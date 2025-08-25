Margin Call và Stop Out trong giao dịch là gì?

Thời gian đọc: 14 minute(s)

Margin Call và Stop Out luôn là nỗi lo lớn đối với trader khi tham gia giao dịch có sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, thực tế chúng không hề đáng sợ nếu bạn hiểu rõ cơ chế hoạt động và có kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý . Khi nắm vững kiến thức và áp dụng đúng chiến lược, bạn hoàn toàn có thể tránh được việc bị thanh lý tài khoản ngoài ý muốn, đồng thời bảo vệ nguồn vốn an toàn.

Giao dịch ký quỹ mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, nhưng cũng đi kèm với một rủi ro lớn - thua lỗ nhiều hơn dự kiến. Một trong những thời điểm quan trọng nhất trong giao dịch đòn bẩy là khi nhà môi giới của bạn đưa ra lệnh gọi ký quỹ, cảnh báo rằng tiền của bạn đang cạn kiệt một cách nguy hiểm. Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn và vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn tiếp tục giảm, lệnh dừng giao dịch sẽ được kích hoạt, buộc các vị thế của bạn phải tự động đóng để ngăn chặn tổn thất sâu hơn.

Nhưng điều này thực sự có ý nghĩa gì đối với các nhà giao dịch? Làm thế nào để bạn có thể tránh lệnh dừng giao dịch, và tại sao các nhà môi giới lại áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt này? Cho dù bạn là người mới tham gia giao dịch đòn bẩy hay đang muốn tinh chỉnh chiến lược quản lý rủi ro của mình, việc hiểu rõ các lệnh gọi ký quỹ và lệnh dừng giao dịch là điều cần thiết để thành công lâu dài. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các khái niệm này một cách rõ ràng và thực tế, giúp bạn kiểm soát giao dịch của mình và tránh những cạm bẫy khiến nhiều nhà giao dịch mất cảnh giác.

Những điểm chính

Lệnh gọi ký quỹ là một cảnh báo, lệnh dừng lỗ là hành động cuối cùng. Lệnh gọi ký quỹ báo hiệu rằng vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn quá thấp, thúc giục bạn bổ sung vốn. Nếu bị bỏ qua, lệnh dừng lỗ sẽ tự động đóng các giao dịch của bạn để tránh thua lỗ thêm.

Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Mặc dù đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro. Ngay cả những biến động nhỏ của thị trường cũng có thể kích hoạt lệnh gọi ký quỹ hoặc lệnh dừng lỗ, khiến tài khoản nhanh chóng bị xóa sổ.

XTB đã đặt mức dừng lỗ ở mức 50%. Việc nắm rõ yêu cầu ký quỹ của nhà môi giới là rất quan trọng để quản lý rủi ro hiệu quả.

Lệnh dừng lỗ có thể giúp ngăn ngừa việc thanh lý bắt buộc. Việc đặt lệnh dừng lỗ giúp nhà giao dịch thoát khỏi các giao dịch thua lỗ trước khi bị gọi ký quỹ, bảo vệ vốn của họ và tránh bị đóng vị thế tự động.

Quản lý rủi ro là chìa khóa để tồn tại trong giao dịch đòn bẩy. Duy trì một mức đệm ký quỹ hợp lý, tránh sử dụng đòn bẩy quá mức và theo dõi các điều kiện thị trường có thể giảm đáng kể khả năng bị gọi ký quỹ hoặc lệnh dừng lỗ.

Ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng phải đối mặt với lệnh gọi ký quỹ. Một số vụ sụp đổ tài chính lớn nhất, bao gồm cả sự sụp đổ của Archegos Capital vào năm 2021, là do đòn bẩy quá mức và không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ.

Hiểu rõ cách thức hoạt động của lệnh margin call và stop out là điều cần thiết cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Quản lý rủi ro thông minh có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc tiếp tục tham gia thị trường hay bị thị trường đẩy ra ngoài.

Stop Out là gì?

Stop-out là một công cụ quản lý rủi ro giúp nhà giao dịch kiểm soát và hạn chế thua lỗ trong giao dịch đòn bẩy. Cơ chế này, thường được áp dụng cho các công cụ như CFD và hợp đồng tương lai, được kích hoạt khi các giao dịch mở của nhà đầu tư chịu tổn thất đáng kể, buộc nhà môi giới phải đóng các vị thế ít sinh lời nhất để tránh tài khoản rơi vào tình trạng âm.

Mức stop-out có liên quan chặt chẽ đến mức ký quỹ, tức là số tiền nhà đầu tư phải cung cấp để mở một vị thế đòn bẩy. Số tiền này sẽ bị đóng băng cho đến khi giao dịch được đóng. Vì đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn số vốn thực tế của họ, nên cả lợi nhuận và thua lỗ đều có thể được khuếch đại đáng kể.

Nếu khoản lỗ tiềm ẩn đạt đến 50% mức ký quỹ yêu cầu, nhà môi giới sẽ phát lệnh gọi ký quỹ, yêu cầu nhà giao dịch bổ sung tiền để duy trì các vị thế mở. Nếu khoản lỗ tiếp tục tích lũy và mức ký quỹ tiếp tục giảm, đạt đến mức yêu cầu tối thiểu của nhà môi giới, cơ chế stop-out sẽ được kích hoạt và các vị thế sẽ bị buộc phải đóng.

Mối liên hệ giữa Stop out và đòn bẩy

Stop out là biện pháp bảo vệ chủ yếu được áp dụng trong giao dịch đòn bẩy, trong đó các nhà đầu tư hoạt động với số tiền nhiều hơn số tiền họ thực sự sở hữu.

Đòn bẩy có thể được phân loại thành:

Đòn bẩy bên ngoài , trong đó nhà môi giới cung cấp thêm vốn cho nhà đầu tư dưới dạng khoản vay.

, trong đó nhà môi giới cung cấp thêm vốn cho nhà đầu tư dưới dạng khoản vay. Đòn bẩy nội bộ, vốn có trong một số công cụ tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn và CFD.

Trong cả hai trường hợp, nhà giao dịch đều tăng mức độ tiếp cận với thị trường, đồng nghĩa với việc lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng có thể bị khuếch đại. Mặc dù đòn bẩy mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ cạn kiệt vốn nhanh chóng.

Để giao dịch với đòn bẩy, nhà đầu tư phải duy trì yêu cầu ký quỹ tối thiểu, và yêu cầu này sẽ được cố định cho đến khi các vị thế được đóng. Nếu thua lỗ tăng lên và số dư giảm gần 50% yêu cầu ký quỹ, lệnh gọi ký quỹ sẽ được thực hiện. Nếu số dư tiếp tục giảm và đạt đến ngưỡng dừng giao dịch của nhà môi giới, các vị thế của nhà đầu tư sẽ tự động bị đóng.

Ví dụ: XTB áp dụng mức Stop Out ở 50%. Điều này có nghĩa là khi vốn chủ sở hữu (Equity) của tài khoản giảm xuống còn một nửa so với số ký quỹ yêu cầu, Stop Out sẽ được kích hoạt tự động. Mức Stop Out này cố định, không thể thay đổi và áp dụng giống nhau cho tất cả khách hàng của XTB. Cơ chế này chỉ áp dụng cho các giao dịch trên tất cả sản phẩm CFD.

Điều gì xảy ra khi Stop Out được kích hoạt?

Cơ chế Stop Out được thiết kế nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi thua lỗ quá mức. Khi mức này bị chạm tới, sàn sẽ tự động đóng các lệnh thua lỗ nhiều nhất để ngăn tài khoản rơi vào trạng thái âm.

Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy đồng nghĩa với việc khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ, thậm chí có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán. Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nên:

Phân tích kỹ để đảm bảo lợi nhuận tiềm năng xứng đáng với rủi ro.

Tránh giao dịch đòn bẩy khi không đủ vốn để chịu lỗ.

Nghiên cứu kỹ công cụ tài chính trước khi giao dịch và theo sát biến động thị trường.

Xác định khẩu vị rủi ro cá nhân và xây dựng chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính.

Bằng cách duy trì nguyên tắc quản lý rủi ro chặt chẽ, trader có thể giảm thiểu nguy cơ từ đòn bẩy và cải thiện hiệu quả đầu tư lâu dài.

Mức Stop Out 50% thực sự có nghĩa là gì?

Stop Out 50% là ngưỡng ký quỹ quan trọng do sàn giao dịch đặt ra. Điều này có nghĩa là nếu vốn chủ sở hữu (Equity) trong tài khoản giảm xuống còn 50% của mức ký quỹ yêu cầu (Margin), các lệnh giao dịch của bạn sẽ bị đóng tự động để ngăn chặn thua lỗ lớn hơn.

Margin ( ký quỹ): số vốn tối thiểu cần có để mở và duy trì một lệnh sử dụng đòn bẩy.

ký quỹ): số vốn tối thiểu cần có để mở và duy trì một lệnh sử dụng đòn bẩy. Equity (vốn chủ sở hữu): giá trị thực của tài khoản, được tính bằng số dư hiện tại cộng với lãi/lỗ chưa chốt từ các lệnh đang mở.

Khi Equity giảm xuống bằng 50% so với Margin yêu cầu, cơ chế Stop Out sẽ được kích hoạt, bắt đầu bằng việc đóng các lệnh thua lỗ nhiều nhất trước tiên.

Ví dụ về Stop Out

Giả sử bạn mở một giao dịch đòn bẩy yêu cầu ký quỹ 1.000 đô la và sàn giao dịch của bạn áp dụng mức dừng lỗ 50%.

Nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn giảm xuống còn 500 đô la (50% yêu cầu ký quỹ), sàn giao dịch sẽ tự động đóng một số hoặc tất cả các giao dịch của bạn - bắt đầu từ giao dịch tạo ra khoản lỗ lớn nhất.

Điều này giúp số dư của bạn không bị âm, nhưng đồng nghĩa với việc bạn mất quyền kiểm soát giao dịch nào sẽ bị đóng.

Vì sao các sàn đặt mức Stop Out là 50%?

Bảo vệ rủi ro: Stop Out được thiết lập để giới hạn mức thua lỗ mà sàn phải gánh chịu từ khách hàng.

Stop Out được thiết lập để giới hạn mức thua lỗ mà sàn phải gánh chịu từ khách hàng. Ngăn tài khoản âm: Nếu không có Stop Out, thua lỗ có thể vượt quá số vốn trong tài khoản, khiến trader rơi vào nợ.

Nếu không có Stop Out, thua lỗ có thể vượt quá số vốn trong tài khoản, khiến trader rơi vào nợ. Khuyến khích sử dụng đòn bẩy hợp lý: Cơ chế này buộc trader phải quản lý rủi ro cẩn thận, thay vì mở vị thế quá mức.

Hãy cùng xem một ví dụ thực tế về cách Stop Out 50% có thể được kích hoạt khi giao dịch US100 (chỉ số Nasdaq 100 – hợp đồng tương lai hoặc CFD) với tỷ lệ đòn bẩy 1:20.

Thiết lập giao dịch

Sản phẩm giao dịch: US100

Đòn bẩy sử dụng: 1:20

Số dư tài khoản: 2.000 USD

Khối lượng lệnh: 1 lot (tương đương 20.000 USD giá trị giao dịch nhờ đòn bẩy 1:20)

Ký quỹ yêu cầu: Với đòn bẩy 1:20, XTB yêu cầu ký quỹ 5% để mở lệnh

→ Ký quỹ yêu cầu = 20.000 × 5% = 1.000 USD

Mức Stop Out: 50% của ký quỹ yêu cầu = 500 USD

Cách Stop Out được kích hoạt

Bạn mở một lệnh mua (long) US100 tại mức 15.000 điểm với khối lượng 1 lot.

Thị trường đi ngược kỳ vọng, US100 bắt đầu giảm điểm.

Equity (vốn chủ sở hữu) của bạn = Số dư tài khoản + Lãi/Lỗ chưa chốt, bắt đầu giảm dần.

Khi lỗ tạm tính (floating loss) đạt -1.500 USD, Equity chỉ còn lại 500 USD:

Số dư tài khoản: 2.000 USD

Lỗ tạm tính: -1.500 USD

Equity: 2.000 – 1.500 = 500 USD

Vì Equity đã giảm xuống bằng 50% ký quỹ yêu cầu (500 USD), hệ thống sàn tự động kích hoạt Stop Out. Các lệnh thua lỗ nhất sẽ bị đóng cưỡng bức để ngăn tài khoản tiếp tục âm vốn.

Kết quả cuối cùng

Lệnh của bạn bị đóng ở mức lỗ, và bạn chỉ còn lại 500 USD trong tài khoản.

Nếu không có cơ chế Stop Out và thị trường tiếp tục giảm sâu, bạn có thể mất toàn bộ vốn hoặc thậm chí rơi vào tình trạng tài khoản âm.

Làm thế nào để tránh bị Stop Out?

Hiểu rõ mức Stop Out là yếu tố quan trọng để duy trì vị thế trên thị trường và tránh tình trạng thanh lý bắt buộc có thể “thổi bay” tài khoản của bạn.

Sử dụng đòn bẩy thấp để giảm rủi ro.

Theo dõi tỷ lệ ký quỹ (Margin Level) thường xuyên và duy trì vốn chủ sở hữu (Equity) ở mức an toàn.

Đặt lệnh Stop-Loss để thoát khỏi giao dịch trước khi chạm ngưỡng nguy hiểm.

Nạp thêm tiền nếu nhận được Margin Call để duy trì các lệnh đang mở.

Ví dụ: Nếu ký quỹ yêu cầu là 1.000 USD, thì khi vốn chủ sở hữu giảm xuống 500 USD, mức Stop Out sẽ được kích hoạt tự động.

Mẹo quan trọng để quản lý Margin Call dành cho trader

Theo dõi tỷ lệ ký quỹ thường xuyên. Luôn kiểm tra Margin Level để chắc chắn rằng bạn chưa tiến sát ngưỡng nguy hiểm. Nếu tỷ lệ ký quỹ xuống dưới 100%, Margin Call có thể xảy ra ngay.

Luôn kiểm tra Margin Level để chắc chắn rằng bạn chưa tiến sát ngưỡng nguy hiểm. Nếu tỷ lệ ký quỹ xuống dưới 100%, Margin Call có thể xảy ra ngay. Sử dụng đòn bẩy thấp . Đòn bẩy cao giúp tăng lợi nhuận nhưng cũng làm rủi ro lớn hơn. Nếu bạn là người mới, hãy chọn tỷ lệ đòn bẩy thấp để giảm nguy cơ bị Stop Out.

. Đòn bẩy cao giúp tăng lợi nhuận nhưng cũng làm rủi ro lớn hơn. Nếu bạn là người mới, hãy chọn tỷ lệ đòn bẩy thấp để giảm nguy cơ bị Stop Out. Đặt lệnh Stop-Loss. Luôn cài đặt mức dừng lỗ để hạn chế thua lỗ trước khi tài khoản rơi vào vùng nguy hiểm. Cách này giúp bạn chủ động thoát lệnh thay vì bị đóng bắt buộc.

Luôn cài đặt mức dừng lỗ để hạn chế thua lỗ trước khi tài khoản rơi vào vùng nguy hiểm. Cách này giúp bạn chủ động thoát lệnh thay vì bị đóng bắt buộc. Duy trì quỹ dự phòng. Nạp thêm tiền để có “đệm an toàn”. Một tài khoản có vốn đủ mạnh sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong giai đoạn thị trường biến động.

Nạp thêm tiền để có “đệm an toàn”. Một tài khoản có vốn đủ mạnh sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong giai đoạn thị trường biến động. Tránh giao dịch quá nhiều. Mở quá nhiều lệnh cùng lúc sẽ nhanh chóng làm hao hụt ký quỹ. Hãy bám sát kế hoạch giao dịch và đảm bảo có đủ vốn cho các lệnh đang mở.

