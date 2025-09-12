Đọc thêm
AAON.US

AAON.US - Cashstock

Aaon Inc
Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai và khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động dựa trên thông tin này.
TIN TỨC MỚI NHẤT

Cập nhật những tin tức mới nhất

Các tin khác
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đầu tư Aaon Inc 0% phí hoa hồng

Aaon Inc
0 USD
10 USD
21:30 - 03:00 (giờ mùa Hè) 22:30 - 04:00 (giờ mùa Đông)
Tất cả cổ phiếu

TIN TỨC MỚI NHẤT

Cập nhật những tin tức mới nhất

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna...

12 tháng 9, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan...

12 tháng 9, 2025

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh...

12 tháng 9, 2025
Các tin khác
Tất cả cổ phiếu
Kiến thức

Khám phá kho kiến thức phong phú

13 thuật ngữ cơ bản cần biết trong giao dịch Cổ phiếu & ETFs

4 minute(s) Cổ phiếu

3 chiến lược giao dịch với nhóm cổ phiếu Mỹ "quyền lực" FANG

4 minute(s) Cổ phiếu

Bán khống - Giao dịch bán khống là gì? Làm thế nào để bán một cổ phiếu?

13 minute(s) Trở thành nhà đầu tư
Đọc bài viết
FAQ

Bạn có câu hỏi?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán thể hiện quyền sở hữu trong một công ty. Nó đại diện cho một sự xác nhận đối với một phần tài sản và thu nhập của công ty.

Khi sở hữu cổ phiếu, bạn có thể hưởng lợi từ sự phát triển và thành công của công ty. Cổ phiếu có thể giúp bạn kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thanh toán cổ tức (một số cổ phiếu sẽ trả cổ tức - khoản thanh toán cho cổ đông từ lợi nhuận của công ty) hoặc tăng giá trị vốn (khi giá cổ phiếu bạn sở hữu tăng, bạn có thể bán cổ phiếu đó để kiếm lời).

Có ba loại cổ phiếu chính: cổ phiếu phổ thông (cho phép chủ sở hữu của nó có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông và một phần lợi nhuận của công ty thông qua cổ tức), cổ phiếu ưu đãi (trả cổ tức với tỷ lệ cố định và có quyền sở hữu tài sản và thu nhập cao hơn so với cổ phiếu phổ thông; thường không đi kèm với quyền biểu quyết) và chứng quyền (loại chứng khoán cho phép người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng cổ phiếu cụ thể ở một mức giá định trước trong một khung thời gian nhất định).

Không thể xác định cổ phiếu "tốt" đầu tiên để mua vì yếu tố tạo nên một cổ phiếu tốt khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của một cá nhân. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ khoản đầu tư tiềm năng nào và xem xét tình hình tài chính của chính mình trước khi quyết định mua một cổ phiếu nhất định.

