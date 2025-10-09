Đọc thêm
UPRO.US

UPRO.US - ETFS

ProShares UltraPro S&P 500 CFD
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai và khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động dựa trên thông tin này.
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giao dịch UPRO.US CFD

Công cụ với giá được xác định dựa trên giá thị trường của ProShares UltraPro S&P 500 CFD (thị trường tham khảo: thị trường có tổ chức)
-
100%
1:1
0 USD
20:30 - 03:00 (giờ mùa Hè) 21:30 - 04:00 (giờ mùa Đông)
Thành viên Fed Williams ủng hộ việc cắt giảm...

9 tháng 10, 2025

Debasement Trade: Vì sao vàng trở thành “nơi...

9 tháng 10, 2025

Lịch kinh tế: Biên bản ECB, bài phát biểu...

9 tháng 10, 2025
FAQ

Bạn có câu hỏi?

ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) CFD là một sản phẩm phái sinh tài chính cho phép các nhà đầu tư suy đoán về biến động giá của một ETF nhất định mà không thực sự sở hữu ETF đó. ETF CFD hoạt động bằng cách theo dõi giá của ETF cơ bản và cho phép các nhà đầu tư giao dịch dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng. Thay vì sở hữu ETF, nhà đầu tư ký kết hợp đồng với nhà môi giới theo đó họ đồng ý trả hoặc nhận chênh lệch giá tùy thuộc vào kết quả giao dịch của họ.

Giao dịch Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) sử dụng CFD mang đến cho nhà giao dịch sự linh hoạt và khả năng tiếp cận nhiều loại thị trường và tài sản toàn cầu. Giao dịch ETF CFD cho phép các nhà giao dịch đưa ra dự đoán về biến động của thị trường theo một trong hai hướng bằng cách mua (BUY/Long) để kiếm lợi từ biến động giá tăng hoặc bán (SELL/Short) để kiếm lợi từ biến động giá đi xuống, khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng đồng thời cũng phóng đại những tổn thất tiềm tàng. Tuy nhiên, giao dịch ETF CFD cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể mà các nhà giao dịch cần lưu ý. Thị trường ETF CFD có thể chịu biến động giá đáng kể, điều này có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng và đáng kể nếu không được quản lý đúng cách. Ngoài ra, khả năng giao dịch ký quỹ có thể là con dao hai lưỡi, vì nó có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng thua lỗ.

Đòn bẩy là một tính năng trong giao dịch ETF CFD cho phép các nhà đầu tư ký kết giao dịch với số tiền cao hơn nhiều so với số vốn thực sự bỏ ra. Nó nhân sức mua của số tiền gửi vào ký quỹ, cho phép tham gia vào các giao dịch vượt quá giá trị của khoản ký quỹ. Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận của khoản đầu tư, nhưng cũng có thể làm tăng rủi ro thua lỗ nếu khoản đầu tư không hoạt động như mong đợi.

Có, bạn có thể bán khống ETF bằng CFD. Hợp đồng Chênh lệch cho phép bạn suy đoán cả về giá tăng và giá giảm bằng cách mua (mua) các quỹ ETF mà bạn kỳ vọng sẽ tăng giá trị hoặc bán khống (bán) các quỹ ETF mà bạn kỳ vọng sẽ giảm giá trị. Cần lưu ý rằng rủi ro thua lỗ khi bán khống về cơ bản là vô hạn.

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn