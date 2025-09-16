Thị trường nổi bật: USDIDX (16.09.2025)

Đồng USD tiếp tục suy yếu trong ngày thứ hai liên tiếp. Đầu phiên châu Âu, chỉ số USD giảm −0.30%. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản và Chủ tịch Jerome Powell sẽ có một cuộc họp báo mang tính ôn hòa.

Chính sách của Donald Trump đang gây áp lực rõ rệt lên đồng bạc xanh. Trump đã nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn làm suy yếu đồng USD. Xét rằng từ đầu năm đến nay chỉ có một tháng tích cực, có thể nói rằng tổng thống đang thực hiện đúng chiến lược của mình. Sự yếu đi của đồng USD xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm chiến tranh thương mại, bất ổn chính trị và kỳ vọng cắt giảm lãi suất sắp tới.

Trong vài tháng qua, đồng USD đã giao dịch ở vùng thấp nhất của kênh biến động, gần mức hai độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, trong trường hợp xu hướng giảm kéo dài, những mức thấp này có thể được duy trì trong thời gian dài.

Kể từ giữa tháng 6, USD vẫn nằm trong kênh đi ngang hiện tại. Biên trên đã nhiều lần bị kiểm tra nhưng không thể bứt phá bền vững. Hiện tại, USD đang tiến gần biên dưới, và một đợt kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 96.1000 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra.