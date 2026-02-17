อ่านเพิ่มเติม
22:11 · 17 กุมภาพันธ์ 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี ZEW, CPI แคนาดา และถ้อยแถลงจาก ธนาคารกลางสหรัฐ

ปฏิทินวันอังคารอาจไม่ได้มีข้อมูลแน่นมาก แต่ยังคงมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญหลายรายการ หลังจากตัวเลขตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร และอัตราเงินเฟ้อจากเยอรมนี นักลงทุนจะยังคงจับตารายงานหลักอีก 3 รายการ

ที่เยอรมนี จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจาก ZEW – ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป แม้ภาคอุตสาหกรรมจะส่งสัญญาณที่น่ากังวล แต่ดัชนียังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวของการลงทุนในประเทศ

ฝั่งอเมริกาเหนือ โฟกัสหลักจะอยู่ที่รายงาน CPI ของแคนาดา ขณะที่ในสหรัฐฯ ตลาดจะติดตามดัชนี PMI ภาคการผลิตระดับภูมิภาคของรัฐนิวยอร์ก รวมถึงถ้อยแถลงจากสมาชิกของ ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ได้แก่ Michael Barr จาก Federal Open Market Committee และ Mary Daly จาก Federal Reserve Bank of San Francisco

บริษัทที่รายงานผลประกอบการวันนี้ ได้แก่ Carrefour, Palo Alto Networks และ Medtronic

 
 

All times CET. Filtered by: US, UK, Germany, France, Eurozone, Australia, New Zealand, Canada; medium and high impact. Source: xStation5.

