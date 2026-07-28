11.50 تريليون درهم تحويلات عبر بنوك الإمارات خلال 5 أشهر بنمو 21%

وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 11.50 تريليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بـ 9.527 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025 بنمو 20.7%، وتوزعت التحويلات بواقع 6.902 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و 4.599 تريليون درهم بين عملاء البنوك، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

يشار أنه خلال مايو الماضي، وصلت إلى 2.117 تريليون درهم، مقارنة بـ 2.72 تريليون درهم خلال إبريل 2026، وتوزعت بواقع 1.198 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و919.12 مليار درهم بين عملاء البنوك فنظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

أوضحت إحصائيات «المركزي» أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 554.27 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 في مايو، بلغت قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها 97.72 مليار درهم، مقارنة بـ 109.80 مليار درهم إبريل الماضي، وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 1.64 مليون شيك، مقارنة مع 1.89 مليون شيك إبريل الماضي.