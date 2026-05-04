Iran Phá Vỡ Lệnh Ngừng Bắn 🚨 Dầu tăng vọt 5%

Có ngày càng nhiều báo cáo từ các quốc gia Trung Đông và các hãng truyền thông về việc xung đột tái bùng phát một phần tại Eo biển Hormuz.

Các chỉ số lớn của Mỹ giảm gần 1%.

Giá dầu Brent tăng khoảng 5%, đạt mức 114 USD/thùng.

Trong buổi sáng, Iran cho biết đã tấn công một tàu chiến Mỹ bằng hai tên lửa khi con tàu này cố gắng đi qua eo biển. Phía Mỹ nhanh chóng bác bỏ thông tin này thông qua Axios, tuy nhiên diễn biến thực tế vẫn còn khó xác minh.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thông báo qua kênh chính thức rằng hệ thống phòng không đã đánh chặn một số tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Một đám cháy được cho là đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Fujairah. Hoạt động tại sân bay Dubai cũng bị gián đoạn.

Hiện vẫn chưa rõ đây là hồi kết của xung đột trước khi hạ nhiệt, hay là khởi đầu cho một làn sóng tấn công mới, đặc biệt trong bối cảnh chiến dịch “Project Freedom”. Theo Bloomberg, hai tàu được cho là đã đi qua eo biển thành công dưới sự hộ tống của Hải quân Mỹ.

OIL (H1)

Nguồn: xStation5