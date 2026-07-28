  
١٧:٢٠ · ٢٨ يوليو ٢٠٢٦

الإمارات.. 5.37 % ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب خلال 5 أشهر

Dorsaf Gaidi
·

Content Specialist

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بنسبة 5.37% أو ما يعادل 2.03 مليار درهم، ليصل إلى 39.93 مليار درهم، في نهاية مايو 2026، مقارنة مع 37.90 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025 وعلى أساس شهري، تراجع بنسبة 2.15% أو ما يعادل 879 مليون درهم، مقارنة مع 40.81 مليار درهم بنهاية إبريل 2026.
يشار أنه خلال عام، زاد بنسبة 38% أو بنحو 11 مليار درهم، مقارنة بـ28.93 مليار درهم بنهاية مايو 2025.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٢٨ يوليو ٢٠٢٦, ١٦:١٢

مركز دبي المالي العالمي يجتذب 2318 شركة خلال 12 شهراً بنمو 30%
٢٨ يوليو ٢٠٢٦, ١٣:٢٩

مخطط اليوم: من المتضرر من انخفاض أسعار النفط؟ (28/07/2026)
٢٨ يوليو ٢٠٢٦, ١٣:١٩

السعودية للطاقة تعزز سيولتها عبر تسهيلات تمويلية بقيمة 15.8 مليار ريال من سبعة بنوك محلية
٢٨ يوليو ٢٠٢٦, ١١:٤١

التقويم الاقتصادي: باي بال وفيزا وكوكاكولا ستطغى على البيانات الاقتصادية الكلية (28/07/2026)
التقارير الاقتصادية
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات