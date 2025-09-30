Tin đầu ngày (30.09.2025): Cổ phiếu công nghệ thúc đẩy Phố Wall, giá vàng tăng nóng do đồng USD lao dốc

Xác suất xảy ra tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đang gia tăng, đồng nghĩa hầu hết các cơ quan liên bang sẽ ngừng hoạt động nếu Quốc hội không thông qua ngân sách trước thứ Tư. Việc đóng cửa sẽ làm giảm dịch vụ công và khiến khoảng 800.000 nhân viên liên bang không được trả lương. Với thị trường, hậu quả đặc biệt quan trọng là báo cáo NFP ngày thứ Sáu có thể bị hoãn công bố, do BLS không thể phát hành đúng hạn trong trường hợp shutdown. Ông Trump cũng đe dọa sẽ sa thải vĩnh viễn nhân viên liên bang nếu ngân sách không được thông qua.

Chỉ số sản xuất Dallas Fed giảm mạnh xuống -8,7 điểm trong tháng 9/2025, thấp hơn nhiều so với dự báo Bloomberg -1 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Âu khởi đầu tuần với mức tăng nhẹ: FTSE 100 tăng 0,15%, CAC 40 của Pháp tăng 0,1%, chỉ số Hà Lan AEX dẫn đầu với mức tăng 0,36%, còn DAX của Đức cộng thêm 0,15%.

Lạm phát Tây Ban Nha tháng 9/2025 thấp hơn dự báo. CPI hàng năm tăng 2,9% (dự báo 3,1%), trong khi giá tiêu dùng giảm 0,4% so với tháng trước. CPI lõi tăng 2,3% YoY, thấp hơn một chút so với tháng trước.

Niềm tin kinh tế của khu vực đồng euro tháng 9/2025 đạt 95,5 điểm, cao hơn dự báo (95,2) và số liệu trước đó (95,2). Niềm tin tiêu dùng cải thiện lên -14,9 điểm (dự báo: -14,9), trong khi niềm tin công nghiệp ổn định ở -10,3 (dự báo: -10,9). Tuy nhiên, khu vực dịch vụ ghi nhận kết quả yếu hơn, cho thấy vẫn tồn tại mất cân bằng trong nền kinh tế.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục chịu áp lực giảm (USDIDX: -0,2%) do rủi ro shutdown. Yên Nhật hưởng lợi nhiều nhất từ sự bất ổn, trở thành đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 hôm nay (USDJPY: -0,6%, EURJPY: -0,4%). AUDUSD tăng 0,4% trước thềm quyết định lãi suất của RBA, trong khi các đồng tiền Bắc Âu tụt lại, đặc biệt là krone Na Uy gắn với dầu mỏ (USDNOK: +0,2%).

Dầu WTI giảm hơn 3% do lo ngại OPEC+ có thể tăng sản lượng vượt mức 137.000 thùng/ngày dự kiến từ tháng 11, làm gia tăng nguy cơ dư cung. Các nhà phân tích dự đoán tình trạng thặng dư có thể đẩy giá dầu xuống khoảng 50–60 USD/thùng. Giới đầu tư đang chờ quyết định của OPEC và bình luận từ Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia.

Thị trường tiền điện tử duy trì tâm lý khá lạc quan, một phần được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của Phố Wall. Dù dòng vốn rút khỏi ETF, các đồng coin lớn vẫn tăng giá: Bitcoin tăng 2,7% lên 114.200 USD, Ethereum tăng 2,6% lên 4.160 USD.