Mở quá nhiều lệnh cùng lúc sẽ nhanh chóng làm hao hụt ký quỹ. Hãy bám sát kế hoạch giao dịch và đảm bảo có đủ vốn cho các lệnh đang mở. Theo dõi tin tức thị trường. Các sự kiện kinh tế, chính trị và quyết định từ ngân hàng trung ương có thể gây biến động giá mạnh, dễ kích hoạt Margin Call. Hãy cập nhật thông tin để kịp thời điều chỉnh.

Các sự kiện kinh tế, chính trị và quyết định từ ngân hàng trung ương có thể gây biến động giá mạnh, dễ kích hoạt Margin Call. Hãy cập nhật thông tin để kịp thời điều chỉnh. Phản ứng nhanh khi nhận Margin Call. Nếu có cảnh báo, hãy xử lý ngay: nạp thêm vốn hoặc đóng bớt lệnh để giải phóng ký quỹ, tránh bị Stop Out.

Thông tin thú vị

Margin Call trong khủng hoảng tài chính toàn cầu (GFC):Một trong những vụ Margin Call nổi tiếng nhất xảy ra năm 2008, khi Lehman Brothers sụp đổ và kéo theo khủng hoảng tài chính. Việc sử dụng đòn bẩy khổng lồ và các vị thế rủi ro cao đã khiến nhiều tổ chức và quỹ phòng hộ phải đối mặt với Margin Call trị giá hàng tỷ USD, dẫn đến làn sóng bán tháo trên toàn cầu. Thảm họa Archegos của Bill Hwang: Năm 2021, quỹ đầu tư Archegos Capital Management của Bill Hwang trải qua một trong những vụ sụp đổ vì Margin Call lớn nhất lịch sử. Quỹ này đã sử dụng đòn bẩy quá mức, và khi cổ phiếu như ViacomCBS hay Discovery bất ngờ giảm mạnh, các broker đồng loạt phát hành Margin Call. Archegos không thể đáp ứng, buộc các ngân hàng phải thanh lý hơn 30 tỷ USD tài sản, gây chấn động thị trường toàn cầu. Con dao hai lưỡi của đòn bẩy: Đòn bẩy hấp dẫn trader vì giúp gia tăng lợi nhuận chỉ với vốn nhỏ. Tuy nhiên, trong những tình huống cực đoan, Margin Call và Stop Out có thể “thổi bay” toàn bộ tài khoản chỉ trong vài phút, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh. Vai trò của các “Flash Crash”: Giao dịch tần suất cao (HFT) kết hợp với đòn bẩy đã góp phần gây ra các cú sập chớp nhoáng, khi giá biến động bất thường kích hoạt hàng loạt Stop Out và Margin Call, kéo theo hiệu ứng thanh lý dây chuyền. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là Flash Crash năm 2010, khi chỉ số Dow Jones rơi gần 1.000 điểm chỉ trong vài phút, một phần do các lệnh thanh lý tự động.

Tóm tắt

Hiểu về Margin Call và cơ chế Stop Out là yếu tố quan trọng với bất kỳ trader nào sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy có thể giúp khuếch đại lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng rủi ro thua lỗ nhanh chóng, vì vậy quản lý rủi ro hiệu quả là điều bắt buộc.

Margin Call được xem như tín hiệu cảnh báo sớm, cho biết tài khoản cần nạp thêm tiền để duy trì các lệnh đang mở. Nếu số dư tiếp tục giảm và chạm mức Stop Out mà sàn quy định, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh nhằm hạn chế thua lỗ sâu hơn.

Tại XTB, cơ chế Stop Out được kích hoạt tự động khi mức ký quỹ (Margin Level) giảm xuống 50% và con số này không thể thay đổi. Vì thế, để giao dịch đòn bẩy hiệu quả, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tỷ lệ ký quỹ, biến động thị trường và mức độ rủi ro trong danh mục.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro như đặt lệnh cắt lỗ (Stop-Loss) và duy trì số dư tài khoản đủ cao sẽ giúp trader tránh bị thanh lý bắt buộc. Cuối cùng, hiểu rõ cách thức hoạt động của Margin Call và Stop Out có thể quyết định giữa việc giữ vững vốn hay phải đối mặt với nguy cơ thanh lý ngoài ý muốn.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize.

Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.