FAQ

Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu là một loại chứng khoán thể hiện quyền sở hữu trong một công ty. Nó đại diện cho một sự xác nhận đối với một phần tài sản và thu nhập của công ty.

Làm sao để kiếm lời từ cổ phiếu? Khi sở hữu cổ phiếu, bạn có thể hưởng lợi từ sự phát triển và thành công của công ty. Cổ phiếu có thể giúp bạn kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thanh toán cổ tức (một số cổ phiếu sẽ trả cổ tức - khoản thanh toán cho cổ đông từ lợi nhuận của công ty) hoặc tăng giá trị vốn (khi giá cổ phiếu bạn sở hữu tăng, bạn có thể bán cổ phiếu đó để kiếm lời).

3 loại cổ phiếu chính là gì? Có ba loại cổ phiếu chính: cổ phiếu phổ thông (cho phép chủ sở hữu của nó có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông và một phần lợi nhuận của công ty thông qua cổ tức), cổ phiếu ưu đãi (trả cổ tức với tỷ lệ cố định và có quyền sở hữu tài sản và thu nhập cao hơn so với cổ phiếu phổ thông; thường không đi kèm với quyền biểu quyết) và chứng quyền (loại chứng khoán cho phép người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng cổ phiếu cụ thể ở một mức giá định trước trong một khung thời gian nhất định).