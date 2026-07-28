مركز دبي المالي العالمي يجتذب 2318 شركة خلال 12 شهراً بنمو 30%

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار.

كما ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 10018 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعد أن اجتذب 2318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يمثل نمواً بنسبة 30%.

شهدت شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم نمواً إلى 1134 شركة، بزيادة قدرها 16%، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، فضلاً عن كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية.

دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)

تعزز هذه النتائج مساهمة مركز دبي المالي العالمي في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

هذا وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل».

كما أضاف سموه أن تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة حاجز 10 آلاف شركة لأول مرة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البيئة القانونية والتنظيمية التي يوفرها المركز، ودوره كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم.

نمو قوي في القطاعات المالية الرئيسية

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة، مدعوماً بالنمو في قطاعات:

الخدمات المصرفية .

أسواق رأس المال .

إدارة الثروات والأصول .

التأمين وإعادة التأمين .

صناديق التحوط .

التكنولوجيا المالية والابتكار .

كما تضم منظومة المركز:

327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال .

165 شركة للتأمين وإعادة التأمين .

592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أكبر تجمع لصناديق التحوط في المنطقة .

شركات عالمية تختار مركز دبي المالي العالمي

شهدت الفترة منذ النصف الأول من عام 2025 انضمام عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية، من بينها:

أليانز تريد الشرق الأوسط .

ألايد وورلد .

البنك الوطني الكندي .

سيتادل .

جي بي مورجان إنترناشيونال أدفايزرز .

ليانليان .

باي رايلز .

صن لايف .

مجموعة تي إم إف .

وعدد من المؤسسات الاستثمارية والتأمينية العالمية الأخرى .

مركز دبي المالي العالمي يحافظ على ريادته في التأمين

حافظ المركز على مكانته كأكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2025 نحو 4.2 مليار دولار، مع استمرار توسع الشركات العالمية العاملة في القطاع.

يعكس تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية تنامي تأثير دبي في النظام المالي الدولي، ودورها في الربط بين الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين، مع استمرار تصدرها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

تصريحات قيادات مركز دبي المالي العالمي

أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن الأداء يعكس قوة اقتصاد دبي وجاذبيته طويلة الأمد، مشيراً إلى استمرار المركز في استقطاب المؤسسات العالمية ورؤوس الأموال والكفاءات.

من جانبه، أوضح عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن الأداء يعكس الثقة المتواصلة للمؤسسات العالمية في دبي، مع استمرار النمو في الابتكار والاستثمار والعمل على التحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.

نمو قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمنظومة رائدة للابتكار، حيث استقطب مركز "إنوفيشن هب" 361 شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، ليرتفع إجمالي الشركات إلى 1933 شركة، محققاً نمواً بنسبة 39%.

كما واصلت منصة "Ignyte" دعم رواد الأعمال عبر توفير التمويل والإرشاد وفرص التوسع.

التحول إلى أول مركز مالي يعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن خطة للتحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة التنظيمية والتشغيلية وتطوير المواهب والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار، إضافة إلى توفير 25 ألف فرصة عمل جديدة.

الجدير بالذكر أنه يواصل المركز تحديث منظومته القانونية والتنظيمية عبر مبادرات تدعم الابتكار المسؤول والتقنيات الناشئة، إلى جانب تحديث قوانين حماية البيانات والتحكيم بما يعزز جاذبيته للشركات العالمية.

ريادة في إدارة الثروات والشركات العائلية

واصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كعاصمة لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة، حيث ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1408 كيانات بنمو 36%، بينما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1409 مؤسسة بنمو 67%.

كما أطلق المجلس الاستشاري للخبراء في مركز الثروات العائلية، إلى جانب "برنامج الجيل القادم من القادة"، لدعم استدامة الشركات العائلية.

الاستثمار في تطوير الكفاءات

قدمت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي 144 برنامجاً تدريبياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نمواً بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بهدف تطوير المهارات المتخصصة في قطاع الخدمات المالية.

تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 استمرار مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المراكز المالية العالمية، مدعوماً بالنمو المتواصل في عدد الشركات، وتوسع قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي. ومع مواصلة تطوير البنية التحتية والأطر القانونية والتنظيمية، يواصل المركز تعزيز دوره في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المراكز المالية في العالم وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية خلال السنوات المقبلة.