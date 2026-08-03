  
١٢:٢٢ · ٣ أغسطس ٢٠٢٦

أرباح لوبريف السعودية تقفز إلى 734 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس هذا وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" ، ارتفاع صافي الربح إلى 734.1 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 245.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 199.39%.

من جانبها أوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 184.57% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 257.97 مليون ريال.

كما أظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 748.47 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 257.14 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 191.08% في حين ارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 52% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.42 مليار ريال، مقارنة بـ 2.25 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 992.067 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 466.71 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 112.57% من جانبه قال رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين، سامر الحقيل، في بيان صحفي مرافق للنتائج إن الشركة قررت إعادة جدولة الإيقاف التشغيلي المخطط لمشروع التوسعة الثاني إلى أكتوبر 2026، في ظل ما وصفه بـ"أوضاع السوق المجزية"، بما يتيح الاستفادة من الارتفاع الحالي في هوامش تكسير زيوت الأساس.

مضيفا أن الشركة تتوقع استكمال مشروع التوسعة الثاني وبدء تشغيله خلال النصف الأول من عام 2027 وكانت الشركة تستهدف بدء الانتاج من التوسعة الثانية  في مرفق ينبع خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتصبح الوحيدة في المنطقة وربما عالمياً التي تنتج ثلاث فئات من زيوت الأساس، وفقاً لما قاله الحقيل لـ"الشرق بلومبرغ" في فبراير الماضي.

تنتج "لوبريف" حالياً زيوت الأساس من الفئتين الأولى والثانية، بينما تستورد الفئة الثالثة، إلى جانب مجموعة من المنتجات الثانوية تشمل الأسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص برايت ستوك، والكبريت، والديزل فائق الانخفاض بالكبريت، والنافثا، وسوائل الحفر.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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