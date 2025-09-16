USDIDX kiểm tra lại mức đáy trong 4 năm📉

Đồng USD lao dốc bất chấp dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh mẽ của Hoa Kỳ🗽
Đồng USD hiện đang suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, bất chấp việc Mỹ vừa công bố số liệu sản xuất và tiêu dùng khá tích cực.
EUR/USD tăng gần 0,6%
GBP/USD tăng gần 0,3%
Phản ứng của thị trường cho thấy nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, quan điểm này phần nào bị nghi ngờ vì trái phiếu Kho bạc Mỹ không ghi nhận biến động tương ứng. Cả Donald Trump và Scott Bessent đều phát tín hiệu rằng Fed nên bắt đầu hạ lãi suất.
Dữ liệu kinh tế Mỹ hôm nay
Sản lượng công nghiệp MoM tháng 8: +0,1% (dự báo -0,1%; trước đó -0,1%)
Sản lượng sản xuất MoM: +0,2% (dự báo -0,2%; trước đó 0,0%)
Công suất sử dụng: 77,4% (dự báo 77,4%; trước đó 77,5%)
Doanh số bán lẻ tháng 8: +0,6% (dự báo 0,2%; trước đó 0,5%)
Doanh số bán lẻ lõi MoM: +0,7% (dự báo 0,4%; trước đó 0,3%)
Giá xuất khẩu MoM: +0,3% (dự báo 0,1%; trước đó 0,1%)
Giá nhập khẩu MoM: +0,3% (dự báo -0,2%; trước đó 0,4%)
Chỉ số thị trường nhà ở NAHB: 32 (dự báo 33; trước đó 32)
Tồn kho doanh nghiệp MoM: +0,2% (dự báo 0,2%; trước đó 0,2%)
USDIDX (khung D1)
Hợp đồng tương lai chỉ số USD (USDIDX) giảm 0,5% và đang hướng đến việc kiểm tra lại mức đáy vào tháng 4 năm 2025. Nếu áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng cặp tiền có khả năng sẽ tiếp tục giảm sâu xuống khu vực 94.60.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.