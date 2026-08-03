أرباح لوبريف السعودية تقفز إلى 734 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس هذا وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" ، ارتفاع صافي الربح إلى 734.1 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 245.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 199.39%.

من جانبها أوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 184.57% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 257.97 مليون ريال.

كما أظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 748.47 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 257.14 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 191.08% في حين ارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 52% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.42 مليار ريال، مقارنة بـ 2.25 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 992.067 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 466.71 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 112.57% من جانبه قال رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين، سامر الحقيل، في بيان صحفي مرافق للنتائج إن الشركة قررت إعادة جدولة الإيقاف التشغيلي المخطط لمشروع التوسعة الثاني إلى أكتوبر 2026، في ظل ما وصفه بـ"أوضاع السوق المجزية"، بما يتيح الاستفادة من الارتفاع الحالي في هوامش تكسير زيوت الأساس.

مضيفا أن الشركة تتوقع استكمال مشروع التوسعة الثاني وبدء تشغيله خلال النصف الأول من عام 2027 وكانت الشركة تستهدف بدء الانتاج من التوسعة الثانية في مرفق ينبع خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتصبح الوحيدة في المنطقة وربما عالمياً التي تنتج ثلاث فئات من زيوت الأساس، وفقاً لما قاله الحقيل لـ"الشرق بلومبرغ" في فبراير الماضي.

تنتج "لوبريف" حالياً زيوت الأساس من الفئتين الأولى والثانية، بينما تستورد الفئة الثالثة، إلى جانب مجموعة من المنتجات الثانوية تشمل الأسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص برايت ستوك، والكبريت، والديزل فائق الانخفاض بالكبريت، والنافثا، وسوائل الحفر.