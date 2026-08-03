23 شركة مدرجة تعلن نتائجها المالية للنصف الأول هذا الأسبوع

يترقب المستثمرون إعلان 23 شركة مدرجة في أسواق الإمارات نتائجها المالية عن النصف الأول من 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أغسطس الجاري ومن المقرر أن تعلن 3 شركات نتائجها المالية اليوم ، وهي: الرمز كوربوريشن، أورينت للتأمين، أسمنت الخليج.

كما تترقب الأسواق يوم غذ إعلان نتائج 5 شركات، هي: أورينت تكافل، مجموعة أغذية، أدنوك للتوزيع، سوداتل، ألفا داتا.

أما بالنسبة إلى يوم الأربعاء 5 أغسطس، تعلن 13 شركة نتائجها المالية عن النصف الأول، وهي: الأغذية المتحدة، إمباور، أرامكس، اتحاد إنيرجي القابضة، بي إم إتش كابيتال، سالك، سيراميك رأس الخيمة، العالمية القابضة، طيران أبوظبي، برجيل القابضة، ألف للتعليم، هيلي القابضة، فودكو الوطنية للمواد الغذائية.

ويوم الخميس 6 أغسطس، تعلن كل من أجيليتي جلوبال بي إل سي، والفجيرة لصناعات البناء نتائجهما المالية عن النصف الأول من العام.