الإمارات.. 5.37 % ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب خلال 5 أشهر

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بنسبة 5.37% أو ما يعادل 2.03 مليار درهم، ليصل إلى 39.93 مليار درهم، في نهاية مايو 2026، مقارنة مع 37.90 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025 وعلى أساس شهري، تراجع بنسبة 2.15% أو ما يعادل 879 مليون درهم، مقارنة مع 40.81 مليار درهم بنهاية إبريل 2026.
يشار أنه خلال عام، زاد بنسبة 38% أو بنحو 11 مليار درهم، مقارنة بـ28.93 مليار درهم بنهاية مايو 2025.
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