USDIDX kiểm tra lại mức đáy trong 4 năm📉

Đồng USD lao dốc bất chấp dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh mẽ của Hoa Kỳ🗽

Đồng USD hiện đang suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, bất chấp việc Mỹ vừa công bố số liệu sản xuất và tiêu dùng khá tích cực.

EUR/USD tăng gần 0,6%

GBP/USD tăng gần 0,3%

Phản ứng của thị trường cho thấy nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, quan điểm này phần nào bị nghi ngờ vì trái phiếu Kho bạc Mỹ không ghi nhận biến động tương ứng. Cả Donald Trump và Scott Bessent đều phát tín hiệu rằng Fed nên bắt đầu hạ lãi suất.

Dữ liệu kinh tế Mỹ hôm nay

Sản lượng công nghiệp MoM tháng 8: +0,1% (dự báo -0,1%; trước đó -0,1%)

Sản lượng sản xuất MoM: +0,2% (dự báo -0,2%; trước đó 0,0%)

Công suất sử dụng: 77,4% (dự báo 77,4%; trước đó 77,5%)

Doanh số bán lẻ tháng 8: +0,6% (dự báo 0,2%; trước đó 0,5%)

Doanh số bán lẻ lõi MoM: +0,7% (dự báo 0,4%; trước đó 0,3%)

Giá xuất khẩu MoM: +0,3% (dự báo 0,1%; trước đó 0,1%)

Giá nhập khẩu MoM: +0,3% (dự báo -0,2%; trước đó 0,4%)

Chỉ số thị trường nhà ở NAHB: 32 (dự báo 33; trước đó 32)

Tồn kho doanh nghiệp MoM: +0,2% (dự báo 0,2%; trước đó 0,2%)

USDIDX (khung D1)

Hợp đồng tương lai chỉ số USD (USDIDX) giảm 0,5% và đang hướng đến việc kiểm tra lại mức đáy vào tháng 4 năm 2025. Nếu áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng cặp tiền có khả năng sẽ tiếp tục giảm sâu xuống khu vực 94.60.

Nguồn: xStation5