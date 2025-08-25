Thị trường nổi bật: USDIDX (25.08.2025)

Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) đã xóa sạch mức tăng từ đầu phiên châu Á (hiện tại: +0,05%), cho thấy áp lực giảm giá vẫn còn dai dẳng sau bài phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Sáu tại Jackson Hole (khi đó: -1%). Ở chiều ngược lại, thị trường tiền tệ đã tiết chế sự hưng phấn, điều chỉnh nhẹ kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

Một nhịp bứt phá ngắn của chỉ số USDIDX lên trên các đường EMA 10 và 30 chu kỳ (màu vàng và tím nhạt) đã nhanh chóng bị chặn lại sau phát biểu của Powell hôm thứ Sáu, khi ông gợi ý khả năng quay lại chu kỳ cắt giảm lãi suất. Đà tăng dừng lại tại mức thoái lui Fibonacci 38,2%, trước khi đảo chiều về vùng 78,6%, đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng. Nguồn: xStation5

Điều gì đang tác động đến USDIDX hôm nay?