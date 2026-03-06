Nhóm này chứa các cookie cần thiết để các trang web của chúng tôi hoạt động. Chúng tham gia vào các chức năng như tùy chọn ngôn ngữ, phân phối lưu lượng truy cập hoặc giữ phiên người dùng. Chúng không thể bị vô hiệu hóa.
|
Tên cookie
|
Mô tả
|SERVERID
|userBranchSymbol
|Ngày hết hạn 1 ngày
|adobe_unique_id
|Ngày hết hạn 364 ngày
|SESSID
|Ngày hết hạn 1 ngày
|__hssc
|Ngày hết hạn 1 giờ
|__cf_bm
|Ngày hết hạn 1 giờ
|intercom-id-iojaybix
|Ngày hết hạn 270 ngày
|intercom-session-iojaybix
|Ngày hết hạn 6 ngày
|xtbCookiesSettings
|Ngày hết hạn 364 ngày
|xtbLanguageSettings
|Ngày hết hạn 364 ngày
|userPreviousBranchSymbol
|Ngày hết hạn 364 ngày
|countryIsoCode
|TS5b68a4e1027
|_ga_TC79BEJ20L
|Ngày hết hạn 729 ngày
|test_cookie
|Ngày hết hạn 1 giờ
|intercom-device-id-iojaybix
|Ngày hết hạn 270 ngày
|_cfuvid