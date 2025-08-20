Đồng USD sideway trước biên bản FOMC 💲

Cuộc họp tháng 7 đánh dấu sự bất đồng quan điểm sau nhiều năm, Waller và Bowman bỏ phiếu giảm lãi suất 📣

Chỉ số USD tiếp tục đi ngang quanh mức 98 điểm, gần ngưỡng Fibonacci thoái lui 61,8%, chỉ vài giờ trước khi biên bản cuộc họp FOMC gần nhất được công bố. Thị trường dường như đang “nín thở” chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu, sự kiện có thể định hình rõ ràng bước ngoặt cho chính sách tiền tệ Mỹ — và qua đó tác động trực tiếp đến đồng USD.

Điểm nổi bật từ cuộc họp FOMC tháng 7:

Cuộc họp tháng 7 ghi dấu sự bất đồng lần đầu tiên sau nhiều năm, khi Thống đốc Waller và Bowman bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, trái ngược với phần còn lại của Ủy ban.

Họp báo của Powell mang sắc thái diều hâu, ông nhấn mạnh Fed đang “bỏ qua” lạm phát, từ chối tăng lãi suất dù chi phí thuế quan vẫn tiếp tục đẩy giá tiêu dùng lên.

Thị trường lao động vẫn là yếu tố then chốt chi phối chính sách, với tỷ lệ thất nghiệp được xem là chỉ báo quan trọng nhất trong việc định hình kỳ vọng lãi suất.

Biên bản họp có thể tiết lộ cách các thành viên FOMC nhìn nhận về các biến số kinh tế chủ chốt (lạm phát, thất nghiệp, NFP) và làm rõ mức độ chia rẽ trong việc xác định lãi suất phù hợp.

Dù Powell phát biểu mang tính diều hâu, rõ ràng FOMC đang chia rẽ về triển vọng nới lỏng. Cuộc họp tháng 7 kết thúc với tỷ lệ 9–2, trong đó Waller và Bowman kiên quyết muốn cắt giảm. Sau đó, cả hai tiếp tục nhắc lại quan điểm:

Waller cảnh báo Fed có nguy cơ phản ứng quá chậm và bị “tụt lại phía sau”.

Bowman cho rằng lạm phát do thuế quan chỉ là tạm thời và không nên duy trì lãi suất cao vì lý do này.

Powell thừa nhận quan điểm của họ là hợp lý trong họp báo.

Trong khi lạm phát được hạ nhiệt hồi tháng 7, dữ liệu sau đó — đặc biệt là lạm phát lõi tăng và chỉ số giá sản xuất bất ngờ bật mạnh — có thể làm sâu thêm bất đồng trong Fed. Bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole sắp tới có thể mang lại một bước ngoặt bất ngờ, báo hiệu Fed lo ngại hơn về nguy cơ kép: lạm phát dai dẳng và thị trường lao động suy yếu.

Hiện tại, thị trường đang định giá 83,6% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 16–17/9. Trong khi đó, Trump tiếp tục gây áp lực yêu cầu nới lỏng mạnh tay hơn. Waller và Bowman thậm chí được xem là những ứng viên tiềm năng kế nhiệm Powell sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5/2026.

Trước mắt, đồng USD và lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ổn định, nhưng biến động có thể gia tăng vào cuối tuần này với bài phát biểu tại Jackson Hole.