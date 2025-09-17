อ่านเพิ่มเติม

📈 หุ้น ZIM พยายามฟื้นตัว ท่ามกลางข่าวความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ

18:38 17 กันยายน 2025

หุ้นของบริษัทขนส่งอิสราเอล-อเมริกัน ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังมีรายงานว่า Evercore จะเข้าช่วยเหลือ CEO และผู้ร่วมถือหุ้น Eli Glickman นักวิเคราะห์จาก Jefferies Omar Nokta ระบุว่า ตามข้อมูลจากนิตยสารการเงินอิสราเอล Calcalist คณะกรรมการของ ZIM ได้ว่าจ้าง Evercore หลังจากข้อเสนอเข้าซื้อกิจการของ CEO Eli Glickman และพันธมิตรทางการเงิน Rami Ungar น่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาด

  • ปัจจุบัน ค่า P/E ของ ZIM ต่ำกว่า 1 เท่าของกำไรปีที่แล้ว และ P/E ล่วงหน้าประมาณ 4 เท่า ในไตรมาสล่าสุด บริษัทรายงาน รายได้ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 15% YoY กำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 149 ล้านดอลลาร์ใน Q2 2025 จาก 468 ล้านดอลลาร์ใน Q2 2024
  • ในครึ่งปีแรก 2025 ZIM ขนส่ง 1,839 พัน TEUs เทียบกับ 1,799 พัน TEUs ในครึ่งปีแรก 2024 อัตราค่าระวางเฉลี่ยต่อ TEU เพิ่มขึ้นเป็น 1,632 ดอลลาร์ จาก 1,569 ดอลลาร์ใน H1 2024 ขณะเดียวกัน หนี้สินเพิ่มขึ้นกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 2.8 พันล้านดอลลาร์ใน Q2 2024

เงินสดรวม (Cash & Equivalents) ของ ZIM ลดลง 270 ล้านดอลลาร์ จาก 3.14 พันล้านดอลลาร์ ณ 31 ธ.ค. 2024 เหลือ 2.87 พันล้านดอลลาร์ ณ 30 มิ.ย. 2025 แต่ยังสูงกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์
เมื่อวานนี้ หุ้น ZIM พุ่งขึ้นเกือบ 10% แต่แรงกดดันกลับมาเมื่อหุ้นใกล้ค่า EMA50 (50-day exponential moving average)

Source: xStation5

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
