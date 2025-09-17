📈 หุ้น ZIM พยายามฟื้นตัว ท่ามกลางข่าวความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ

หุ้นของบริษัทขนส่งอิสราเอล-อเมริกัน ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังมีรายงานว่า Evercore จะเข้าช่วยเหลือ CEO และผู้ร่วมถือหุ้น Eli Glickman นักวิเคราะห์จาก Jefferies Omar Nokta ระบุว่า ตามข้อมูลจากนิตยสารการเงินอิสราเอล Calcalist คณะกรรมการของ ZIM ได้ว่าจ้าง Evercore หลังจากข้อเสนอเข้าซื้อกิจการของ CEO Eli Glickman และพันธมิตรทางการเงิน Rami Ungar น่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาด
- ปัจจุบัน ค่า P/E ของ ZIM ต่ำกว่า 1 เท่าของกำไรปีที่แล้ว และ P/E ล่วงหน้าประมาณ 4 เท่า ในไตรมาสล่าสุด บริษัทรายงาน รายได้ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 15% YoY กำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 149 ล้านดอลลาร์ใน Q2 2025 จาก 468 ล้านดอลลาร์ใน Q2 2024
- ในครึ่งปีแรก 2025 ZIM ขนส่ง 1,839 พัน TEUs เทียบกับ 1,799 พัน TEUs ในครึ่งปีแรก 2024 อัตราค่าระวางเฉลี่ยต่อ TEU เพิ่มขึ้นเป็น 1,632 ดอลลาร์ จาก 1,569 ดอลลาร์ใน H1 2024 ขณะเดียวกัน หนี้สินเพิ่มขึ้นกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 2.8 พันล้านดอลลาร์ใน Q2 2024
เงินสดรวม (Cash & Equivalents) ของ ZIM ลดลง 270 ล้านดอลลาร์ จาก 3.14 พันล้านดอลลาร์ ณ 31 ธ.ค. 2024 เหลือ 2.87 พันล้านดอลลาร์ ณ 30 มิ.ย. 2025 แต่ยังสูงกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์
เมื่อวานนี้ หุ้น ZIM พุ่งขึ้นเกือบ 10% แต่แรงกดดันกลับมาเมื่อหุ้นใกล้ค่า EMA50 (50-day exponential moving average)
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Source: xStation5