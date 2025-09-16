Tin đầu ngày (16.09.2025): Phố Wall tăng điểm nhờ quan điểm ôn hòa của Fed, đồng USD tiếp tục dò đáy

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/09, chỉ số S&P 500 tiến 0.5%, đánh dấu lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 6,600 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng lên mức cao mọi thời đại mới cộng 0,9%. Chỉ số Dow Jones nhích 0,1%.

Chỉ số NY Empire State tháng 9 ghi nhận ở mức -8,7, thấp hơn nhiều so với dự báo 4,9 và mức trước đó 11,9, cho thấy điều kiện sản xuất tại bang New York suy yếu và hoạt động kinh tế giảm tốc.

Alphabet (công ty mẹ của Google) lần đầu tiên đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD, gia nhập “nhóm tinh hoa” cùng Apple và Microsoft. Động lực tăng trưởng đến từ doanh thu bùng nổ (đặc biệt là mảng AI, điện toán đám mây và dịch vụ số), cùng với phán quyết của tòa án Mỹ bác bỏ kế hoạch chia tách công ty.

Tại Trung Quốc, cơ quan quản lý mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia, cáo buộc hãng này độc quyền thị trường chip và phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc. Thông tin này gây áp lực lên cổ phiếu Nvidia và chỉ số US100. Cộng hưởng với cạnh tranh nội địa gia tăng và hạn chế xuất khẩu từ Mỹ, đây có thể là thách thức lớn cho hoạt động của Nvidia tại Trung Quốc.

Ở châu Âu, thị trường chủ yếu tăng điểm: ITA40 +0,87%, EU50 +0,69%, FRA40 +0,72%, DE40 +0,06%. Riêng chỉ số Thụy Sĩ SUI20 giảm 0,36%.

Tại Thụy Sĩ, PPI tháng 8 giảm mạnh nhất trong nhiều năm: -1,8% y/y so với -0,9% trước đó, cho thấy áp lực chi phí trong sản xuất giảm, có thể tác động đến chính sách sắp tới của SNB.

CPI tháng 8 của Ba Lan tăng 2,9% y/y, nhỉnh hơn mức 2,8% của tháng 7 và dự báo. So với tháng trước, CPI đi ngang sau mức giảm -0,1% trong tháng 7, nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng.

Chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần (USDIDX -0,2%) do kỳ vọng Fed sẽ mềm mỏng hơn. Thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong kỳ họp FOMC thứ Tư, với hy vọng ông Powell sẽ phát tín hiệu “bồ câu” hơn. Đồng euro là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 hôm nay (EURUSD +0,3% lên 1,176; EURJPY +0,15%; EURGBP +0,05%), trong khi AUDUSD dẫn đầu mức tăng so với USD (+0,4%).

Hợp đồng Arabica tăng vọt 6%, đưa giá cà phê New York lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, nhờ lo ngại hạn hán tại Brazil, căng thẳng thương mại với Mỹ và đồng real Brazil tăng giá.

Năng lượng chủ yếu đi lên: Brent +1,1%, WTI +1,4%, NATGAS +2,2%, tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo tuần trước.