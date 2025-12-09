Tin đầu ngày (09.12.2025): Đồng USD phục hồi sau kỳ vọng cắt giảm lãi suất, thị trường thận trọng trước cuộc họp FOMC

-
Mặc dù mở cửa ổn định, các chỉ số Mỹ đã giảm trước khi bắt đầu cuộc họp FOMC cuối cùng trong năm vào thời gian tới. Chỉ số DJIA (US30: -0,6%) chịu áp lực nhiều nhất, khi nhiều cổ phiếu phòng thủ vẫn bị ảnh hưởng bởi hiệu suất khá tốt của nhóm công nghệ. Nasdaq (US100) và S&P 500 (US500) giảm khoảng 0,4%.
-
Bộ Thương mại Mỹ sắp cho phép xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc, theo Semafor dẫn nguồn từ một người am hiểu (Reuters). Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 2,5%.
-
Theo khảo sát mới từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, người Mỹ dự kiến chi phí y tế sẽ tăng khoảng 10,1%, mức tăng cao nhất trong một thập kỷ. Chi phí tăng cho các dịch vụ quan trọng (một phần do hết hạn trợ cấp liên bang) đang gây áp lực lên các hộ gia đình mặc dù lạm phát đang giảm, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nội địa trong dài hạn.
-
Paramount Skydance đã đưa ra một đề xuất đối thủ để mua Warner Bros. Discovery với giá 108,4 tỷ USD, vượt qua đề xuất 72 tỷ USD trước đó của Netflix. Cổ phiếu WBD và Paramount tăng (3,5% và 8%), trong khi Netflix giảm khoảng 4%. Việc cần cung cấp một đề xuất được tài trợ đầy đủ và đơn giản hơn càng được củng cố bởi lo ngại chống độc quyền về khả năng sáp nhập Netflix–WBD, thậm chí được nhấn mạnh bởi Tổng thống Mỹ.
-
Các hợp đồng tương lai chỉ số châu Âu kết thúc phiên giảm. UK100 mất nhiều nhất (-0,3%), tiếp theo là SPA35 của Tây Ban Nha (-0,2%). DAX của Đức (DE40) và CAC40 của Pháp (FRA40) giao dịch thấp hơn khoảng 0,05%.
-
Chỉ số USD phục hồi 0,1% mặc dù trước đó giảm, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một thông điệp “diều hâu” hơn từ Fed sau khi thực hiện đợt cắt lãi suất cuối cùng của năm 2025. Đồng euro mạnh hơn nhờ chỉ số Sentix vượt kỳ vọng (-6,2 so với -7). Các đồng tiền trú ẩn yếu nhất là yên (USDJPY: +0,3%) và franc (EURCHF: +0,3%). EURUSD đi ngang ở mức 1,164.
-
Giá dầu Brent và WTI giảm hơn 2%, kết thúc chuỗi tăng 3 ngày giữa bối cảnh thị trường có sự chắc chắn hơn về kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ và ít quan ngại về các lệnh trừng phạt đối với Nga.
-
Vàng giảm khoảng 0,3% còn 4.192 USD/ounce, trong khi bạc giảm 0,6% còn 58 USD/ounce.
-
Tiền điện tử khởi đầu tuần tích cực. Bitcoin tăng nhẹ 0,75%, trở lại trên 90.000 USD, trong khi Ethereum tăng 2,8% lên 3.123 USD.
CẬP NHẬT MỚI: Lượng dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thấp hơn dự kiến.
⌚EURUSD đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC
CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất 🔎đồng CAD phản ứng nhẹ
CẬP NHẬT MỚI: Chi phí lao động tại Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨 EUR/USD giảm nhẹ ↔️
