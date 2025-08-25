Thị trường nổi bật: USDIDX (25.08.2025)

Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) đã xóa sạch mức tăng từ đầu phiên châu Á (hiện tại: +0,05%), cho thấy áp lực giảm giá vẫn còn dai dẳng sau bài phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Sáu tại Jackson Hole (khi đó: -1%). Ở chiều ngược lại, thị trường tiền tệ đã tiết chế sự hưng phấn, điều chỉnh nhẹ kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Một nhịp bứt phá ngắn của chỉ số USDIDX lên trên các đường EMA 10 và 30 chu kỳ (màu vàng và tím nhạt) đã nhanh chóng bị chặn lại sau phát biểu của Powell hôm thứ Sáu, khi ông gợi ý khả năng quay lại chu kỳ cắt giảm lãi suất. Đà tăng dừng lại tại mức thoái lui Fibonacci 38,2%, trước khi đảo chiều về vùng 78,6%, đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng. Nguồn: xStation5
Điều gì đang tác động đến USDIDX hôm nay?
-
Trong bài phát biểu tại Jackson Hole, Jerome Powell đã mở ra cánh cửa cho việc cắt giảm lãi suất tại Mỹ, nhấn mạnh sự dịch chuyển trong cán cân rủi ro đối với chính sách tiền tệ. Theo Powell, rủi ro về sự suy yếu của thị trường lao động đang gia tăng, điều này được phản ánh trong dữ liệu việc làm (NFP) gần đây, đặc biệt là các đợt điều chỉnh giảm mạnh trong những tháng vừa qua. Yếu tố rủi ro chính là tốc độ tuyển dụng chậm lại và thời gian tìm việc kéo dài hơn, vốn trong bối cảnh suy thoái có thể nhanh chóng dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.
-
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đang nhích tăng: lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,71%, còn lợi suất 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,27%. Tuy nhiên, mức điều chỉnh này khá khiêm tốn so với cú sụt mạnh của lợi suất 2 năm hôm thứ Sáu (-10 điểm cơ bản), một phản ứng có phần thái quá nếu xét đến các kịch bản có thể xảy ra tại cuộc họp FOMC sắp tới.
-
Sự hạ nhiệt kỳ vọng cũng thể hiện rõ trên thị trường tiền tệ. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất đã giảm xác suất ngầm định cho một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 xuống còn 85% (từ khoảng 90% hôm thứ Sáu), trong khi quyết định của FOMC sẽ phụ thuộc vào loạt dữ liệu (PCE, NFP) được công bố trước ngày 16–17/9. Ngay cả khi chỉ số PCE lõi (dự báo: +2,9% so với cùng kỳ) – thước đo ưa thích của Fed – không cao hơn kỳ vọng, thì một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn có thể mang màu sắc “diều hâu”. Nói cách khác, việc cắt giảm 25 điểm cơ bản sẽ đóng vai trò như một biện pháp “bảo hiểm” trước rủi ro gia tăng của thị trường lao động, nhưng chưa chắc đã báo hiệu sự khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng rộng hơn trong năm 2025.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.