LIN.DE - Cổ phiếu CFDs

Linde PLC CFD
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai và khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động dựa trên thông tin này.
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giao dịch LIN.DE CFD

Công cụ với giá được xác định dựa trên giá thị trường của Linde PLC CFD (thị trường tham khảo: thị trường có tổ chức)
20%
1:5
0 EUR*
20:30 - 03:00 (giờ mùa Hè) 21:30 - 04:00 (giờ mùa Đông)
50 EUR
CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna...

12 tháng 9, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan...

12 tháng 9, 2025

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh...

12 tháng 9, 2025
TRUY CẬP

Hướng dẫn giao dịch CFD STC với XTB?

1. Mở tài khoản

Điền thông tin và cung cấp tài liệu liên quan, không cần các thủ tục phiền toái.

2. Nạp tiền

Chọn phương thức nạp tiền phù hợp từ các phương thức có sẵn, bao gồm thanh toán nhanh và miễn phí.

3. Bắt đầu giao dịch

Lựa chọn hơn 6200+ sản phẩm phái sinh.

Tham gia thị trường

1. Tải ứng dụng

Truy cập thư viện ứng dụng và tải ứng dụng giao dịch XTB hoàn toàn miễn phí.

2. Mở tài khoản

Điền thông tin và cung cấp tài liệu liên quan, không cần các thủ tục phiền toái.

3. Nạp tiền và giao dịch ngay

Chọn phương thức nạp tiền phù hợp từ các phương thức có sẵn, bao gồm thanh toán nhanh và miễn phí.

Bắt đầu
VÌ SAO CHỌN XTB?

Vì sao nên giao dịch tại XTB?

Nền tảng đột phá

Chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển nền tảng đầu tư độc quyền, từng giành giải thưởng để đảm bảo nền tảng này phù hợp với mọi nhu cầu của bạn. Bao gồm cả phiên bản dành cho máy tính và thiết bị di động.

Quy chế

Tập đoàn của chúng tôi là một trong những nhà môi giới niêm yết trên thị trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới, được quản lý bởi một số cơ quan giám sát hàng đầu. Quỹ của khách hàng XTB sẽ được giữ trong các tài khoản riêng biệt, đồng nghĩa chúng sẽ được tách biệt với quỹ của doanh nghiệp.

Đội ngũ Chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ và chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ Tiếng Việt từ 9:00-22:00, thứ Hai đến thứ Sáu.

Kiến thức

Khám phá kho kiến thức phong phú

13 thuật ngữ cơ bản cần biết trong giao dịch Cổ phiếu & ETFs

4 minute(s) Cổ phiếu

3 chiến lược giao dịch với nhóm cổ phiếu Mỹ "quyền lực" FANG

4 minute(s) Cổ phiếu

Bán khống - Giao dịch bán khống là gì? Làm thế nào để bán một cổ phiếu?

13 minute(s) Trở thành nhà đầu tư
FAQ

Bạn có câu hỏi?

Có một số khác biệt đáng kể giữa giao dịch cổ phiếu CFD và cổ phiếu truyền thống. Trong giao dịch chứng khoán thông thường, cổ phiếu thuộc sở hữu của nhà đầu tư. Trong giao dịch CFD, các nhà đầu tư ký kết hợp đồng với nhà môi giới để thanh toán hoặc nhận chênh lệch giá tùy thuộc vào kết quả giao dịch của họ. Trái ngược với giao dịch chứng khoán truyền thống, giao dịch CFD cho phép các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu, giúp họ kiếm lợi nhuận từ việc giá cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, đầu tư cổ phiếu CFD sẽ rủi ro hơn đầu tư cổ phiếu truyền thống.

Đòn bẩy là một tính năng trong giao dịch chứng khoán CFD cho phép các nhà đầu tư ký kết giao dịch với số tiền cao hơn nhiều so với số vốn thực sự bỏ ra. Nó nhân sức mua của số tiền gửi vào ký quỹ, cho phép tham gia vào các giao dịch vượt quá giá trị của khoản ký quỹ. Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận của khoản đầu tư, nhưng cũng có thể làm tăng rủi ro thua lỗ nếu khoản đầu tư không hoạt động như mong đợi.

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn