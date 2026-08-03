  
١٣:٠٦ · ٣ أغسطس ٢٠٢٦

23 شركة مدرجة تعلن نتائجها المالية للنصف الأول هذا الأسبوع

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

يترقب المستثمرون إعلان 23 شركة مدرجة في أسواق الإمارات نتائجها المالية عن النصف الأول من 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أغسطس الجاري ومن المقرر أن تعلن 3 شركات نتائجها المالية اليوم ، وهي: الرمز كوربوريشن، أورينت للتأمين، أسمنت الخليج.

كما تترقب الأسواق يوم غذ إعلان نتائج 5 شركات، هي: أورينت تكافل، مجموعة أغذية، أدنوك للتوزيع، سوداتل، ألفا داتا.

أما بالنسبة إلى يوم الأربعاء 5 أغسطس، تعلن 13 شركة نتائجها المالية عن النصف الأول، وهي: الأغذية المتحدة، إمباور، أرامكس، اتحاد إنيرجي القابضة، بي إم إتش كابيتال، سالك، سيراميك رأس الخيمة، العالمية القابضة، طيران أبوظبي، برجيل القابضة، ألف للتعليم، هيلي القابضة، فودكو الوطنية للمواد الغذائية.

ويوم الخميس 6 أغسطس، تعلن كل من أجيليتي جلوبال بي إل سي، والفجيرة لصناعات البناء نتائجهما المالية عن النصف الأول من العام.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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