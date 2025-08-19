Đọc thêm

Bessent sẽ bắt đầu phỏng vấn các ứng cử viên Chủ tịch Fed vào tháng 9 🔍

23:05 19 tháng 8, 2025

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông báo trên CNBC rằng các cuộc phỏng vấn cho vị trí Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ Labor Day, khi Nhà Trắng tiến hành rút gọn danh sách gồm 11 ứng viên. Danh sách này bao gồm các quan chức Fed đương nhiệm và cựu quan chức (như Bowman, Waller, Lindsey, Warsh), các nhà kinh tế học (như Hasset, Sumerlin), và các chiến lược gia Phố Wall (Rieder, Zevos).

Ông Bessent gọi đây là một nhóm ứng viên “đáng kinh ngạc” và cho biết mục tiêu là trình lên Tổng thống một danh sách rút gọn, mặc dù nhiệm kỳ hiện tại của Chủ tịch Jerome Powell sẽ chỉ kết thúc vào tháng 5/2026. Chính quyền nhấn mạnh sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà ở Mỹ, vốn đang đối mặt với tình trạng doanh số yếu và hoạt động xây dựng hạn chế. Bessent gợi ý rằng việc nới lỏng có thể thúc đẩy xây dựng nhà ở, qua đó giúp kiểm soát lạm phát trong trung hạn.

Thị trường hiện đang hướng tới cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 16–17/9, nơi một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm được kỳ vọng cao. Ngoài ra, Powell cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị Jackson Hole của Fed vào thứ Sáu tuần này, được cho là sẽ hé lộ thêm tín hiệu về quyết định tháng 9.

 

Chỉ số đồng đô la (USDIDX) đang duy trì sự ổn định và cho thấy dấu hiệu đi ngang sau đợt phục hồi gần đây. Giá hiện đang dao động trong khoảng từ 97.7 đến 98.1, với biến động thấp trong ngày hôm nay do những tác động còn lại từ các căng thẳng địa chính trị gần đây.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn