حصاد الأسواق: الولايات المتحدة توقف الإضرابات - انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم (03.08.2026)

اختتمنا للتو أسبوعًا حافلًا بالأحداث على مستويات عديدة. شهدنا في الأيام الأخيرة أزمة هجرة في جيب سبتة الإسباني، وانهيار صندوق الاستثمار "الوعي الظرفي"، وارتفاعًا تاريخيًا في مؤشر كوسبي الكوري، وأحد أقوى التدخلات على الين الياباني منذ فترة طويلة، وتراجعًا جديدًا في أسعار النفط، نتيجةً لتراجع دونالد ترامب عن خطط شن هجوم واسع النطاق على إيران.

الجيوسياسة

لا يزال الصراع الأمريكي الإيراني محط الأنظار، مؤثرًا في مسار أسعار النفط والغاز. وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع أحداثًا هامة في هذا الصدد.

يوم السبت، تلقينا إعلانًا عن هجوم، وصفه دونالد ترامب بأنه "الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية". وفي نهاية المطاف، أقنعه قادة دول المنطقة، بحسب التقارير، باقتراب التوصل إلى اتفاق، ما أدى إلى إلغاء العملية العسكرية.

كما تتقدم المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن اتفاقية جديدة للملاحة عبر مضيق هرمز.

علاوة على ذلك، قررت منظمة أوبك+ رفع سقف إنتاج النفط بمقدار 188 برميلًا يوميًا.

🛢️ السلع الأساسية

يؤدي كل هذا إلى انخفاض جديد في أسعار النفط والغاز.

يبلغ سعر برميل خام برنت حاليًا ما يزيد قليلًا عن 83 دولارًا، أي أقل بنحو 5% عن الأسبوع الماضي. ونشهد انخفاضًا مماثلًا في سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (أقل من 80 دولارًا للبرميل حاليًا).

بعد بلوغها أعلى مستوياتها منذ عام 2023، تتجه أسعار الغاز في بورصة TTF الهولندية نحو الانخفاض أيضًا. وتظل أسعار الغاز الطبيعي مستقرة (حوالي 2.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية).

📈 الأسهم

انخفاض أسعار سلع الطاقة يدعم أسواق الأسهم. وبالنظر إلى العقود الآجلة، نلاحظ ارتفاعًا بنسبة 0.8% في مؤشر ناسداك 100 الأمريكي، و0.6% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. كما تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا. وتشير جميع الدلائل إلى أن مؤشر داكس الألماني سيفتتح مرتفعًا بنحو 1%.

يسود تفاؤل أقل في آسيا. فقد انخفض كل من مؤشر نيكاي 225 الياباني (-1.1%) ومؤشر شنغهاي الصيني (-0.8%). أما مؤشر كوسبي الكوري، فقد تراجع بنسبة 5%، متأثرًا بانخفاض أسهم سامسونج وإس كيه هاينكس (بنسبة 8% تقريبًا لكل منهما).

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر كوسبي سجل يوم الجمعة ارتفاعًا تجاوز 15%، وهو أعلى ارتفاع لمؤشر أسهم رئيسي في دولة متقدمة خلال القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، أنهى الشهر بخسارة تقارب 20%.

اليوم، ننتظر نتائج بالانتير، وسناب، وترامب ميديا ​​آند تكنولوجي (جميعها بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية).

🧈 المعادن النفيسة

لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قريبة من أعلى مستوياتها المحلية (4.69%)، مما يؤثر سلبًا على أسعار المعادن النفيسة. مع ذلك، يُعدّ هذا الضغط طفيفًا نسبيًا، إذ يُنهي كلٌّ من الفضة والذهب شهر يوليو عند مستويات شبه ثابتة.

يبلغ سعر أونصة الذهب حوالي 4070 دولارًا، بينما يبلغ سعر أونصة الفضة 58.2 دولارًا.

📈 البيانات الاقتصادية الكلية والسياسة النقدية

بعد أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية الرئيسية، نتوقع فترة راحة أطول من السياسة النقدية. سيجتمع البنك المركزي التشيكي فقط هذا الأسبوع (يوم الخميس)، ومن غير المرجح أن يُغيّر مستوى سعر الفائدة.

أما فيما يخص البيانات الاقتصادية الكلية، فسينصبّ التركيز بشكل أساسي على نشر تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. قد تُعزّز البيانات الأضعف من المتوقع التوجهات التيسيرية فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في النصف الأول من الأسبوع، نتوقع بشكل أساسي نشر مراجعات مؤشر مديري المشتريات. بما أن هذه مراجعات وليست قراءات أولية، فإن احتمالية تسببها في تقلبات السوق ضئيلة. ويُستثنى من ذلك بيانات RatingDog من الصين، التي تُنشر متأخرةً قليلاً عن باقي البيانات - حيث صدرت القراءة الأولى لشهر يوليو خلال الليل.

الصين