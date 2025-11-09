Giao dịch là gì? Cách hiểu đúng để đầu tư hiệu quả hơn

Thời gian đọc: 22 minute(s)

Trong thế giới thị trường tài chính biến động nhanh chóng, hiểu rõ các nguyên tắc giao dịch là chìa khóa để ra quyết định đầu tư thông tin và chiến lược hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về các kỹ thuật giao dịch và vai trò quan trọng của việc giao dịch. Đọc tiếp để hiểu giao dịch là gì và điều chỉnh quyết định của bạn phù hợp với mục tiêu đầu tư dài hạn.

Câu nói tiếng Pháp thế kỷ 17 như sau “Một người được trang bị kiến thức tốt có lợi thế gấp đôi”, nhấn mạnh rằng một người nắm vững thông tin luôn cảnh giác và trở nên đáng gờm trong mắt kẻ thù. Ngạn ngữ này vẫn đúng cho đến ngày nay, đặc biệt áp dụng với thị trường tài chính và đầu tư nói chung. Trước khi tham gia thị trường tài chính, việc trang bị kiến thức và được đào tạo là rất quan trọng, để bạn có thể ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ. Ngay cả khi bạn không muốn trở thành trader hay thực hành giao dịch, việc hiểu những kiến thức cơ bản về trading vẫn rất hữu ích.

Trước hết, bạn cần biết rằng trên thế giới có hàng triệu trader. Thực tế, để bắt đầu giao dịch, một trader chỉ cần tiền và một máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet. Tuy nhiên, thị trường tài chính đầy rủi ro, và chỉ có thế chắc chắn chưa đủ để trở thành trader hay nhà đầu tư thành công. Nhiều người chưa thực sự hiểu giao dịch trực tuyến là gì, và tệ hơn, có không ít trader mới bắt đầu mà chưa có chiến lược đầu tư rõ ràng. Trên mạng tồn tại nhiều quan niệm sai lầm, gây nhiễu thông tin cho nhà đầu tư. Vì vậy, việc nắm chắc các thông tin chính xác và bắt đầu từ nền tảng kiến thức vững chắc là điều cực kỳ cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn.

Nội dung chính

Giao dịch là yếu tố thiết yếu cho hoạt động của thị trường: Giao dịch cung cấp tính thanh khoản, hỗ trợ quá trình xác lập giá và góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tài chính.

Giao dịch cung cấp tính thanh khoản, hỗ trợ quá trình xác lập giá và góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tài chính. Tập trung vào ngắn hạn: Giao dịch thường liên quan đến các chiến lược ngắn hạn nhằm tận dụng biến động thị trường, khác biệt so với đầu tư dài hạn.

Giao dịch thường liên quan đến các chiến lược ngắn hạn nhằm tận dụng biến động thị trường, khác biệt so với đầu tư dài hạn. Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt: Những nhà giao dịch thành công sử dụng các công cụ như lệnh cắt lỗ (stop-loss) và đòn bẩy một cách thận trọng để bảo vệ vốn và giảm thiểu thua lỗ.

Những nhà giao dịch thành công sử dụng các công cụ như lệnh cắt lỗ (stop-loss) và đòn bẩy một cách thận trọng để bảo vệ vốn và giảm thiểu thua lỗ. Kiến thức thị trường quyết định thành công: Hiểu về cung – cầu, xu hướng thị trường và các chiến lược giao dịch là chìa khóa để đưa ra quyết định chính xác.

Hiểu về cung – cầu, xu hướng thị trường và các chiến lược giao dịch là chìa khóa để đưa ra quyết định chính xác. Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất : Giao dịch đòi hỏi kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc như tham lam hoặc sợ hãi để tránh ra quyết định sai lầm.

: Giao dịch đòi hỏi kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc như tham lam hoặc sợ hãi để tránh ra quyết định sai lầm. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ : Mặc dù đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nó cũng làm gia tăng rủi ro, khiến việc quản lý rủi ro càng trở nên quan trọng.

: Mặc dù đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nó cũng làm gia tăng rủi ro, khiến việc quản lý rủi ro càng trở nên quan trọng. Giao dịch bổ trợ cho đầu tư: Bằng cách học các khái niệm giao dịch, nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng quản lý danh mục và đạt được mục tiêu tài chính.

Lưu ý quan trọng: Hãy nhớ rằng các sự kiện bất ngờ có thể gây thiệt hại cho nhà giao dịch, dẫn đến biến động mạnh của giá tài sản. Những “thiên nga đen” lớn hoặc nhỏ liên quan đến hàng hóa, tiền tệ hoặc cổ phiếu gần như xuất hiện hằng ngày. Yếu tố may mắn trong giao dịch rất cao và có thể dẫn đến cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.

Giao dịch là gì?

Nguồn: Adobe Stocks

Cách tốt nhất để phân tích hoạt động giao dịch là bắt đầu từ ý nghĩa của thuật ngữ này. Từ trading trong tiếng Anh có nghĩa là thương mại. Trong bối cảnh này, chúng ta đang đề cập đến việc giao dịch các tài sản tài chính như cổ phiếu (ví dụ: thị trường chứng khoán), hàng hóa, tiền tệ (forex), trái phiếu, hoặc thậm chí là tiền điện tử. Đôi khi chúng ta nghe đến cụm từ online trading. Từ “online” ám chỉ việc giao dịch giờ đây được thực hiện hoàn toàn trên Internet, thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến bằng điện thoại hoặc máy tính.

Khi Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất lịch sử, bắt đầu tham gia thị trường, Internet còn chưa xuất hiện và các lệnh giao dịch phải được gửi tới ngân hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp. Trên các sàn giao dịch truyền thống, người ta sử dụng phương pháp “hô lệnh” (open outcry) – một hình thức giao dịch phổ biến lúc bấy giờ nhưng giờ đây đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, giao dịch về mặt kỹ thuật đơn giản hơn, nhưng vẫn rất rủi ro, và về tổng thể thì các quy tắc cốt lõi không thay đổi nhiều dù công nghệ đã phát triển.

Vẫn còn nhiều người chưa thực sự hiểu rõ vai trò chính của hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính. Hãy cùng làm sáng tỏ vấn đề này.

Vai trò của hoạt động giao dịch

Giao dịch đóng vai trò then chốt trong các thị trường tài chính, hoạt động như một động cơ giúp toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru. Về bản chất, giao dịch là việc mua và bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ.

Nhưng điều gì khiến giao dịch trở nên quan trọng đến vậy, và nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế cũng như từng nhà đầu tư? Hãy cùng phân tích.

1. Cung cấp tính thanh khoản

Hãy tưởng tượng một thị trường mà không ai mua hoặc bán, gần như sẽ không thể trao đổi tài sản. Hoạt động giao dịch đảm bảo tính thanh khoản, nghĩa là có đủ người mua và người bán để giao dịch diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Điều này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, từ các tổ chức lớn đến nhà đầu tư cá nhân, giúp thị trường luôn sôi động và linh hoạt.

2. Xác lập giá

Giao dịch giúp xác định giá trị hợp lý của tài sản thông qua cung và cầu. Khi các nhà giao dịch mua và bán, họ tác động lên giá dựa trên điều kiện thị trường, yếu tố kinh tế và tâm lý nhà đầu tư. Quá trình này, được gọi là “xác lập giá”, là yếu tố thiết yếu để tạo ra mức giá minh bạch và thực tế trên thị trường.

3. Quản lý rủi ro

Thị trường luôn khó lường, nhưng giao dịch cho phép nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro. Ví dụ, một nông dân có thể bán hợp đồng tương lai để cố định giá bán nông sản, bảo vệ mình khỏi biến động giá. Những nhà giao dịch này được gọi là “commercials”, đôi khi là các công ty nông nghiệp lớn. Tương tự, nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục và quản lý rủi ro thông qua giao dịch.

4. Tăng trưởng kinh tế

Giao dịch thúc đẩy nền kinh tế bằng cách dẫn dòng vốn đến doanh nghiệp. Khi các công ty phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, việc giao dịch các tài sản này mang lại cho họ nguồn vốn để phát triển và đổi mới. Một thị trường giao dịch lành mạnh phản ánh một nền kinh tế đang phát triển.

5. Cơ hội đầu tư

Giao dịch mở ra thế giới cơ hội đầu tư, cho phép cá nhân gia tăng tài sản. Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay nhà giao dịch ngắn hạn, thị trường đều mang đến lựa chọn phù hợp với mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, mọi nhà đầu tư cần hiểu rằng giao dịch rất rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

Giao dịch không chỉ là công cụ kiếm lợi nhuận, nó là nền tảng của thị trường tài chính, định hình nền kinh tế, hỗ trợ quản lý rủi ro và mang lại cơ hội tăng trưởng. Hiểu được vai trò của giao dịch là bước đầu tiên để trở thành một nhà đầu tư tự tin và có hiểu biết.

Đối với người mới bắt đầu, nắm vững những kiến thức cơ bản về giao dịch là cánh cửa dẫn tới những quyết định đầu tư thông minh hơn. Tất nhiên, giao dịch cực kỳ rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng cảm thấy phù hợp với việc giao dịch thường xuyên.

Cách thức hoạt động của giao dịch

Nguồn: Adobe Stocks

Giao dịch có thể nghe có vẻ phức tạp, nhưng về cơ bản, nó là việc trao đổi một thứ có giá trị lấy một thứ khác. Trong thị trường tài chính, điều này có nghĩa là mua và bán các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ... Hãy cùng phân tích từng bước một.

1. Cơ bản về Mua và Bán

Mỗi giao dịch đều bao gồm hai phía:

Người mua: Người muốn sở hữu tài sản.

Người muốn sở hữu tài sản. Người bán: Người sẵn sàng bán tài sản.

Giá mà cả hai đồng ý giao dịch được gọi là giá thị trường. Bạn có thể hình dung nó giống như một cuộc thương lượng ở chợ trời, chỉ khác là mọi thứ diễn ra trực tuyến và giá có thể thay đổi chỉ trong vài giây dựa trên cung và cầu.

2. Cung và cầu trong thực tiễn

Thị trường hoạt động theo nguyên tắc cung và cầu:

Khi nhiều người muốn mua một tài sản (cầu) hơn số người muốn bán nó (cung), giá của tài sản sẽ tăng lên.

Ví dụ: Nếu một công ty công bố lợi nhuận cao, nhiều người có thể muốn mua cổ phiếu của công ty đó, kéo giá cổ phiếu tăng lên.

3. Nền tảng giao dịch

Giao dịch diễn ra trên các sàn giao dịch (như Sở Giao dịch Chứng khoán New York) hoặc thông qua các nền tảng trực tuyến gọi là nhà môi giới (broker). Những nền tảng này kết nối người mua với người bán và giúp giao dịch trở nên dễ tiếp cận cho tất cả mọi người, từ các chuyên gia đến những người mới bắt đầu.

4. Các loại giao dịch

Có nhiều cách giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn:

Giao dịch trong ngày (Day Trading): Mua và bán trong cùng một ngày để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.

(Day Trading): Mua và bán trong cùng một ngày để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Giao dịch trung hạn (Swing Trading): Giữ tài sản trong vài ngày hoặc vài tuần để tận dụng xu hướng thị trường rộng hơn.

(Swing Trading): Giữ tài sản trong vài ngày hoặc vài tuần để tận dụng xu hướng thị trường rộng hơn. Đầu tư dài hạn (Long-Term Investing): Mua và giữ tài sản trong nhiều năm, tập trung vào tăng trưởng theo thời gian.

5. Công cụ giao dịch

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đưa ra quyết định:

Biểu đồ: Hình ảnh trực quan thể hiện biến động giá theo thời gian.

Hình ảnh trực quan thể hiện biến động giá theo thời gian. Chỉ báo (indicators): Các công cụ như đường trung bình động hoặc RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) để phân tích xu hướng.

(indicators): Các công cụ như đường trung bình động hoặc RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) để phân tích xu hướng. Tin tức: Các báo cáo kinh tế, thông báo của công ty và các sự kiện toàn cầu đều có thể ảnh hưởng đến thị trường.

6. Cảm xúc và kỷ luật

Giao dịch không chỉ là về con số, kỷ luật cũng quan trọng không kém. Tham lam, sợ hãi và thiếu kiên nhẫn có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Các nhà giao dịch thành công lập kế hoạch cho mỗi giao dịch, đặt mục tiêu rõ ràng và tuân thủ chiến lược của mình.

Ví dụ

Nhà đầu tư quyết định mua một cổ phiếu với giá 100 đô la vì tin rằng giá sẽ tăng. Công ty công bố tin tốt, và giá cổ phiếu tăng lên 120 đô la. Nhà đầu tư bán cổ phiếu và thu được 20 đô la lợi nhuận. Nhà đầu tư quyết định bán khống một cổ phiếu với giá 100 đô la vì tin rằng giá sẽ giảm. Công ty công bố tin tốt, và giá cổ phiếu tăng lên 120 đô la. Nhà đầu tư đóng vị thế và chịu lỗ 20 đô la.

Một yếu tố rất quan trọng trong chiến lược giao dịch là đòn bẩy tài chính. Hãy xem xét tình huống trên với đòn bẩy 1:5. Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số tiền nhỏ hơn. Trong kịch bản đòn bẩy 1:5, bạn chỉ cần đầu tư 20% giá trị giao dịch tổng thể, nhưng lợi nhuận và thua lỗ đều được nhân lên năm lần.

Ví dụ 1 : Mua cổ phiếu với đòn bẩy

Tình huống: Một nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu có giá 100 đô la sẽ tăng.

Đòn bẩy: Với đòn bẩy 1:5, nhà đầu tư chỉ cần 20 đô la để mở vị thế. Số tiền còn lại 80 đô la do nhà môi giới cung cấp.

Kết quả: Giá cổ phiếu tăng lên 120 đô la. Lợi nhuận không sử dụng đòn bẩy: 120 - 100 = 20 đô la Lợi nhuận với đòn bẩy: Vì nhà đầu tư chỉ sử dụng 20 đô la, lợi nhuận thực tế được khuếch đại lên 20 x 5 = 100 đô la



Ví dụ 2 : Bán khống cổ phiếu với đòn bẩy

Tình huống: Một nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu có giá 100 đô la sẽ giảm. Anh ta thực hiện bán khống cổ phiếu với đòn bẩy 1:5, chỉ cần 20 đô la để mở vị thế.

Đòn bẩy: Nhà môi giới cho vay cổ phiếu để thực hiện giao dịch bán khống.

Kết quả: Giá cổ phiếu tăng lên 120 đô la thay vì giảm. Thua lỗ không sử dụng đòn bẩy: 120 - 100 = 20 đô la Thua lỗ với đòn bẩy: Thua lỗ được khuếch đại lên 20 x 5 = 100 đô la, vì đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ. Với mức stop out 50%, nhà đầu tư vẫn còn 10 đô la trong tài khoản khi vị thế bị nhà môi giới buộc đóng. Luôn luôn, vị thế sẽ tự động đóng nếu ký quỹ giảm về 0%.



Những điểm cần lưu ý về đòn bẩy

Đòn bẩy tăng khả năng sinh lời tiềm năng, nhưng đồng thời cũng khuếch đại thua lỗ tiềm năng.

Luôn sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng, vì thua lỗ có thể vượt quá số vốn ban đầu.

Quản lý rủi ro đúng cách, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ, là điều cực kỳ quan trọng khi giao dịch với đòn bẩy.

Hiểu rõ cách đòn bẩy hoạt động giúp nhà giao dịch ra quyết định thông minh, tận dụng cơ hội tối đa và quản lý rủi ro hiệu quả.

Tại sao giao dịch lại quan trọng

Giao dịch không chỉ dành cho các chuyên gia, nó là cách để tham gia vào thị trường tài chính, gia tăng tài sản và đóng góp cho nền kinh tế. Bằng cách hiểu cách thức hoạt động, người ta có thể đưa ra các quyết định thông minh hơn và tận dụng các cơ hội mà thị trường mang lại. Tuy nhiên, không có lợi nhuận nào được đảm bảo, ngay cả khi bạn hiểu rõ về giao dịch và thị trường.

Bán khống

Bán khống là việc bán một chứng khoán mà bạn không sở hữu (vì vậy nó thường được gọi là "vị thế ngắn"). Chiến lược này, còn được biết đến như đầu cơ, cho phép nhà đầu tư kiếm lời từ thị trường bằng cách dự đoán giá trị của một tài sản sẽ giảm, và do đó mong muốn kiếm tiền khi giá trị của tài sản cơ sở giảm.

Tóm lại, giao dịch trực tuyến có thể giúp kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của một chứng khoán, dù là tăng hay giảm. Tất nhiên, không có lợi nhuận nào mà không có rủi ro, và một dự đoán sai có thể dẫn đến thua lỗ. Đó là lý do tại sao việc cập nhật những tin tức tài chính mới nhất là cực kỳ quan trọng.

Các hình thức giao dịch khác nhau

Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Mỗi chiến lược đều có ưu và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn chiến lược phụ thuộc phần lớn vào:

Mục tiêu của nhà đầu tư

Tài sản được lựa chọn

Mức độ chấp nhận rủi ro

Thời điểm giao dịch

Kiến thức và kinh nghiệm

Tình hình cá nhân và tài chính

Giao dịch trong ngày (Day trading)

Như tên gọi, giao dịch trong ngày là việc mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày. Chiến lược ngắn hạn này cho phép bạn tận dụng các biến động nhỏ trên thị trường, ví dụ như thị trường tiền tệ và tránh các khoản phí qua đêm.

Giao dịch trung hạn (Swing trading)

Trong giao dịch lướt sóng, nhà giao dịch giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần. Hình thức này cho phép bạn tận dụng các xu hướng tăng hoặc giảm của giá.

Giao dịch vị thế hoặc giao dịch dài hạn (Position trading / Long-term trading)

Khung thời gian dài hơn đáng kể. Lúc này, nhà giao dịch giữ vị thế từ vài tuần đến vài năm. Đây là hình thức đầu tư dài hạn, chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản.

Giao dịch tự động (Automated trading)

Giao dịch tự động sử dụng các công cụ dựa trên thuật toán máy tính. Thay vì nhà giao dịch quyết định mua hay bán, các thuật toán sẽ tự động đưa ra quyết định một cách nhanh chóng dựa trên phân tích dữ liệu giá và các tiêu chí được lập trình trước. Phương pháp này giúp phản ứng kịp thời với biến động thị trường và giảm thiểu tác động của cảm xúc trong giao dịch.

Làm thế nào để giao dịch?

Một số nhà giao dịch nghĩ rằng giao dịch trực tuyến chỉ đơn giản là mua một tài sản tài chính, chờ giá tăng rồi bán. Mặc dù đây là một dạng giao dịch, nhưng chắc chắn không phải là cách duy nhất. Trước khi giải thích cách bắt đầu giao dịch, hãy xem những thị trường nào đang mở cho bạn tiếp cận.

Khi chúng ta đầu tư vào thị trường tài chính, ta thường nghĩ đến cổ phiếu, tức là cổ phần của một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch. Cổ phiếu có thể là châu Âu hoặc toàn cầu: cổ phiếu Mỹ được niêm yết trên Nasdaq hoặc NYSE, hoặc thậm chí cổ phiếu châu Á (thông qua ADRs).

Các nhà giao dịch cũng có thể đầu tư vào các tài sản khác như tiền tệ, thường được gọi là thị trường forex. Các thị trường khác cũng khả dụng, chẳng hạn như chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử, v.v. Bây giờ, hãy cùng trả lời câu hỏi. Dưới đây là 6 điểm cơ bản.

1. Hiểu những kiến thức cơ bản: Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu về các thị trường tài chính, các loại tài sản khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, v.v.) và những khái niệm giao dịch quan trọng như cung và cầu, đòn bẩy, và xu hướng thị trường. Một nền tảng vững chắc là điều thiết yếu trước khi bạn tham gia vào thị trường.

2. Chọn một chiến lược giao dịch: Hãy quyết định phong cách giao dịch phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của bạn. Các lựa chọn bao gồm:

Giao dịch trong ngày (Day Trading): Thực hiện các giao dịch nhanh trong cùng một ngày.

Giao dịch trung hạn (Swing Trading): Giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần.

Giao dịch dài hạn (Long-Term Trading): Kết hợp phân tích giao dịch với các mục tiêu đầu tư dài hạn.

3. Sử dụng một nền tảng giao dịch uy tín: Hãy chọn một sàn hoặc nền tảng cung cấp công cụ thân thiện, khả năng khớp lệnh đáng tin cậy, và truy cập vào những thị trường bạn muốn giao dịch. Đảm bảo nền tảng có các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit).

4. Phân tích thị trường: Giao dịch thành công phụ thuộc vào việc phân tích thị trường. Hãy nhớ rằng cách tối ưu là kết hợp linh hoạt tất cả các phương pháp phân tích.

Phân tích kỹ thuật: Nghiên cứu biểu đồ, mô hình giá và các chỉ báo để dự đoán biến động giá ngắn hạn.

Phân tích cơ bản: Xem xét dữ liệu kinh tế, hiệu suất doanh nghiệp và xu hướng thị trường để đánh giá giá trị thực.

Phân tích rủi ro trên lợi nhuận: Nghiên cứu các mô hình lịch sử, độ lệch chuẩn và sự thay đổi của các tín hiệu rủi ro quan trọng.

5. Quản lý rủi ro một cách hiệu quả: Luôn bảo vệ vốn của bạn bằng cách áp dụng các chiến lược như:

Đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) để giới hạn thua lỗ tiềm ẩn.

Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng, vì nó khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.

Đa dạng hóa giao dịch để phân tán rủi ro.

6. Giữ kỷ luật và liên tục học hỏi: Giao dịch không chỉ là chiến lược mà còn là tâm lý. Hãy tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn, kiểm soát cảm xúc như sợ hãi và tham lam, đồng thời học hỏi từ thành công lẫn thất bại. Thị trường luôn thay đổi, và kỹ năng cùng chiến lược của bạn cũng cần phát triển theo.

Bắt đầu giao dịch như thế nào?

Nguồn: Adobe stocks

Hãy cùng tìm hiểu cách học giao dịch và bắt đầu. Về cơ bản, để giao dịch trực tuyến, bạn cần mở một tài khoản môi giới và hoàn tất quá trình xác minh. Khi tài khoản môi giới đã được mở, bạn có thể thử dự đoán xu hướng giá tương lai (thường là ngắn hạn) của một chứng khoán. Có một số cách để làm điều này.

Phân tích kỹ thuật

Bạn phân tích biểu đồ giá của chứng khoán để tìm các mô hình cụ thể giúp đưa ra dự đoán chính xác. Bạn có thể phân tích các mô hình phổ biến như “đầu vai đầu” hay phân phối Wyckoff, cũng như nến, các mức thoái lui Fibonacci hoặc thậm chí là khối lượng giao dịch để phân tích tốt hơn các giao dịch ngắn hạn trên thị trường.

Phân tích cơ bản

Chúng ta phân tích tình hình kinh tế cơ bản liên quan đến chứng khoán để đưa ra dự báo. Ví dụ, nếu muốn dự đoán hiệu suất của một cổ phiếu niêm yết, ta có thể phân tích tình hình hoạt động của công ty. Hoặc nếu muốn dự đoán về một loại tiền tệ, ta có thể xem xét hiệu suất kinh tế tổng thể của quốc gia đó.

Tín hiệu giao dịch

Trong trường hợp này, bạn theo dõi chỉ dẫn của một nhà phân tích tài chính (người có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật cao cấp). Các tín hiệu này có thể được gửi qua email, SMS, WhatsApp hoặc Telegram. Dịch vụ tín hiệu miễn phí tốt nhất thường có sẵn qua email, mạng xã hội hoặc video. Nhưng một điều chắc chắn là người giao dịch là người quyết định cuối cùng cho các lệnh của mình. Một môi trường an toàn, chuyên nghiệp và đáng tin cậy là nền tảng quan trọng cho quá trình ra quyết định, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về người đặt lệnh.

Quản lý rủi ro

Nguồn: Adobe stocks

Quản lý tiền đề cập đến tất cả các quy tắc và kỹ thuật được sử dụng để bảo vệ vốn của bạn bằng cách giảm thiểu thua lỗ. Đây là một yếu tố then chốt trong chiến lược giao dịch của bạn, đặc biệt khi bạn đang đào tạo để trở thành một nhà giao dịch.

Quản lý rủi ro không đầy đủ có thể khiến bạn mất số tiền đã đầu tư… hoặc còn nhiều hơn. Nó cũng có thể buộc bạn phải vào vị thế vào thời điểm không phù hợp, vì bạn không có đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Đặt mức cắt lỗ (Stop-Loss) và chốt lời (Take-Profit):

Lệnh cắt lỗ (Stop-Loss): Giới hạn thua lỗ tiềm ẩn bằng cách tự động đóng giao dịch khi giá chạm mức đã định trước.

Giới hạn thua lỗ tiềm ẩn bằng cách tự động đóng giao dịch khi giá chạm mức đã định trước. Lệnh chốt lời (Take-Profit): Bảo vệ lợi nhuận bằng cách đóng vị thế khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Những công cụ này là cực kỳ quan trọng để bảo vệ vốn của bạn.

Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng:

Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nó cũng phóng đại thua lỗ. Luôn hiểu rõ các rủi ro liên quan và tránh lạm dụng đòn bẩy, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư:

Phân bổ vốn vào nhiều tài sản hoặc lĩnh vực khác nhau để giảm tác động của việc một giao dịch hoạt động kém. Đa dạng hóa giúp giảm rủi ro tổng thể của danh mục.

Tuân thủ tỷ lệ Risk Reward (RR) hay Rủi ro / Lợi nhuận:

Một thực tiễn tốt là hướng tới tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất 1:2, nghĩa là bạn chấp nhận rủi ro 1 đô để có cơ hội kiếm 2 đô. Điều này đảm bảo lợi nhuận tiềm năng luôn lớn hơn thua lỗ theo thời gian.

Giữ kỷ luật cảm xúc:

Tránh đưa ra quyết định bốc đồng do sợ hãi hoặc tham lam. Hãy tuân thủ kế hoạch giao dịch và tránh cố gắng “gỡ” thua lỗ. Kiểm soát cảm xúc là nền tảng của quản lý rủi ro hiệu quả.

Quản lý rủi ro vì vậy bao gồm việc tìm kiếm một sự cân bằng hợp lý giữa thua lỗ có thể xảy ra và lợi nhuận tiềm năng. Trước hết, bạn cần xác định kích thước giao dịch. Điều này phụ thuộc vào tình hình tài chính, chi phí, mục tiêu, kinh nghiệm của bạn và tất nhiên là mức độ chấp nhận rủi ro. Trong thực tế, tốt nhất là chỉ sử dụng số tiền mà bạn sẵn sàng mất làm vốn giao dịch.

Khi bạn mở một vị thế, điều cần thiết là phải đặt lệnh cắt lỗ (mua hoặc bán). Mục tiêu là xác định mức mà bạn sẽ đóng giao dịch nếu xảy ra thua lỗ. Cách dễ nhất là đặt lệnh ở khoảng cách cố định, tương ứng với một tỷ lệ phần trăm nhất định của kích thước vị thế. Cuối cùng, điều quan trọng là giới hạn số lượng vị thế mở để giảm mức độ tiếp xúc với rủi ro.

Tóm tắt

Giao dịch là nền tảng của thị trường tài chính, mang đến cơ hội cho cả cá nhân và tổ chức quản lý rủi ro, tăng tính thanh khoản và theo đuổi sự phát triển tài chính. Bằng cách nắm vững các nguyên tắc giao dịch, nhà đầu tư có thể ra quyết định thông minh hơn, điều chỉnh chiến lược phù hợp với diễn biến thị trường và đạt được mục tiêu dài hạn hiệu quả hơn.

Bài viết này đã trình bày vai trò thiết yếu của giao dịch, cơ chế hoạt động, cũng như cách thức giao dịch bổ trợ cho đầu tư. Từ việc hiểu cung cầu đến việc áp dụng các công cụ như phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro, giao dịch trang bị cho người tham gia kiến thức cần thiết để điều hướng thị trường phức tạp.

Dù bạn là người mới muốn xây dựng nền tảng, hay nhà đầu tư kỳ cựu tìm cách hoàn thiện chiến lược, giao dịch đều cung cấp những hiểu biết và kỹ thuật quý giá giúp nâng cao hành trình tài chính. Khi được trang bị chiến lược đúng, kỷ luật và liên tục học hỏi, bạn có thể khai thác tiềm năng của giao dịch để hỗ trợ quyết định đầu tư thông minh hơn.

Giao dịch không chỉ là kiếm lợi nhanh chóng mà nó còn là xây dựng sự tự tin, quản lý rủi ro và tạo lộ trình hướng tới thành công tài chính, đồng thời chấp nhận khả năng thua lỗ lớn và không có kết quả chắc chắn ngay cả khi quyết định được đưa ra rất logic.

Các sản phẩm tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có rủi ro đáng kể.

Bạn nên tìm hiểu cách thức hoạt động của các sản phẩm tài chính và cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro thua lỗ vốn đầu tư của bản thân.

Các sản phẩm tài chính có thể không phù hợp cho tất cả mọi khách hàng, do đó hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ mọi rủi ro đi kèm.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize.

Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.