก๊าซธรรมชาติยุโรปพุ่งกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์
- ราคาก๊าซธรรมชาติยุโรปพุ่งกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์
แม้จะมีการย่อตัวเป็นระยะ แต่ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติยุโรปยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ €63
ในมุมมอง Technical Analysis บริเวณ €64 ถือเป็นระดับราคาสำคัญที่ต้องจับตา หากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้โครงสร้างทางเทคนิคในปัจจุบันเปลี่ยนไป โดยหนึ่งในเป้าหมายที่อ้างอิงจาก 161.8% Fibonacci Projection อยู่บริเวณที่สูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 25%
แหล่งที่มา: xStation5
ในด้าน ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentals) ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่สนับสนุนโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ แต่ยัง ไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
ฝั่งอุปทานยังคง ตึงตัวอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ตลาดก็ยังมีมาตรการตอบสนองต่อแรงกดดันดังกล่าว
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance
ระดับก๊าซธรรมชาติในคลังยุโรปที่คาดการณ์ไว้ปรับตัวลง ต่ำกว่ากรอบสูงสุดตามฤดูกาล และทำสถิติต่ำสุดในรอบหลายปี โดยปัจจุบันคลังเก็บก๊าซของยุโรปมีระดับการเติมเต็ม ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี รวมถึงช่วงวิกฤตในปี 2022–2023 ด้วย
ข้อมูลจาก Bloomberg ระบุว่า ปัจจุบันคลังเก็บก๊าซในยุโรปมีปริมาณสำรองอยู่ที่ประมาณ 61% เทียบกับค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลที่ราว 71%
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance
ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ สถานการณ์การขนส่งก๊าซทางเรือ แม้จะเกิดการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซในเดือนกุมภาพันธ์ และยุโรปไม่สามารถเข้าถึงผู้ผลิตรายสำคัญอย่างกาตาร์ได้ แต่ปริมาณก๊าซที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรือกลับเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ และแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีในเดือนเมษายน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านอุปทานไม่ได้มีเพียงด้านเดียว
เมื่อพิจารณาข้อมูลการนำเข้า จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในเดือนสิงหาคมระหว่างยุโรปกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยการนำเข้าของ อินเดีย อียิปต์ และไต้หวันลดลง 5–20% ขณะที่ยุโรป โดยเฉพาะ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสเปน ยังคงนำเข้าในระดับใกล้เคียงกับปี 2025 หรือสูงกว่า
ในด้านอุปทาน นอกเหนือจากกาตาร์และประเทศอื่น ๆ ในอ่าวเปอร์เซียที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายอื่น ๆ เช่น รัสเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ ยังคงรักษาหรือเพิ่มกำลังการผลิต
ที่สำคัญ ระดับก๊าซในคลังที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงปี 2022–2023 แต่เกิดขึ้นในช่วง 2016–2018 ซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิลดลงอย่างผิดปกติและทำให้ความต้องการใช้ก๊าซเพิ่มสูงขึ้น
ในทางปฏิบัติ นั่นหมายความว่ายุโรปยังมีโอกาสหลีกเลี่ยงภาวะขาดแคลน หรือแม้แต่การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาก๊าซจากระดับปัจจุบันได้ หากอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาวยังอยู่ในระดับปกติ
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