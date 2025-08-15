CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ thấp hơn một chút so với dự kiến🗽USDIDX tăng

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ theo tháng: 0,5% (Dự báo 0,6%, Trước đó 0,6%)

Doanh số bán lẻ cốt lõi của Hoa Kỳ theo tháng: 0,3% (Dự báo 0,3%, trước đó 0,5%)

Giá nhập khẩu của Hoa Kỳ theo tháng: 0,4% (Dự báo 0,1%, Trước đó 0,1%)

Giá xuất khẩu của Hoa Kỳ theo tháng: 0,1% (Dự báo 0,1%, Trước đó 0,5%)

Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York: 11,9 (Dự báo 0, trước đó là 5,50)

Nhìn chung, doanh số bán lẻ của nền kinh tế Mỹ tăng trưởng rất vững chắc, tăng 0,5% hàng tháng, trong khi giá nhập khẩu cũng tăng, có thể do ảnh hưởng của thuế quan. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang New York (NY Fed) cũng có kết quả kinh doanh mạnh hơn nhiều so với dự đoán của các nhà đầu tư. Các báo cáo dường như có lợi cho đồng đô la Mỹ; chỉ số USDIDX tăng sau khi dữ liệu được công bố.

Nguồn: xStation5