Đồng USD ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hai tháng dù thiếu dữ liệu vĩ mô của Mỹ💲📈

- USDIDX đã tăng khoảng 1,65% kể từ đầu tuần, đạt mức cao nhất trong hai tháng.
- Khả năng đảo ngược xu hướng vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo tại Hoa Kỳ ngày càng tăng.
Chỉ số đồng USD (USDIDX) đang tăng phiên thứ tư liên tiếp (+0,6%), đạt mức cao nhất trong hai tháng.
Giá đã phá vỡ đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100, màu tím đậm) — mốc kỹ thuật mà vào tháng 3, giữa bối cảnh bất ổn thương mại, từng khởi đầu đợt giảm mạnh nhất của đồng tiền dự trữ toàn cầu kể từ năm 2022. Áp lực bán USDIDX bắt đầu suy yếu sau khi chỉ số chạm mức thấp nhất trong 3 năm vào tháng 6, nhưng khả năng đảo chiều xu hướng vẫn còn hạn chế, nếu xét tới định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ, vốn có thể vẫn nghiêng về lập trường nới lỏng.
USDIDX đã vượt qua đường EMA100. Nguồn: xStation5
Thị trường hoán đổi hiện định giá xác suất 75% cho hai đợt cắt giảm lãi suất tại Mỹ trước khi kết thúc năm 2025. Giọng điệu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn thận trọng, nhấn mạnh rủi ro kép — bao gồm nguy cơ lạm phát tăng trở lại và tỷ lệ thất nghiệp leo thang, trong bối cảnh nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell sắp kết thúc. Ngay cả khi Fed đã kết thúc giai đoạn tạm dừng nới lỏng bắt đầu từ tháng 12/2024, một bước ngoặt thực sự theo hướng “bồ câu” vẫn chưa diễn ra.
Định giá của các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Hoa Kỳ trên thị trường tương lai. Nguồn: Bloomberg Finance LP
Nghịch lý là, đồng USD vẫn mạnh lên dù thiếu các dữ liệu kinh tế quan trọng (ví dụ, số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần hôm nay không được công bố). Điều này khiến sự chú ý của giới đầu tư chuyển sang các khu vực khác, đặc biệt là tình hình chính trị hỗn loạn tại Pháp. Không có gì ngạc nhiên khi đồng euro trở thành nạn nhân lớn nhất trong câu chuyện tăng giá mới của đồng USD. Trong tuần qua, đồng tiền chung châu Âu đã giảm khoảng 1,5% so với USD, đánh dấu mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 11/2024.
Cặp tiền EURUSD biến động theo chu kỳ hàng tuần. Nguồn: xStation5
