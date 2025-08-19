Bessent sẽ bắt đầu phỏng vấn các ứng cử viên Chủ tịch Fed vào tháng 9 🔍

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông báo trên CNBC rằng các cuộc phỏng vấn cho vị trí Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ Labor Day, khi Nhà Trắng tiến hành rút gọn danh sách gồm 11 ứng viên. Danh sách này bao gồm các quan chức Fed đương nhiệm và cựu quan chức (như Bowman, Waller, Lindsey, Warsh), các nhà kinh tế học (như Hasset, Sumerlin), và các chiến lược gia Phố Wall (Rieder, Zevos).

Ông Bessent gọi đây là một nhóm ứng viên “đáng kinh ngạc” và cho biết mục tiêu là trình lên Tổng thống một danh sách rút gọn, mặc dù nhiệm kỳ hiện tại của Chủ tịch Jerome Powell sẽ chỉ kết thúc vào tháng 5/2026. Chính quyền nhấn mạnh sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà ở Mỹ, vốn đang đối mặt với tình trạng doanh số yếu và hoạt động xây dựng hạn chế. Bessent gợi ý rằng việc nới lỏng có thể thúc đẩy xây dựng nhà ở, qua đó giúp kiểm soát lạm phát trong trung hạn.

Thị trường hiện đang hướng tới cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 16–17/9, nơi một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm được kỳ vọng cao. Ngoài ra, Powell cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị Jackson Hole của Fed vào thứ Sáu tuần này, được cho là sẽ hé lộ thêm tín hiệu về quyết định tháng 9.

Chỉ số đồng đô la (USDIDX) đang duy trì sự ổn định và cho thấy dấu hiệu đi ngang sau đợt phục hồi gần đây. Giá hiện đang dao động trong khoảng từ 97.7 đến 98.1, với biến động thấp trong ngày hôm nay do những tác động còn lại từ các căng thẳng địa chính trị gần đây.