Minimum Deposit - Tiền gửi tối thiểu là gì?

Thời gian đọc: 4 minute(s)

Tại XTB, chúng tôi không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu ban đầu. Do đó, bạn có thể mở tài khoản thật và bắt đầu giao dịch một số sản phẩm với số tiền ký quỹ tương đối thấp.

Tài khoản môi giới là một bước quan trọng để các nhà đầu tư có được tài sản riêng lẻ trong danh mục đầu tư của mình với kỳ vọng rằng chúng sẽ tạo ra mức lợi nhuận hậu hĩnh. Tuy nhiên, do mỗi công ty sẽ có quy định khác nhau về vấn đề này nên nhiều nhà đầu tư mới sẽ cảm thấy bối rối về mức tối thiểu cần thiết để mở tài khoản. Nhiều công ty môi giới đã giúp việc đầu tư dễ dàng hơn chỉ với vài đô la, trong khi những công ty khác yêu cầu mức vốn đáng kể. Trong bài biết này, chúng ta sẽ thảo luận về khoản tiền gửi tối thiểu và các yêu cầu đối với khách hàng XTB.

Minimum deposit là gì?

Minimum deposit hay khoản tiền gửi tối thiểu là số tiền nhỏ nhất cần thiết để mở tài khoản với một tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty môi giới. Đôi khi, nó còn được gọi là tiền gửi hoặc quỹ ban đầu. Khoản tiền gửi tối thiểu có nghĩa là trước tiên bạn phải chuyển số tiền này từ tài khoản ngân hàng của mình sang tài khoản môi giới trước khi có thể bắt đầu giao dịch. XTB không tính phí gửi tiền, chúng tôi sẽ không khấu trừ bất kỳ khoản nào từ số tiền của bạn và chỉ phải xem xét các chi phí do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác mà bạn sử dụng để chuyển tiền. Tham khảo các phương thức nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn tại đây

Phải có nhiều tiền mới có thể trở thành trader?

Nhiều người ngại việc đầu tư vì không có đủ vốn khi một số nhà môi giới vẫn tính phí mở tài khoản để tạo doanh thu trang trải cho việc quản lý và các chi phí khác liên quan đến việc phục vụ tài khoản đó.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, phần lớn các công ty môi giới, bao gồm XTB, đều đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cá nhân mới làm quen với thị trường tài chính với số vốn hạn chế. Nhiều công ty đã quyết định giảm hoặc thậm chí bỏ mức tối thiểu của tài khoản, điều này có nghĩ là ngay cả khi bạn chỉ có vài đô la trong túi, bạn vẫn có thể dễ dàng mở tài khoản môi giới và bắt đầu đầu tư. Tất nhiên, bạn có thể tự hỏi liệu điều này có thực sự hợp lý khi bạn không có quá nhiều tiền để mua một số tài sản. Để giải quyết vấn đề này, nhiều nhà môi giới đã thực hiện một số thay đổi trong những năm gần đây nhằm giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tiếp cận đầu tư như giới thiệu các lot siêu nhỏ hoặc cổ phiếu fractal.

Dù vậy, các nhà đầu tư có số vốn nhỏ phải luôn thận trọng và tránh các công cụ rủi ro như CFD (Hợp đồng chênh lệch), có thể nhanh chóng dẫn đến thua lỗ vượt số tiền gửi ban đầu. Các nhà đầu tư nên có sẵn một phần tiền liên quan đến việc mở giao dịch để tránh Margin call nếu diễn biến trên thị trường không diễn ra theo kỳ vọng của bạn.

Ngoài ra, cần nhớ rằng khoản tiền gửi tối thiểu cao hơn sẽ cho phép các nhà giao dịch mới sử dụng dịch vụ cao cấp như chi phí giao dịch thấp hơn, phân tích của bộ phận nghiên cứu hoặc dữ liệu phức tạp hơn từ các sàn giao dịch nhằm hỗ trợ kết quả tài chính.

XTB có yêu cầu mức nạp tối thiểu không?

XTB không yêu cầu mức nạp tối thiểu ban đầu. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở tài khoản thật và bắt đầu giao dịch ngay sau khi nạp tiền.

Hạn chế duy nhất sẽ là khối lượng giao dịch tối thiểu và số tiền gửi ký quỹ tối thiểu. Cần lưu ý rằng mức ký quỹ cần thiết để mở một vị thế cho một sản phẩm cụ thể sẽ được quy định hợp pháp và quy mô của nó sẽ phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của tài sản. Đơn giản hơn, có thể hiểu rằng XTB không yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản, nhưng sẽ cần có một số tiền nhất định để mở một vị thế cụ thể. Bạn có thể nạp tiền thông qua xStation bằng nhiều phương thức khác nhau.

Hướng dẫn nạp tiền

Nguồn: XTB

Hoặc bạn có thể trải nghiệm tài khoản demo mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào.